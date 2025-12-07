فولاد مبارکه؛ عمده سهامدار پروژه انتقال آب به اصفهان است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شرق اظهار کرد: عمده سهامدار پروژه انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان، فولاد مبارکه و پالایشگاه نفت اصفهان است و اگر این پروژه به طور کامل و با ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمکعب اجرایی شود، تأثیر به‌سزایی در حوضه آبریز زاینده‌رود دارد.