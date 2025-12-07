خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در بازدید از شرکت ورق‌خودرو تأکید کرد:

ضرورت تقویت هم‌افزایی میان کارگر و کارفرما

ضرورت تقویت هم‌افزایی میان کارگر و کارفرما
رستم قنبری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به همراه گروهی از مدیران این سازمان روز شنبه پانزدهم آذرماه از شرکت ورق خودرو بازدید نمود و در نشستی صمیمی با مدیرعامل و تیم مدیریتی شرکت ورق خودرو در خصوص موضوعات مشترک به تبادل نظر پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛ در ابتدای این بازدید، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه صنعت فولاد در توسعه کشور اظهار کرد:«صنعت فولاد، پیشران بسیاری از صنایع مهم و حیاتی کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در زنجیره ارزش صنعتی دارد.»

مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو با اشاره به سیاست‌های گروه فولاد مبارکه در حوزه سرمایه انسانی ادامه داد:
«در گروه فولاد مبارکه، نگاه به منابع انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی سازمان‌ها تنها در حد تأمین معیشت نیست و رویکردی فراتر و الهام‌گرفته از تجارب موفق و مبتنی بر توجه واقعی به کارکنان شکل گرفته است.»

سپس رستم قنبری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، ضمن ابراز خرسندی از حضور در شرکت ورق خودرو و قدردانی از فعالیت‌ها و دستاوردهای شرکت ورق‌خودرو، بر اهمیت هم‌افزایی میان نیروهای کار و کارفرمایان تأکید کرد و گفت:«کارگر و کارفرما مکمل یکدیگرند و توسعه پایدار بدون هماهنگی و همکاری این دو امکان‌پذیر نیست.»

قنبری افزود:«دولت نیز باید نقش حمایتی خود را گسترده‌تر و مؤثرتر ایفا کند تا بستر لازم برای رشد تولید و افزایش بهره‌وری فراهم شود.»

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با بیان اینکه این اداره‌کل آماده همکاری در جهت رفع مسائل و تسهیل امور است.
وی افزود:«تقویت گفت‌وگو، تعامل و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضای کار و تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت‌های صنعتی ایفاء کند.»

گفتنی است؛ شرکت ورق‌خودرو با اتکا به نیروهای تلاشگر، سخت‌کوش و مجرب خود موفقیت‌های بزرگی را رقم زده و هم‌اکنون نقش مؤثری در تحقق اهداف خودکفایی صنعت استراتژیک خودروسازی و لوازم‌خانگی ایفا می‌کند.

