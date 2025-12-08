فولاد هرمزگان در مسیر یک دستاورد بزرگ دیگر قرار دارد؛
رشد چشمگیر تولید و عبور زودهنگام از رکورد سال گذشته
در حالی که هنوز بیش از سه ماه و نیم تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده، فولاد هرمزگان با عبور از کل تولید تختال سال گذشته و ثبت بیش از ۲۰۰ هزار تن تولید بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکردی کمنظیر و فراتر از برنامه را رقم زده است. این شرکت همچنین توانسته بیش از ۸۰ هزار تن آهن اسفنجی بیشتر از سال گذشته تولید کند؛ موفقیتی که در شرایط ناترازی انرژی و محدودیتهای عملیاتی، ارزش و اهمیت ویژهای دارد. این دستاورد حاصل مجموعهای از اقدامات شامل تأمین بهموقع انرژی، یکپارچگی عملیاتی، چابکسازی فرآیندها و مدیریت هوشمندانه منابع است؛ عواملی که نشان میدهد ظرفیت بالفعل خطوط تولید شرکت فراتر از ظرفیت اسمی تعریفشده قابل دستیابی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان؛ مجید ابوعطیوی، معاون بهرهبرداری فولاد هرمزگان درباره جزئیات این عملکرد گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ و با پیشبینی محدودیتهای انرژی در فصول گرم و سرد، حوزه بهرهبرداری رویکردی برنامهمحور را دنبال کرد. با همراهی مدیرعامل شرکت، بخشی از برق موردنیاز از بورس انرژی تأمین شد و با اجرای تعمیرات پیشگیرانه بهصورت فرصتطلبانه در دورههای محدودیت انرژی، افزایش آمادگی تجهیزات، مستندسازی توقفات و کاهش زمان تعمیرات برنامهریزیشده، خطوط تولید در ماههای اوج مصرف برق با کمترین توقف ناخواسته به کار خود ادامه دادند.
وی افزود: هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و ستادی باعث شد تولید در دورههای اعمال محدودیت برق بهصورت منعطف مدیریت شود. خرید بهموقع برق از بورس انرژی و اجرای الگوهای مصرف بهینه نیز نقش مهمی در عبور از روزهای پرفشار ایفا کرد.
عوامل مؤثر بر دستیابی به رکوردهای فعلی
معاون بهرهبرداری مجموعهای از عوامل مؤثر بر ثبت این دستاوردها را چنین برشمرد:
• آمادهسازی ۱۵ هکتار زمین برای انبارش آهن اسفنجی
• هماهنگی مستمر با تأمینکنندگان مواد اولیه
• افزایش سرعت تولید و کاهش توقفات اضطراری
• چابکسازی فرآیندهای بهرهبرداری
• پایش آنلاین شاخصهای تولید و مصرف
• مدیریت هدفمند مصارف و افزایش بهرهوری تجهیزات
• انجام تعمیرات اساسی در دورههای محدودیت انرژی
• یکپارچهسازی دستورالعملها و استانداردهای تعمیراتی
• ارتقای میانگین آمادهبهکاری تجهیزات اصلی
• تشکیل جلسات منظم با تأمینکنندگان مواد اولیه
• استقرار نظام تحلیل انحرافات و تصمیمگیری سریع در خط تولید
حرکت بهسوی تولید فراتر از ظرفیت اسمی
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان در ادامه بیان کرد: روند فعلی نشان میدهد امکان عبور از ظرفیت اسمی و رکورد تاریخی شرکت تا پایان سال وجود دارد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بخشهایی از تولید سال جاری نیز تحتتأثیر محدودیتهای ناشی از کاهش توان شبکه برق در تابستان و افت فشار گاز در زمستان قرار داشته است.
با این حال، برنامهریزی دقیق برای تأمین مواد اولیه، چابکی عملیاتی و همکاری نزدیک واحدهای مختلف، این چالشها را مدیریتپذیر کرده و دستیابی به اهداف را امکانپذیر میسازد.
وی در پایان با تقدیر از تلاش تمامی همکاران گفت: این سطح از تولید تنها یک عدد نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ فنی، آمادگی عملیاتی و توان کارشناسی فولاد هرمزگان است. این مسیر را با قدرت و برنامهریزی ادامه خواهیم داد تا در پایان سال به یک دستاورد تاریخی دیگر برسیم.