وی افزود: علت اجرانشدن دستور هنوز مشخص نیست. برخی می‌گویند باید زیرساخت آماده شود، اما توضیح دقیق و منطقی ارائه نشده است. اصل قضیه این است که دستور رئیس جمهور برای برداشتن محدودیت‌های گاز فولادی هنوز اجرا نشده و الان برخی شرکت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد محدودیت گاز دارند.

یعقوبی گفت: محدودیت‌ها بر حسب مترمکعب در روز اعلام می‌شود. طبیعتاً با این وضعیت، تولید و صادرات کاهش پیدا می‌کند. دلیل دستور رئیس جمهور برای برداشتن محدودیت‌ها، توسعه صادرات و ارزآوری بوده است. اگر تولید نکنیم، نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم.

وی افزود: هر ساله برنامه مدیریت مصرف از دی ماه اجرا خواهد شد و معمولاً محدودیت‌ها ماهانه یا حتی روزانه تعیین می‌شوند. اگر هوا خیلی سرد شود، محدودیت‌ها تا ۹۰ یا ۹۹ درصد هم افزایش پیدا می‌کند.

عضو انجمن فولاد درباره وضعیت تأمین برق صنایع گفت: وضعیت برق صنایع فعلاً وصل است، اما اگر کمبود گاز داشته باشیم و مصرف خانگی افزایش پیدا کند، برق صنایع هم قطع خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبیعتاً اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، هم تولید کاهش می‌یابد و هم صادرات آسیب می‌بیند. دلیل اینکه رئیس‌جمهور دستور برداشتن محدودیت‌ها را صادر کرد، توسعه صادرات و ارزآوری بوده است. اگر تولید نکنیم، چگونه می‌توانیم صادرات داشته باشیم؟ متأسفانه در کشور ما صنایع مولد در اولویت اول قطع انرژی قرار می‌گیرند، در حالی که در دنیا معمولاً صنایع آخرین حلقه محدودیت‌ها هستند. صنعت فولاد به‌عنوان دومین منبع ارزآوری کشور اهمیت بالایی دارد، اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که این بخش هم آسیب‌پذیر شده است.

گفتنی است، در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینه‌سازی تقاضای گاز و برق که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، پزشکیان شخصاً دستور داد که در آذرماه هیچ محدودیتی برای صنایع صادرات‌محور اعمال نشود. بر همین اساس مصوبه کارگروه که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی مدیریت بخش صنعت بود، این شد که در آذر ماه عملاً هیچ محدودیت گازی برای صنایع فولاد و پتروشیمی صادرات‌محور اعمال نشود.