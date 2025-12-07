میهمانان این هفته: همکاران معاونت اقتصادی و مالی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در تقویم رسمی کشور عزیزمان ایران از روز شنبه 15 آذرماه به‌عنوان روز حسابدار یاد شده است. همین مناسبت، خبرنگار فولاد به سراغ جمعی از مدیران، رؤسا و کارشناسان این حوزه در معاونت اقتصادی و مالی و به‌طور مشخص در مدیریت‌های کنترل مدیریت، امور مالی، حسابداری عمومی و حسابداری صنعتی رفته است و نظر آن‌ها را درباره کار و حس و حالشان جویا شده است. متن حاضر ماحصل گفت‌وگوی خبرنگار فولاد با این عزیزان است. حامد حسین ولی‌بیک، معاون اقتصادی و مالی:

پیش از هر سخن روز حسابدار را به‌تمامی تلاشگران این عرصه و به‌ویژه همکاران خود در گروه فولاد مبارکه تبریک می‌گویم. روز حسابدار روزی است برای تقدیر از تلاش‌ها و دقت بی‌وقفه همکاران در مسیر پیشبرد اهداف مالی و سازمانی. به‌واقع باید گفت، حسابداران تکیه‌گاه ساختار مالی هر سازمان هستند؛ کسانی که با نظم، تعهد و مسئولیت‌پذیری، شفافیت و اعتماد را برای همه ما رقم می‌زنند. بدون اغراق باید عرض کنم که قدرت تصمیم‌گیری مدیریت بدون تکیه‌بر دقت و تحلیل حسابداران به‌هیچ‌وجه کامل نیست؛ زیرا هر گزارش، هر عدد و هر تحلیل یک حسابدار نمایانگر تعهد عمیق به حرفه و سازمان است.

این فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات شبانه‌روزی و تلاش‌های بی‌ادعای همکاران خود در این عرصه صمیمانه قدردانی می‌کنم. تلاش‌های شما نه‌تنها به تحقق اهداف کوتاه‌مدت، بلکه به ثبات و رشد پایدار سازمان کمک می‌کند مسیر پیشِرو چالش‌های جدیدی خواهد داشت، اما با پشتکار، دانش و همدلی شما، آینده روشن است. به خاطر داشته باشیم نگاه حرفه‌ای شما، تضمین‌کننده تصمیم‌های درست و برنامه‌ریزی‌های دقیق است. امیدوارم تک‌تک همکاران کمافی‌السابق با انگیزه و شور بیشتر، در رشد حرفه‌ای و توسعه فردی گام بردارند.

حس تعلق و همدلی بین همه ما، قدرتی است که نتایج آن فراتر از اعداد و گزارش‌هاست. نباید فراموش کنیم که هر موفقیت سازمان، انعکاسی از دقت و تعهد شماست. در واقع تلاش حسابداران چراغ راه مدیریت و سایر واحدهاست و ارزش آن فراتر از اندازه‌گیری‌های مالی است. باید امروز و هر روز، به خود ببالید که بخش مهمی از موفقیت‌های سازمان هستید. به امید فردایی روشن و دستاوردهایی بزرگ‌تر، همراه با همکاری، تعهد و حرفه‌ای‌گری و سپاسگزارم از همه همکاران که با دانش و تلاش خود، سازمان را به سمت اهداف عالی هدایت می‌کنند.

محمد میزبانی، مدیر امور مالی:

بر خود لازم می‌دانم تا این روز ارزشمند را به ‌تمامی همکاران گران‌قدر و متخصص در حوزه مالی تبریک و تهنیت بگویم. همکاران خوب ما به‌عنوان ستون فقرات مدیریت مالی شرکت، با دقت و انضباط مثال‌زدنی‌تان، نه‌تنها امنیت و شفافیت مالی را برقرار می‌سازند، بلکه فضای اعتماد را در میان تمامی ذی‌نفعان ایجاد می‌کنند.

تعهد همکاران به استانداردهای حرفه‌ای، و رعایت اصول و ضوابط مالی، و تلاش در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و برنامه‌ریزی مالی دقیق، موجب شده تا ما به‌عنوان یک تیم، همواره مسیر صحیح را در پیش بگیریم. امیدوارم با ادامه همدلی و همکاری بی‌نظیر همکاران، این مسیر نوآورانه را با موفقیت‌های بیشتری بپیماییم و به آینده‌ای روشن‌تر و پربارتر برسیم.

