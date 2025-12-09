خبرگزاری کار ایران
برای نخستین بار در فولاد هرمزگان انجام شد؛

بومی‌سازی شفت اتصال الکتروموتور جرثقیل 240 تن در فولاد هرمزگان، راهبرد تقویت توان داخلی

در راستای اهداف راهبردی شرکت در زمینه کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی و تقویت توان داخلی، پروژه بومی‌سازی شفت اتصال الکتروموتور به گیربکس جرثقیل 240 تن سالن ذوب با موفقیت به سرانجام رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مهدی رفیع‌زاده، سرپرست بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی با اعلام این خبر، بیان کرد: شفت الکتروموتور به گیربکس جرثقیل 240 تن سالن ذوب یکی از تجهیزات کلیدی در فرایند جابه‌جایی پاتیل‌های ذوب به شمار می‌رود و خرابی یا توقف آن می‌تواند تاثیر مستقیم بر استمرار تولید داشته باشد.

وی افزود: با توجه به زمان طولانی تامین این تجهیز و پیچیدگی فنی آن، واحد بومی‌سازی دفتر فنی و برنامه‌ریزی تعمیرات در مجموعه مدیریت خدمات فنی و پشتیبانی توانست ساخت آن را با موفقیت توسط سازندگان داخلی به اتمام برساند.

سرپرست بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ساخت شامل انتخاب متریال مناسب، عملیات حرارتی، تراشکاری دقیق، انجام تست‌های غیر مخرب و مونتاژ نهایی مطابق با شرایط خصوصی ساخت و تحت نظارت کامل کنترل کیفی واحد بومی‌سازی صورت پذیرفته است.

تهیه مستندات تجهیز توسط متخصصان فولاد هرمزگان

در ادامه هادی رهنما، کارشناس بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد: مستندات فنی و مدرک مهندسی معکوس تجهیز نیز توسط این واحد تهیه شد و جهت اجرا در اختیار سازنده قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: اجرای موفق بومی‌سازی این تجهیز نمونه‌ای روشن از توان، تخصص و تعهد کارکنان فولاد هرمزگان در مسیر توسعه پایدار و خودکفایی صنعتی کشور به شمار می‌رود.

کارشناس بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: این دستاورد ارزشمند نشان داد با تکیه بر دانش و تلاش نیروهای متخصص داخلی می‌توان چالش‌های فنی پیچیده را به فرصت‌های بزرگ تبدیل کرد.

رهنما در پایان با قدردانی از همه همکاران در اجرای پروژه بومی‌سازی این قطعه، گفت: این پروژه با همکاری واحدهای بومی‌سازی، نت مکانیک جرثقیل و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صورت با موفقیت انجام شد.

