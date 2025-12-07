خبرگزاری کار ایران
تولید بدون توقف؛ راز تاب‌آوری فولاد مبارکه

یاسر حاجی حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه در خصوص دریافت گواهینامه مدیریت تداوم کسب‌وکار این گروه صنعتی در گفتگو با خبرنگار فولاد گفت:وقتی درباره استاندارد ISO 22301 صحبت می‌کنیم، در واقع درباره همان زیرساخت‌هایی حرف می‌زنیم که امکان عملیات پایدار، عملکرد قابل اتکا و حفظ تاب‌آوری سازمان را فراهم می‌کنند؛ سه موضوعی که در فولادمبارکه جزو محورهای اصلی جهت‌گیری استراتژیک فولاد مبارکه بوده‌اند. این استاندارد کمک می‌کند این رویکردها از سطح برنامه‌ریزی به نتیجه عملیاتی تبدیل شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، یاسر حاجی حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه در خصوص دریافت گواهینامه مدیریت تداوم کسب‌وکار این گروه صنعتی مطرح کرد؛ در صنعت فولاد، کوچک‌ترین اختلال در تأمین مواد اولیه، تجهیزات، زیرساخت انرژی یا سیستم‌های پشتیبان می‌تواند روی کل زنجیره تولید اثر بگذارد. به همین دلیل، ما با استقرار ISO 22301 ابتدا فرآیندهای حیاتی تولید را به‌صورت دقیق شناسایی کرده‌ایم و سناریوهای مختلف بحران را مدل‌سازی می‌کنیم.

هدف این است که هر بخش از سازمان بداند در زمان بروز یک اختلال چه اقداماتی باید انجام دهد و چگونه می‌توان جریان تولید را حفظ کرد.

یکی از محورهای کلیدی در این سیستم، توانایی بازگرداندن سریع ظرفیت تولید به حداقل تا حدود ۵۰ درصد در شرایط بحران است. این سطح از آمادگی باعث می‌شود حتی در سناریوهای دشوار، سازمان در وضعیت توقف کامل قرار نگیرد و بتواند به سرعت به سطح قابل قبولی از تولید بازگردد. این موضوع برای مدیریت تعهدات مشتریان و حفظ موقعیت رقابتی شرکت اهمیت ویژه‌ای دارد.

در حوزه برنامه‌ریزی و کنترل تولید  نیز استاندارد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. وقتی مسیرهای بازیابی روشن باشد، برنامه‌ریزی تولید نه‌تنها در شرایط عادی، بلکه در شرایط غیرعادی نیز قابل پیش‌بینی و مدیریت‌پذیر می‌شود. این مسئله بهبود در شاخص‌هایی مانند ضریب خوش‌قولی و پایایی زنجیره تحویل و کاهش دوره‌ تاخیر در پاسخگویی به تعهدات مشتریان را به‌دنبال دارد.

از زاویه دید پایداری نیز اجرای ISO 22301 یک گام اساسی است. این استاندارد به جلوگیری از توقف‌های طولانی، کاهش خسارات اقتصادی، حفظ اشتغال و تداوم ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان کمک می‌کند.

در واقع، این چارچوب یکی از ابزارهای اصلی ما برای ساختن سازمانی مقاوم، پاسخگو و آماده در برابر تغییرات و بحران‌هاست.
به همین دلیل استقرار ISO 22301 برای ما یک فعالیت کوتاه‌مدت نیست بلکه بخشی از حرکت شرکت به سمت بلوغ بیشتر، چابکی عملیاتی و پایایی بلندمدت در مدیریت تولید است.

