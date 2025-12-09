معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه ادامه داد: پایداری تولید را می‌توان در سه بخش توضیح داد؛ نخست پایداری عملیاتی که شامل تعمیرات پیشگیرانه برای آماده‌به‌کاری خطوط، بهره‌وری، ارتقای کیفیت، بهینه‌سازی انرژی؛ بخش دوم پایداری اقتصادی است که برای سودآوری باید تنوع محصول ایجاد کنیم، بهره‌ورتر شویم و از فناوری‌های نوظهور استفاده کنیم تا سودآوری پایدار تضمین شود و سومین محور هم پایداری زیست‌محیطی و مسئولیت اجتماعی مانند کاهش انتشار کربن و حرکت به سمت فولاد سبز، کنترل مصرف آب است.

سلیمی تأکید کرد: در واقع یک ترکیب هوشمندانه از سودآوری، بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی در کنار مصرف بهینه انرژی و ارتقای کیفیت است که پایداری یک شرکت و سازمان را رقم می‌زند و آب یکی از عناصر کلیدی این پایداری است.

حرکت به‌سوی خودتأمینی در سایه بحران آب و انرژی

وی اظهار کرد: فولاد مبارکه سال‌ها با محدودیت منابع انرژی از جمله آب، برق و گاز مواجه بود و پیش‌بینی می‌کرد که با توجه به تغییرات اقلیمی و وضعیت آبی به‌ویژه در اصفهان که در منطقه خشک قرار دارد، روزهای دشوارتری در پیش خواهد بود؛ به همین دلیل از سال‌ها قبل حرکت به سمت خودتأمینی را آغاز کرد و امروز نتیجه آن تفکر را می‌بینیم و امروز آب از دریا به صنایع فلات مرکزی رسیده و این نکته را باید گفت که آب برای مصارف صنعتی و صنایع بزرگ اصفهان از دریا به فلات مرکزی انتقال داده شده، صنایع بزرگی که برای استان اصفهان نقش آفرینی می‌کنند و برای تأمین آب صنعتی آن‌ها امروز به اصفهان رسید.

معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه درباره منافع این پروژه برای مردم اصفهان بیان کرد: این پروژه با حضور شرکت‌های بزرگ صنعتی فولادی و پالایشگاهی اصفهان به انجام رسید، حدود ۸۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری صورت گرفت؛ ۶۰۰ هزار تن ورق فولادی تبدیل به لوله شد؛ ۱۷ شرکت لوله‌ساز و ۴۲ پیمانکار در آن مشارکت داشتند، در زمان اجرای طرح بین دو تا سه هزار نفر اشتغال‌زایی ایجاد شد، این یک پروژه ملی برای کشور است.

چراغ اول احیای زاینده‌رود روشن شد

سلیمی با اشاره به اینکه فولاد مبارکه کمتر از یک‌ونیم درصد از آب زاینده‌رود را برداشت می‌کرد که با انتقال آب از دریا، این برداشت نیز متوقف خواهد شد، افزود: به این ترتیب مردم اصفهان اطمینان را خواهند داشت که فرزندانشان در جبهه صنعت، از نظر تأمین آب، پایداری تولید را خواهند داشت و کارخانه می‌تواند به حیات خود و خلق ارزش برای مردم ادامه دهد.

وی ادامه داد: منظر دوم به تلاش‌هایی مربوط می‌شود که برای احیای زاینده‌رود در جریان است و فعالیت‌های زیادی لازم است تا دوباره چشم مردم به جریان آب در زاینده‌رود روشن شود؛ به اعتقاد من این پروژه، چراغ اول را روشن کرد، در مجموع صنایع بزرگ حدود پنج درصد از آب زاینده‌رود برداشت می‌کردند که با این پروژه، این پنج درصد نیز برداشته نخواهد شد؛ امیدواریم سایر پروژه‌هایی هم که در دست اجراست و مسئولان استانی و کشوری درباره آن‌ها دغدغه دارند به ثمر بنشیند تا ان‌شاءالله شاهد احیای زاینده‌رود باشیم.