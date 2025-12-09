به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مهدی رفیع‌زاده، سرپرست بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی با اعلام این خبر، بیان کرد: شفت الکتروموتور به گیربکس جرثقیل 240 تن سالن ذوب یکی از تجهیزات کلیدی در فرایند جابه‌جایی پاتیل‌های ذوب به شمار می‌رود و خرابی یا توقف آن می‌تواند تاثیر مستقیم بر استمرار تولید داشته باشد.

وی افزود: با توجه به زمان طولانی تامین این تجهیز و پیچیدگی فنی آن، واحد بومی‌سازی دفتر فنی و برنامه‌ریزی تعمیرات در مجموعه مدیریت خدمات فنی و پشتیبانی توانست ساخت آن را با موفقیت توسط سازندگان داخلی به اتمام برساند.

سرپرست بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ساخت شامل انتخاب متریال مناسب، عملیات حرارتی، تراشکاری دقیق، انجام تست‌های غیر مخرب و مونتاژ نهایی مطابق با شرایط خصوصی ساخت و تحت نظارت کامل کنترل کیفی واحد بومی‌سازی صورت پذیرفته است.

تهیه مستندات تجهیز توسط متخصصان فولاد هرمزگان

در ادامه هادی رهنما، کارشناس بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد: مستندات فنی و مدرک مهندسی معکوس تجهیز نیز توسط این واحد تهیه شد و جهت اجرا در اختیار سازنده قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: اجرای موفق بومی‌سازی این تجهیز نمونه‌ای روشن از توان، تخصص و تعهد کارکنان فولاد هرمزگان در مسیر توسعه پایدار و خودکفایی صنعتی کشور به شمار می‌رود.

کارشناس بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: این دستاورد ارزشمند نشان داد با تکیه بر دانش و تلاش نیروهای متخصص داخلی می‌توان چالش‌های فنی پیچیده را به فرصت‌های بزرگ تبدیل کرد.

رهنما در پایان با قدردانی از همه همکاران در اجرای پروژه بومی‌سازی این قطعه، گفت: این پروژه با همکاری واحدهای بومی‌سازی، نت مکانیک جرثقیل و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صورت با موفقیت انجام شد.