مرتضی طالبی ترکمانی ،مدیر کنترل مدیریت:

روز حسابدار را به تمامی همکاران گرامی در گروه فولاد مبارکه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سال جاری، با وجود چالش‌های مالی و محدودیت‌های نقدینگی، فرصتی ارزشمند برای تقویت انضباط مالی، بهبود فرایندها و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در گروه بود. همراهی، دقت‌نظر و تعهد حرفه‌ای همکاران موجب شده مسیر حرکت شرکت‌ها با ثبات، شفافیت و اتکاء به داده‌های دقیق ادامه یابد.

نقش برجسته همکاران در مدیریت هزینه‌ها، حفظ سودآوری و ارتقای سلامت گزارشگری مالی، سرمایه‌ای برای آینده گروه فولاد مبارکه است. تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که با نگاه تحلیلی و هماهنگی بین واحدها، می‌توان بسیاری از محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کرد. با امید به بهبود شرایط تأمین نقدینگی و گشایش‌های پیش‌رو در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری، برای همه همکاران توفیق روزافزون و سربلندی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

سیدعلی پزشک، مدیر حسابداری عمومی:

روز حسابدار فرصتی است برای قدردانی از تلاش همکارانی که بادقت، انضباط و تعهد حرفه‌ای، ستون‌های اطمینان و شفافیت سازمان را استوار نگاه می‌دارند. مسئولیت‌هایی که همکاران این حوزه بر عهده دارند تنها اعداد و گزارش‌ها نیست، بلکه حفظ اعتبار مالی و تصمیم‌سازی درست برای آینده شرکت است.

به داشتن تیمی همراه، قابل‌اعتماد و متعهد همچون شما افتخار می‌کنم. امیدوارم همچنان با همان روحیه مسئولیت‌پذیری، نگاه تحلیلی و اخلاق حرفه‌ای که مزیت اصلی شماست، مسیر رشد و تعالی سازمان را روشن‌تر کنید.

حسین حاجی‌نبی، مدیر حسابداری صنعتی:

روز حسابدار را به همه همکاران عزیز تبریک می‌گویم. امروز حسابداری فقط ثبت و عدد نیست؛ کمک به تصمیم‌گیری هوشمندانه برای کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است. ابزارهای جدید مثل هوش مصنوعی، تحلیل داده و اتوماسیون مالی به ما کمک می‌کنند تا اتلاف‌ها را شناسایی کنیم، منابع را بهتر مصرف کنیم و سازمان‌ها را به سمت بهره‌وری بیشتر و پایداری اقتصادی ببریم. امیدوارم در سال پیش‌رو، نقش حسابداران در تحول دیجیتال و مدیریت بهینه منابع بیش‌ازپیش دیده شود.

احمد هادی، کارشناس واحد خدمات مالیاتی:

در دنیایی که همه‌چیز بر پایه اعتماد و شفافیت می‌چرخد، کار من و سایر همکاران در واحد خدمات مالیاتی باعث می‌شود نظم، شفافیت و آرامش مالی را برای شرکت بسازیم و از اینکه نقش مهمی در سلامت مالی داریم حس خوبی می‌گیریم.

صادق صالحی، کارشناس حسابداری خرید:

از اینکه کارم در حسابداری خرید باعث نظم، شفافیت و جریان درست مالی شرکت می‌شود و فرایند حسابداری مطالبات تأمین‌کنندگان و ذی‌نفعان را تسریع می‌بخشم حس خوبی دارم و نقش خودم را مؤثر می‌دانم.

سید احمد حسینی، کارشناس تحلیل درآمدها و هزینه‌ها:

بودجه‌بندی ستون اصلی انضباط مالی است که با آن مسیر هزینه‌ها روشن‌تر، تصمیم‌ها دقیق‌تر و آینده قابل‌اتکاتر می‌شود. در ادامه این مسیر وقتی من با تحلیل جزئیات، تعدیل منطقی و افزایش هوشمند بودجه را محاسبه می‌کنم، این حس را دارم که نقشم تنها روی کاغذ نیست، می‌دانم نتیجه این دقت و نظم، به چابکی مالی، برنامه‌ریزی بهتر و تقویت روند رشد مجموعه فولاد مبارکه کمک می‌کند و همین همراهی با پیشرفت سازمان برای من ارزشمند و انگیزه‌بخش است.

