به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد زاگرس اندیمشک، پس از پیگیری‌های انجام‌شده درباره وضعیت مالی این پروژه فولادسازی در استان خوزستان، مهندس سمیعی‌نژاد طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های سهامدار، آن‌ها را به نشستی در تاریخ ۱۶ آذرماه دعوت کرد و این مدیران برجسته صنعت فولاد و معدن کشور در سازمان ایمیدرو گرد هم آمدند.

در این جلسه، پس از استماع گزارش مدیران فولاد زاگرس اندیمشک درباره موقعیت برتر جغرافیایی، وضعیت مالی و بازارهای آتی، وی بر ضرورت پرداخت حق‌السهم سهامداران تأکید کرد تا این پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و مردم غیور اندیمشک از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه مدیران عامل تمامی شرکت‌های معدنی و صنعتی کشور موظف‌اند تعهدات شرکت تحت مدیریت خود را انجام دهند، تصریح کرد: حتی اگر تعهدی در دوره مدیران گذشته ایجاد شده باشد، باید امروز نیز به آن پایبند بود.

سمیعی‌نژاد با تأکید بر برگزاری مجدد جلسه بررسی وضعیت پروژه فولادسازی زاگرس اندیمشک طی یک ماه آینده، گفت: همه سهامداران موظف‌اند در این مدت حق‌السهم خود را به‌طور کامل پرداخت کنند تا در جلسات آتی، تمرکز تنها بر عملیات فنی و مهندسی پروژه باشد.

کاوند نهان زمین با ۴۸ درصد، فولاد مبارکه اصفهان با 25 درصد، گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان با 25 درصد و شرکتهای معدنی و صنعتی گلگهر و چادرملو هر کدام با 1 درصد، سهامداران شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک هستند.

فولاد زاگرس اندیمشک؛ از گندله تا فولاد آلیاژی

شرکت فولاد زاگرس اندیمشک با هدف توسعه زیرساخت‌های صنعتی جنوب‌غرب کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در حوزه تولید فولاد تأسیس شد. این شرکت طی بیش از پنج سال فعالیت، با تمرکز بر تولید محصولات باکیفیت، اشتغال‌زایی محلی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توانسته جایگاه خود را در میان شرکت‌های رو به رشد صنعت فولاد کشور تثبیت کند.

فولاد زاگرس در مسیر توسعه، به دنبال تکمیل زنجیره تولید فولاد از مرحله احیای مستقیم تا فولادسازی و نورد است و با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و رعایت اصول توسعه پایدار، گام‌های مهمی در ارتقای جایگاه صنعتی استان خوزستان و شهرستان اندیمشک برداشته است.

اندیمشک؛ قلب انرژی و حمل‌ونقل جنوب کشور

اندیمشک، یکی از شهرهای مهم استان خوزستان، با داشتن چهار نیروگاه سیکل ترکیبی و سه سد بزرگ دز، کرخه و بالارود از مهم‌ترین مراکز تولید انرژی کشور به‌شمار می‌رود. راه‌آهن این شهر نیز به‌عنوان مرکز ناحیه راه‌آهن زاگرس، یکی از نقاط کلیدی شبکه ریلی تهران–جنوب محسوب می‌شود.

شهرستان اندیمشک دارای موقعیت استراتژیک ویژه، زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، معادن نفت، گاز، سیلیس، گچ، ماسه، آهک و سنگ‌آهن، جاده ترانزیتی و خط‌آهن سراسری است که خوزستان را به تهران و شمال‌شرق کشور متصل می‌کند. وجود سدهای بزرگ دز، کرخه و بالارود نیز بر اهمیت این شهرستان افزوده و بخش مهمی از برق کشور و آب مورد نیاز کشاورزی شمال خوزستان از این سدها تأمین می‌شود.

سد کرخه، یکی از بزرگ‌ترین سدهای خاکی دنیا و بزرگ‌ترین سد خاکی ایران و خاورمیانه، بر روی رودخانه کرخه و در ۲۲ کیلومتری شمال‌غربی شهرستان اندیمشک واقع شده است.