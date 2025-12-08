خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل فولاد مبارکه:

پروژه انتقال آب دریا به اصفهان مقدمه تشکیل بازار آب برای صنایع است

پروژه انتقال آب دریا به اصفهان مقدمه تشکیل بازار آب برای صنایع است
کد خبر : 1724575
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان گفت: پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان می‌تواند مقدمات تشکیل یک بازار آب برای صنایع استان و صنایع هم‌جوار را فراهم کند. این پروژه یک گام مهم برای بهبود بهره‌وری آب در صنایع کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، در مراسم افتتاح رسمی پروژه انتقال آب دریا به صنایع فولادمبارکه اصفهان که با حضور برخط رئیس جمهور و وزیر صمت برگزار شد، ضمن تشریح اهمیت این پروژه، بر نقش آن در توسعه پایدار و کاهش وابستگی به منابع آبی زاینده‌رود تأکید و اظهار کرد: این پروژه گامی مؤثر در راستای حمایت از صنایع و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی استان اصفهان است.

وی افزود: پروژه انتقال آب از دریا به صنایع اصفهان یکی از پروژه‌های مهم ملی است که نه‌تنها به کاهش وابستگی صنایع به منابع آبی محدود زاینده‌رود کمک خواهد کرد، بلکه به‌عنوان یک مدل برای سایر استان‌های کشور نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: استان اصفهان با داشتن صنایع مهم و استراتژیک، همواره با مشکل تأمین آب روبه‌رو بوده است. ازاین‌رو، پروژه‌هایی از قبیل این پروژه که منابع آبی پایدار از دریا را به صنایع منتقل می‌کنند، می‌توانند به‌طور چشمگیری در تأمین نیازهای آبی صنایع کمک کنند.

زرندی اظهار کرد: باتوجه‌به مشکلات آب در فلات مرکزی ایران، فولاد مبارکه تصمیم به اجرای پروژه‌ای گرفت که منابع آبی پایدار را از دریا به صنایع استان اصفهان منتقل کند. این پروژه به‌ویژه باهدف کاهش وابستگی به زاینده‌رود و تأمین آب صنایع استان اصفهان راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر فولاد مبارکه تنها کمتر از یک و نیم درصد از آب زاینده‌رود را مصرف می‌کند، ولی هدف ما این است که با اجرای این پروژه و انتقال آب از دریا، وابستگی به منابع آبی دیگر کاهش یابد و درعین‌حال صنایع دیگر استان نیز مصرف آب خود را کاهش دهند.

مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان توضیح داد: این پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان، شامل بیش از ۸۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری است که ظرفیت انتقال آب به صنایع را فراهم می‌آورد. در این مسیر، ۵۳۰ کیلومتر از مسیر انتقال آب به‌صورت ثقلی طراحی شده که این امر به کاهش مصرف برق و حذف پنج ایستگاه پمپاژ منجر شده است.

زرندی خاطرنشان کرد: در این پروژه بیش از سه هزار نفر از جمله پیمانکاران و متخصصان مختلف مشارکت داشتند و این پروژه ظرف مدت دو سال به بهره‌برداری رسید که قطعاً یک رکورد ملی محسوب می‌شود. فولاد مبارکه از ۱۳۷۱ برای تولید هر تن فولاد ۱۵ مترمکعب آب مصرف می‌کرد، اما امروز این عدد به ۲.۵ مترمکعب به‌ازای هر تن فولاد کاهش‌یافته که این دستاورد مهمی در حوزه بهره‌وری آب است.

وی در ادامه تأکید کرد: هدف ما تنها کاهش مصرف آب در فولاد مبارکه نیست، بلکه به دنبال این هستیم که سایر صنایع استان اصفهان نیز این الگو را دنبال کنند و به سمت کاهش مصرف منابع آبی حرکت کنند. پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان می‌تواند مقدمات تشکیل یک بازار آب برای صنایع استان و صنایع هم‌جوار را فراهم کند. این پروژه یک گام مهم در جهت بهبود بهره‌وری آب در صنایع کشور است.

مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در پایان تصریح کرد: در کنار پروژه‌های مربوط به آب، فولاد مبارکه در حوزه انرژی نیز اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. نیروگاه فاز اول نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه در تیر امسال به مدار آمد و ظرفیت تولید ۴۰۰ مگاوات برق را دارد.

تا پایان سال جاری، ۴۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد. این پروژه‌ها به‌ویژه در حوزه آب و انرژی نه‌تنها به حل مشکلات استان کمک می‌کنند، بلکه به توسعه پایدار کشور و ارتقای بهره‌وری در صنایع نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده