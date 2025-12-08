خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فولاد هرمزگان در مسیر یک دستاورد بزرگ دیگر قرار دارد؛

رشد چشمگیر تولید و عبور زودهنگام از رکورد سال گذشته

رشد چشمگیر تولید و عبور زودهنگام از رکورد سال گذشته
کد خبر : 1724630
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که هنوز بیش از سه ماه و نیم تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده، فولاد هرمزگان با عبور از کل تولید تختال سال گذشته و ثبت بیش از ۲۰۰ هزار تن تولید بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکردی کم‌نظیر و فراتر از برنامه را رقم زده است. این شرکت همچنین توانسته بیش از ۸۰ هزار تن آهن اسفنجی بیشتر از سال گذشته تولید کند؛ موفقیتی که در شرایط ناترازی انرژی و محدودیت‌های عملیاتی، ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد. این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از اقدامات شامل تأمین به‌موقع انرژی، یکپارچگی عملیاتی، چابک‌سازی فرآیندها و مدیریت هوشمندانه منابع است؛ عواملی که نشان می‌دهد ظرفیت بالفعل خطوط تولید شرکت فراتر از ظرفیت اسمی تعریف‌شده قابل دستیابی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان‌؛ مجید ابوعطیوی، معاون بهره‌برداری فولاد هرمزگان درباره جزئیات این عملکرد گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ و با پیش‌بینی محدودیت‌های انرژی در فصول گرم و سرد، حوزه بهره‌برداری رویکردی برنامه‌محور را دنبال کرد. با همراهی مدیرعامل شرکت، بخشی از برق موردنیاز از بورس انرژی تأمین شد و با اجرای تعمیرات پیشگیرانه به‌صورت فرصت‌طلبانه در دوره‌های محدودیت انرژی، افزایش آمادگی تجهیزات، مستندسازی توقفات و کاهش زمان تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده، خطوط تولید در ماه‌های اوج مصرف برق با کمترین توقف ناخواسته به کار خود ادامه دادند.

وی افزود: هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و ستادی باعث شد تولید در دوره‌های اعمال محدودیت برق به‌صورت منعطف مدیریت شود. خرید به‌موقع برق از بورس انرژی و اجرای الگوهای مصرف بهینه نیز نقش مهمی در عبور از روزهای پرفشار ایفا کرد.

عوامل مؤثر بر دستیابی به رکوردهای فعلی

معاون بهره‌برداری مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر ثبت این دستاوردها را چنین برشمرد:

• آماده‌سازی ۱۵ هکتار زمین برای انبارش آهن اسفنجی
• هماهنگی مستمر با تأمین‌کنندگان مواد اولیه
• افزایش سرعت تولید و کاهش توقفات اضطراری
• چابک‌سازی فرآیندهای بهره‌برداری
• پایش آنلاین شاخص‌های تولید و مصرف
• مدیریت هدفمند مصارف و افزایش بهره‌وری تجهیزات
• انجام تعمیرات اساسی در دوره‌های محدودیت انرژی
• یکپارچه‌سازی دستورالعمل‌ها و استانداردهای تعمیراتی
• ارتقای میانگین آماده‌به‌کاری تجهیزات اصلی
• تشکیل جلسات منظم با تأمین‌کنندگان مواد اولیه
• استقرار نظام تحلیل انحرافات و تصمیم‌گیری سریع در خط تولید

حرکت به‌سوی تولید فراتر از ظرفیت اسمی

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان در ادامه بیان کرد: روند فعلی نشان می‌دهد امکان عبور از ظرفیت اسمی و رکورد تاریخی شرکت تا پایان سال وجود دارد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بخش‌هایی از تولید سال جاری نیز تحت‌تأثیر محدودیت‌های ناشی از کاهش توان شبکه برق در تابستان و افت فشار گاز در زمستان قرار داشته است.

با این حال، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین مواد اولیه، چابکی عملیاتی و همکاری نزدیک واحدهای مختلف، این چالش‌ها را مدیریت‌پذیر کرده و دستیابی به اهداف را امکان‌پذیر می‌سازد.

وی در پایان با تقدیر از تلاش تمامی همکاران گفت: این سطح از تولید تنها یک عدد نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ فنی، آمادگی عملیاتی و توان کارشناسی فولاد هرمزگان است. این مسیر را با قدرت و برنامه‌ریزی ادامه خواهیم داد تا در پایان سال به یک دستاورد تاریخی دیگر برسیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده