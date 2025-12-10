در بیست و یکمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی؛
نشان مدیر ارشد ارتباطگستر به فولاد هرمزگان رسید
در بیست و یکمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی نشان «مدیر ارشد ارتباطگستر» به علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان اعطاء شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، بیست و یکمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی، یکی از مهمترین گردهماییهای تخصصی در حوزه ارتباطات بحران، روز ۱۸ آذر ماه سال ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این همایش که در آن پیام مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان قرائت شد، جمعی از بزرگان حوزه روابط عمومی و مسئولین کشور به سخنرانی در خصوص اهمیت روابط عمومی در دوران جنگ پرداختند. در این دوره از سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی بالغ بر یکصد ارگان دولتی، غیر دولتی و خصوصی حضور داشتند.
گفتنی است که بیست و یکمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی با موضوع بررسی نقش و کارکردهای روابط عمومی در بحرانهای جنگی برگزار شد و تلاش دارد تا بینش، دانش و مهارت دستاندکاران روابط عمومی را در موقعیتهای بحرانی جنگی ارتقا دهد و اقدامات نقشآفرین اثربخش در این موقعیت را تبیین کند.
در اختتامیه این دوره شرکتهای برتر حوزه ارتباطی معرفی شدند و هیئت داوران این دوره شرکت فولاد هرمزگان را به دلیل انجام خدمات موثر، مساعدت در توسعه ارتباطات با جامعه مخاطب، توجه به افکار عمومی، ارتباط موثر با رسانهها، حمایت از برنامههای ارتباطی و نگاه تخصصی به حوزه ارتباط و روابط عمومی، شایسته تقدیر دانست و نشان «مدیر ارشد ارتباطگستر را به علیرضا رحیم مدیرعامل این شرکت اعطاء کرد.