علی رضایی هرندی، کارشناس کنترل اقتصادی خریدوفروش:

واحد کنترل اقتصادی خریدوفروش بازوی معاونت مالی و اقتصادی جهت نظارت هدفمند بر خرید کالا و خدمات موردنیاز و فروش محصولات است. چالش‌ها و موضوعاتی که می‌تواند چه از طریق افزایش درآمد و سود و چه از طریق کاهش هزینه‌ها منجر به بهبود عملکرد شرکت شود، همیشه هیجان‌انگیز است و یافتن راه‌حل‌های اساسی برای آن حس ارزشمندی ایجاد می‌کند. اگر نتایج با کار تیمی محقق شود این حس بیشتر احساس می‌شود. آرزومندم در فولاد مبارکه همه با هم از «حس خوب» به «حس عالی» برسیم.

نیره علیزاده، کارشناس حسابداری بهای تمام‌شده:

به لطف خداوند متعال، توفیق آن را دارم که در خانواده بزرگ فولاد مبارکه، در عرصه‌ای خدمت کنم که همچون چشم بینای سازمان، حقیقت عملکرد را می‌سنجد.

حضور در واحد حسابداری صنعتی واحدی که داده‌های خام تولید را به زبان روشن و قابل‌اتکای مالی ترجمه می‌کند برای من نه صرفاً یک وظیفه اداری، بلکه فرصتی گران‌بهاست. جایی که اعداد، به «ارزش»، «بینش» و «معنا» تبدیل می‌شوند و مسیر تصمیم‌گیری‌های راهبردی را روشن می‌کنند. تلاش پیوسته و حرفه‌ای همکارانم در این واحد به یاری الهی، نه‌تنها بر ارتقای بهره‌وری و کارایی سازمان اثر گذاشته، بلکه همچون چراغی مسیر «تعالی و توسعه پایدار شرکت» را روشن‌تر می‌سازد.

فرزاد جمشیدی، کارشناس حسابداری دارایی ثابت و پروژه‌ها:

در سایه لطف بی‌کران پروردگار و با تکیه‌بر همدلی و هم‌اندیشی جمعی، اینک فرصتی فراهم آمده تا احساسی را به زبان آورم که از همکاری در حریم معاونت مالی‌اقتصادی گروه بزرگ فولاد و تعامل با واحد حسابداری صنعتی دارم. این احساس آمیزه‌ای است از مسئولیت، افتخار، دقت و خلاقیت و آرمانی والا برای آفرینش ارزشی ماندگار. این مسیر حراست از ثروت کهن فراتر از کنترل پروژه‌ها و پاسداری از دارایی‌های ثابت بوده و راهی است به قلب خلق ارزش.

ارزشی که نه‌تنها در ترازنامه‌ها، که در رونق تولید در استحکام زنجیره تأمین، در نوآوری مالی و در نهایت در سربلندی صنعت میهن متبلور می‌شود. هر کنترل، هر تحلیل و هر پیشنهاد دریچه‌ای می‌شود به‌سوی بهینه‌سازی و هر گزارش نقشه‌ای می‌گردد برای حرکت به‌سوی قله‌های بلندتر سودآوری پایدارتر.

حبیب‌الله بهرامی‌فر، کارشناس امور پرداخت‌ها و تطبیق حساب‌ها:

از اینکه با توجه به شرایط نقدینگی شرکت تلاش می‌کنم فرایند پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان در کمترین زمان ممکن و با بالاترین دقت انجام گردد حس خوبی دارم.

الهام کریمی ، کارشناس واحد خزانه‌داری ارزی:

بسیار خرسندم که با استعانت از خداوند متعال در واحد خزانه‌داری ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که یکی از معتبرترین برندها در صنعت فولاد کشور و جهان است انجام‌وظیفه می‌کنم، در کنار همکارانی که با دقت بالا، روحیه تیمی و خستگی‌ناپذیر و با مسئولیتِ بالا برای خلقِ ارزش‌ها، ارتقای فرایندها تلاش می‌کنند.

ما در کنار هم بر این باوریم که کاهش هزینه‌های ناشی از انجام کلیه امورات ارزی در کنار ارزش‌آفرینی‌های مؤثر و هدفمند باتوجه‌به ارتباط مستمر با بازارهای مالیِ جهانی، علی‌رغم مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصادی در شرایط تحریم، می‌تواند به تحقق هرچه بهتر اهداف متعالی سازمان منجر شود که بدون شک در سایه رعایت کلیه قوانین داخلی، رهنمودهای مدیریت گام برداشتن در این مسیر روشن را هموارتر خواهد ساخت.

در ادامه مسیر نیز در کنار سایر همکاران تمام تلاش خود را در جهت حفظ این امانت گران‌بها که حاصل سال‌ها کوشش مستمر همکارانی است که با دلسوزی و جدیت برای رشد و تعالی آن کوشیده‌اند، به کار خواهم بست.

