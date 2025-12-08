خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:

پروژه ملی انتقال آب با محوریت گروه فولاد مبارکه انجام شد

پروژه ملی انتقال آب با محوریت گروه فولاد مبارکه انجام شد
کد خبر : 1724585
لینک کوتاه کپی شد.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، صنایع باید به فکر تأمین آب مورد نیاز خود باشند؛ گروه فولاد مبارکه از سال‌ها قبل و طی انعقاد قراردادهای با سازمان آبفا، شبکه‌های فاضلاب شهرهای اطراف خود را خریداری و با تصفیه پساب آن شهرها بخشی از آب مورد نیاز خود را تأمین کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی در ادامه با بیان این که به غیر از فولاد مبارکه، اکثر صنایع استان اصفهان نیازمند آب هستند، افزود: در حال حاضر وضعیت رودخانه زاینده‌رود مناسب نیست و باید برای تأمین آب مورد نیاز صنایع استان اصفهان فکری می‌شد؛ نهایتاً تصمیم بر آن شد که پروژه ملی انتقال آب از دریای عمان با محوریت گروه فولاد مبارکه و برخی از صنایع دیگر کلید بخورد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: خوشبختانه فاز اول پروژه انتقال آب از دریای عمان با ظرفیت سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون مترمکعب به نتیجه نهایی رسیده و آماده بهره‌برداری است و این میزان آب نیاز کل صنایع استان اصفهان را تأمین می‌کند.

وی در ادامه اذعان داشت: درست است که آب انتقالی از دریای عمان به اصفهان وارد زاینده‌رود نمی‌شود اما معادل همان میزان، بار صنایع این استان را از روی دوش زاینده‌رود برمی‎‌دارد؛ به عبارت دیگر، سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون آب در استان اصفهان ذخیره خواهد شد و در مجموع مشارکت صنایع استان اصفهان در اجرای این پروژه ملی، نشان‌دهنده دوراندیشی آن‌ها بود.

سبحانی تصریح کرد: برخی روی قیمت تمام‌شده آب انتقالی از دریای عمان و محصول نهایی کارخانجات انتقاداتی دارند، اما باید توجه داشت که صنعتی مثل فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری‌هایی که در راستای تحقق بهینه‌سازی مصرف آب داشته، توانسته مصرف آب خود به ازای هر تن تولید را به ۲٫۵ متر مکعب برساند، قیمت این آب رقم سنگینی نیست؛ بنابراین پروژه ملی انتقال آب به دریای عمان اقدام هوشمندانه‌ای بود که به همت صنایع انجام شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای فاز دوم این پروژه و انتقال سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب به استان اصفهان، علاوه بر صنایع، نیاز دیگر بخش‌ها نیز تأمین خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده