دهقانی خبر داد؛
همکاری چادرملو با مراکز تحقیقات و نوآوری بینالمللی
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوازدهمین کنفرانس استیل پرایس با اشاره به ضرورت تولید فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا در کشور، اظهارداشت: در حال حاضر بهسمت ایجاد مراکز تحقیقوتوسعه بینالمللی رفتهایم و تلاش داریم سطح خود را تغییر داده و در مدار بالاتری، به طراحی تولیدات جدید اقدام کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی چادرملو، فرید دهقانی بهعنوان سخنران اصلی این کنفرانس در جمع مدیران و کارشناسان صنعت فولاد، گفت: باید در مسیر تکنولوژی حرکت کنیم و به سمت تولید فولادهای خاص و محصولات هایتک برویم تا آینده روشنی پیشِروی بخش فولاد کشور شکل گیرد.
وی یادآور شد: چرایی عدم تغییر پارادایم و تغییر نگاه توسط سرمایهگذاران، سیاستگذاران، تصمیمگیران و تصمیمسازان و علیالخصوص سرمایهگذاران بخش خصوصی، چرایی بسیار مهمی است که باید به شکل ریشهای بررسی شود تا تغییر پارادایمی در این بخش صورت پذیرد.
مدیرعامل چادرملو با ارائه تصویری از وضعیت ناترازی انرژی گفت: ناترازیها در کنار افزایش هزینههای تولید، ما را به این باور رسانده که حتماً باید ابتدا نسبت به ایجاد زیرساختهای تولید فولاد سبز و پس از آن تولید محصولات هایتک فولادی اقدام کنیم و به این منظور، در حال ایجاد زیرساختهای نرم، فرهنگسازمانی و باور درونی در شرکت بین کارکنان و مهندسان هستیم.
دهقانی در پایان اظهار داشت: تقاضا دارم در انجمن فولاد کمیتهای برای تغییر پارادایم و کمک به سیاستگذاران به جهت ایجاد باور عمومی ایجاد شود که اگر میخواهیم پابهپای دنیا حرکت کنیم، طرحی نو نیاز است و دوستان کمک کنند مسیر روشنی برای سیاستگذاران ایجاد شود و نقشه راهی در اختیار آنان قرار گیرد.