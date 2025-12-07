عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس:
فولاد مبارکه؛ عمده سهامدار پروژه انتقال آب به اصفهان است
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عمده سهامدار پروژه انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان، فولاد مبارکه و پالایشگاه نفت اصفهان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار شرق اظهار کرد: عمده سهامدار پروژه انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان، فولاد مبارکه و پالایشگاه نفت اصفهان است و اگر این پروژه به طور کامل و با ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمکعب اجرایی شود، تأثیر بهسزایی در حوضه آبریز زایندهرود دارد.
وی در ادامه افزود: مسلماً رونق صنعت هر استان علاوه بر اقتصاد آن استان، به اقتصاد کشور نیز کمک میکند؛ به ویژه فولاد مبارکه که سهامدار عمده این شرکت صندوقهای کشوری و ملی هستند و منافع فولاد مبارکه در کل کشور توزیع میشود؛ صنایعی همچون فولاد مبارکه در سالهای اخیر برنامهریزیهای جدی و خوبی برای مصرف بهینه و بازچرخانی آب انجام دادهاند.