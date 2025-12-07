به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه امروز (16 آذرماه 1404)، در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی فولاد استیل‌پرایس با محور «فولادهای پیشرفته با ارزش‌افزوده بالا و نوآوری در مهندسی ساخت» اظهار کرد: با توجه به ضرورت تحول بنیادین در صنعت فولاد کشور، نوآوری تنها مسیر بقا در رقابت جهانی است؛ این صنعت دیگر در مرحله توصیه و شعار نیست و وارد دوران اقدام عملی شده است. ضمن قدردانی از برگزارکنندگان کنفرانس استیل‌پرایس، باید گفت که فضای شکل‌گرفته در این رویداد رویکردی درست و آینده‌محور است.

وی در ادامه افزود: امروز همه بزرگان صنعت از نوآوری سخن می‌گویند اما واقعیت این است که صنعت فولاد از مرحله لزوم نوآوری عبور کرده و تنها راه ادامه رقابت جهانی، حرکت جدی و ساختاری در این حوزه است. مسیر آینده فولاد مبارکه بر پایه سه محور اصلی ترسیم شده که پایداری و فولاد سبز، گذار دیجیتال و صنعت هوشمند و توسعه مواد پیشرفته و فولادهای خاص با ارزش افزوده بالاست.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در حوزه پایداری و فولاد سبز، به‌دنبال تمرکز بر توسعه فرآیندهای پاک، کاهش انتشار، اقتصاد چرخشی و همسویی با الزامات جهانی هستیم و در حوزه گذار دیجیتال و صنعت هوشمند نیز به‌دنبال حرکت به سمت کارخانه هوشمند، استفاده از داده‌محوری و فناوری‌های نو برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری هستیم. این حوزه‌ها قلب تغییر جهت فولاد مبارکه در دهه آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: فولاد مبارکه با همکاری دانشگاه اصفهان و چند مجموعه بین‌المللی، بیش از ۵۰ تا ۶۰ موضوع فناوری را تعریف کرده که تأخیر در آن «گپ فناوری» کشور با دنیا را بیشتر می‌کند. بازار فولادهای خاص در جهان تنها بخشی است که طی ۵ سال آینده رشد مثبت دارد. شرکت‌های بزرگ جهانی نظیر آرسلورمیتال، ۳۰ درصد تولید خود را به فولادهای خاص اختصاص داده و عملاً از تولیدات تجاری عمومی فاصله می‌گیرند؛ جایی که کیفیت، ترکیب مواد و مزیت‌های عملکردی، جایگزین معیارهای سنتی مانند حجم تولید شده است.

زرندی تصریح کرد: اگر همچنان صرفاً میزان تولید را معیار موفقیت بدانیم، از رقابت‌های جهانی حذف می‌شویم. آینده صنعت وابسته به تولید محصولات هوشمند، سبک‌تر و با ارزش افزوده بالاست. فولاد مبارکه تاکنون ۱۰ محصول جدید را توسعه داده و به‌زودی تعداد بیشتری را نیز رونمایی خواهد کرد. تمرکز اصلی فولاد مبارکه تولید گریدهای خاص فولادی است، محصولاتی که نه‌تنها مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند، بلکه پاسخ روشن به نیازهای صنعت خودرو، انرژی‌های نو و سازه‌های سبک خواهند داد.

وی اذعان داشت: پروژه خط اسیدشویی و نورد سرد پیوسته فولاد مبارکه تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته که زیرساخت تولید طیف جدیدی از فولادهای پیشرفته را فراهم می‌کند. یکی از دلایل شکاف عمیق فناوری ما با کشورهای پیشرو، اعمال تحریم‌هاست اما نبود زیرساخت و تعاملات بین‌المللی پایدار نیز مانع بزرگ‌تری برای ماست.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: همه شرکت‌های بزرگ جهان شبکه گسترده مراکز R&D جهانی، مراکز آینده‌پژوهی و ارتباطات دانشگاهی دارند. ما هم برای اینکه از چرخه اکتساب دانش حذف نشویم، باید سازوکارهای جدید طراحی کنیم. ایجاد مراکز تکنولوژی پیشرفته و مراکز جهانی R&D ضرورتی راهبردی برای صنعت فولاد ایران است.

وی عنوان داشت: روندهای آینده‌نگر در متالورژی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت؛ «NGI» به‌عنوان یک مدل نوظهور در طراحی مواد نیز اهمیت زیادی دارد، رویکردی که نخستین‌بار در آمریکا مطرح شد و طراحی محصولات جدید را از پایه متحول کرد. فولاد مبارکه در تلاش است با همکاری یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، نخستین آزمایشگاه مواد بر پایه هوش مصنوعی و سنتز سریع ترکیبات جدید را راه‌اندازی کند؛ آزمایشگاهی که قادر است ترکیب بیش از ۱۷۰ ماده جدید را سنتز کند، فرآیندی که در صنعت سنتی ۳ تا ۱۰ سال طول می‌کشید را به کمتر از یک سال و حتی زیر ۳ ماه کاهش دهد.

زرندی در پایان بیان کرد: صنایع پیشرو دنیا در حوزه انرژی، هوافضا، پزشکی و فولاد سال‌هاست وارد این فاز شده‌اند. با توجه به وجود شرایط سخت قطعی گاز و برق در سال جاری با وجود فشار تأمین انرژی، توانستیم از طریق کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا، ثبات تولید را حفظ کنیم. بنابراین فولاد مبارکه در نیمه دوم سال جاری با تکیه بر محصولات پیشرفته، عملکردی بهتر از سال گذشته خواهد داشت.

