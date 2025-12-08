خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دهقانی خبر داد؛

همکاری چادرملو با مراکز تحقیقات و نوآوری بین‌المللی

همکاری چادرملو با مراکز تحقیقات و نوآوری بین‌المللی
کد خبر : 1724506
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوازدهمین کنفرانس استیل پرایس با اشاره به ضرورت تولید فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا در کشور، اظهارداشت: در حال حاضر به‌سمت ایجاد مراکز تحقیق‌وتوسعه بین‌المللی رفته‌ایم و تلاش داریم سطح خود را تغییر داده و در مدار بالاتری، به طراحی تولیدات جدید اقدام کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، فرید دهقانی به‌عنوان سخنران اصلی این کنفرانس در جمع مدیران و کارشناسان صنعت فولاد، گفت: باید در مسیر تکنولوژی حرکت کنیم و به سمت تولید فولادهای خاص و محصولات های‌تک برویم تا آینده روشنی پیش‌ِروی بخش فولاد کشور شکل گیرد. 

 وی یادآور شد: چرایی عدم تغییر پارادایم و تغییر نگاه توسط سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و علی‌الخصوص سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، چرایی بسیار مهمی است که باید به شکل ریشه‌ای بررسی شود تا تغییر پارادایمی در این بخش صورت پذیرد. 

مدیرعامل چادرملو با ارائه تصویری از وضعیت ناترازی انرژی گفت: ناترازی‌ها در کنار افزایش هزینه‌های تولید، ما را به این باور رسانده که حتماً باید ابتدا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های تولید فولاد سبز و پس از آن تولید محصولات های‌تک فولادی اقدام کنیم و به این منظور، در حال ایجاد زیرساخت‌های نرم، فرهنگ‌سازمانی و باور درونی در شرکت بین کارکنان و مهندسان هستیم. 

 دهقانی در پایان اظهار داشت: تقاضا دارم در انجمن فولاد کمیته‌ای برای تغییر پارادایم و کمک به سیاست‌گذاران به جهت ایجاد باور عمومی ایجاد شود که اگر می‌خواهیم پابه‌پای دنیا حرکت کنیم، طرحی نو نیاز است و دوستان کمک کنند مسیر روشنی برای سیاست‌گذاران ایجاد شود و نقشه راهی در اختیار آنان قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده