پروژه ملی انتقال آب با محوریت گروه فولاد مبارکه انجام شد

وی در ادامه با بیان این که به غیر از فولاد مبارکه، اکثر صنایع استان اصفهان نیازمند آب هستند، افزود: در حال حاضر وضعیت رودخانه زاینده‌رود مناسب نیست و باید برای تأمین آب مورد نیاز صنایع استان اصفهان فکری می‌شد؛ نهایتاً تصمیم بر آن شد که پروژه ملی انتقال آب از دریای عمان با محوریت گروه فولاد مبارکه و برخی از صنایع دیگر کلید بخورد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: خوشبختانه فاز اول پروژه انتقال آب از دریای عمان با ظرفیت سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون مترمکعب به نتیجه نهایی رسیده و آماده بهره‌برداری است و این میزان آب نیاز کل صنایع استان اصفهان را تأمین می‌کند.

وی در ادامه اذعان داشت: درست است که آب انتقالی از دریای عمان به اصفهان وارد زاینده‌رود نمی‌شود اما معادل همان میزان، بار صنایع این استان را از روی دوش زاینده‌رود برمی‎‌دارد؛ به عبارت دیگر، سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون آب در استان اصفهان ذخیره خواهد شد و در مجموع مشارکت صنایع استان اصفهان در اجرای این پروژه ملی، نشان‌دهنده دوراندیشی آن‌ها بود.

سبحانی تصریح کرد: برخی روی قیمت تمام‌شده آب انتقالی از دریای عمان و محصول نهایی کارخانجات انتقاداتی دارند، اما باید توجه داشت که صنعتی مثل فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری‌هایی که در راستای تحقق بهینه‌سازی مصرف آب داشته، توانسته مصرف آب خود به ازای هر تن تولید را به ۲٫۵ متر مکعب برساند، قیمت این آب رقم سنگینی نیست؛ بنابراین پروژه ملی انتقال آب به دریای عمان اقدام هوشمندانه‌ای بود که به همت صنایع انجام شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای فاز دوم این پروژه و انتقال سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب به استان اصفهان، علاوه بر صنایع، نیاز دیگر بخش‌ها نیز تأمین خواهد شد.