مدیرعامل گروه فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه؛ شریک دولت در سیاستگذاری صنعتی/ بقاء در عصر تحول بدون حکمرانی دیجیتال، انسجام سیاستی و هوشمندسازی ممکن نیست
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه امروز (۱۷ آذرماه) بهعنوان یکی از سخنرانان اصلی بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی مدیریت با محور «مدیریت ابرچالشها و حکمرانی هوشمند»، با تأکید بر ضرورت بازآفرینی حکمرانی صنعتی در دوران تحول دیجیتال، مجموعهای از چالشها، تغییرات بنیادین و نیازهای سیاستگذاری کشور را تشریح کرد. این رویداد بزرگ علمی به همت دانشگاه الزهرا(سلاماللهعلیها) و انجمن علوم مدیریت ایران در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
حکمرانی نوین و ضرورت بازنگری در سیاستگذاری صنعتی
زرندی با اشاره به شتاب تحولات جهانی در عرصه فناوری گفت: تحول دیجیتال امروز تمام ابعاد سیاستگذاری و حکمرانی را تحتتأثیر قرار داده و دیگر نمیتوان با الگوهای گذشته کشور را اداره کرد.
به گفته وی، حکمرانی نوین مبتنی بر حاکمیت دیجیتال، سیاستگذاری مبتنی بر مشارکت ذینفعان، مواجهه با تغییرات و انعطاف، اخلاق سازمانی و فرهنگ سازی و پایداری و مسئولیت اجتماعی است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تأکید کرد که فناوریهایی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و پلتفرمهای دادهمحور ماهیت اقتصاد را دگرگون کرده و فرصتهای جدیدی را در سیاستگذاری فراهم آوردهاند.
وی افزود: زمان تصمیمگیریهای حکمرانی در جهان بهواسطه هوش مصنوعی بهشدت کاهش یافته و کشورها دیگر فرصت تأخیر در اصلاحات ساختاری را ندارند.
زرندی تحول دیجیتال را «محور اصلی همه تغییرات» دانست و اظهار کرد: در هر بخش از زنجیره فولاد، اثرات گسترده فناوریهای نو قابل مشاهده است.
وی با اشاره به تجربیات جهانی بیان کرد: فرایندهایی که سابقاً ۱۰ سال طول میکشید، اکنون با کمک هوش مصنوعی در ۴۰ تا ۷۰ روز انجام میشود؛ از طراحی مواد تا توسعه فلزات نوین و حافظهدار.
به گفته وی، شرکتهای بزرگ جهان حرکت به سمت طراحی مواد مبتنی بر هوش مصنوعی، توسعه مواد پیشرفته و بهکارگیری مدلهای دیجیتال ترنسفورمیشن را آغاز کردهاند و فولاد مبارکه نیز ناگزیر از ورود گستردهتر به این حوزه است.
انسجام سیاستی؛ حلقه مفقوده حکمرانی صنعتی
یکی از محورهای اصلی سخنرانی زرندی، کمبود انسجام سیاستگذاری در ایران بود؛ موضوعی که به گفته وی، «اصلیترین گرفتاری صنعت» محسوب میشود.
وی با اشاره به پراکندگی مراکز تصمیمگیر توضیح داد: حدود پنجاه نهاد و بیش از صد زیرمجموعه آنها در حوزه صنعت اعمال پالیسی میکنند؛ این حجم از تصمیمسازیهای متناقض، امکان برنامهریزی پایدار را از تولیدکننده میگیرد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تأکید کرد که بدون وحدت فرمان و انسجام سیاستی، دستیابی به رشد پایدار صنعتی ممکن نیست و باید بهصورت جدی در نظام حکمرانی صنعتی بازنگری شود.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود با مرور تاریخچه، مقیاس و نقش ملی این مجموعه گفت: فولاد مبارکه یکی از بزرگترین دستاوردهای صنعتی پس از انقلاب است؛ ظرفیتی که از دهه ۶۰ آغاز شد و امروز بیش از یکسوم فولاد ایران را تولید میکند.
زرندی با اشاره به گستره فعالیتهای گروه فولاد مبارکه افزود: ما تنها یک تولیدکننده فولاد نیستیم؛ در زنجیرهای وسیع از معدن تا انرژی، برق، آب، گاز و صنایع پاییندستی حضور داریم. امروز بیش از ۱۴۰ شرکت زیرمجموعه و ۷۰ هزار نفر نیروی انسانی بخشی از این اکوسیستم هستند.
وی گفت: فولاد مبارکه در سالهای اخیر ناچار شده نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی برعهده گیرد: چامروز ما شریک دولت در سیاستگذاری و اجرای حکمرانی هستیم. شرایط کشور، ما را از یک تولیدکننده صرف به یک بازیگر اصلی توسعه تبدیل کرده است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در به چالشهای بینالمللی نیز اشاره کرد و گفت: اتحادیه اروپا اعلام کرده از سال ۲۰۳۰ محصولات فولادی خارج از گریدهای استاندارد، امکان ورود به بازار اروپا را ندارند. این تصمیم نیازمند بازنگری همهجانبه در زنجیره تولید است.
وی همچنین به افزایش چشمگیر هزینه انرژی اشاره کرد: هزینه انرژی فولاد مبارکه از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال رسیده و همین موضوع ما را ناگزیر به بهرهگیری گسترده از هوش مصنوعی و فناوریهای بهرهور کرده است.
زرندی با تأکید بر اهمیت پایداری و نقش اجتماعی شرکتهای بزرگ بیان کرد: امروز پایداری محیطزیستی، مسئولیت اجتماعی و تابآوری بلندمدت، بخشی جداییناپذیر از حکمرانی نوین است.
وی به پروژه انتقال آب از دریا و دستاوردهای روزهای اخیر نیز اشاره کرد و گفت: تأمین آب پایدار برای صنعت در مرکز کشور، دستاوردی استراتژیک است که با مشارکت فولاد مبارکه محقق شد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر نقشآفرینی این مجموعه در حکمرانی آینده کشور به پایان رساند و گفت: ما در مسیر جدید، تنها یک تولیدکننده فولاد نیستیم؛ بلکه شریک دولت در حل چالشها، موتور توسعه و بازیگر اصلی حکمرانی صنعتی هستیم. مسیر آینده ما بدون هوشمندسازی، مشارکت ملی و اصلاح سیاستها ممکن نخواهد بود.