معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه در بازدید از روند تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده واحد گاززدایی RH۱ خبر داد:

نصب و راه‌اندازی سیستم متریال هندلینگ جدید واحد گاززدایی RH1
کد خبر : 1724002
معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه در بازدید از روند تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده (شات‌دان) واحد گاززدایی RH1 گفت: اجرای پروژهه RH-TOP2 باهدف افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و انعطاف تولید گریدهای مختلف فولادی انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانی‌پور، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه در بازدید از روند تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده (شات‌دان) واحد گاززدایی RH1 گفت: اجرای پروژهه RH-TOP2 باهدف افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و انعطاف تولید گریدهای مختلف فولادی انجام شده است.

وی افزود: این پروژه نیازمند ایجاد یک سیستم مستقل شارژ مواد افزودنی برای هر واحد گاززدایی بود که موجب تغییر سیستم شارژ RH1 شد. با اجرای این پروژه، تولید گریدهای خاص فولاد با کنترل بهتر ناخالصی‌ها و کیفیت بهتر ممکن می‌شود.

خسروانی‌پور با بیان این‌که عملیات شات‌دان از اول آذر آغاز شد و با هماهنگی نزدیک طراح، مجری و شرکت صاحب تکنولوژی، عملیات فشرده در مدت ۱۰ روز و بدون حادثه به پایان رسید، ابراز امیدواری کرد که ادامه کار تا راه‌اندازی کامل RH-TOP2 با همین سرعت و دقت پیش برود.

نصب بلت‌کانوایرها، شاتل شارژ جدید و به‌روزرسانی سیستم اتوماسیون

محمدحسین خرمی، مدیر توسعه فولادسازی که معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه را در این بازدید همراهی می‌کرد نیز در این باره گفت: شرکت صاحب تکنولوژی (تکنولوگ) زمان اجرای پروژه را ۲۲ روز را پیشنهاد کرده بود، اما به‌دلیل نیاز تولید و تعهدات ناحیه فولادسازی، با اجرای فعالیت‌های موازی و برنامه‌ریزی تیمی، توقف به ۱۰ روز کاهش یافت. در همین مدت، نصب بلت‌کانوایرها، شاتل شارژ جدید و به‌روزرسانی سیستم اتوماسیون بدون هیچ حادثه انسانی یا تجهیزاتی به پایان رسید.

انجام عملیات در کمترین زمان ممکن و بدون حادثه

در همین زمینه غلامرضا ابراهیمی، رئیس توسعه فولادسازی، نیز افزود: طبق تعهدات قراردادی، هر واحد گاززدایی باید سیستم شارژ مستقل داشته باشد. محدودیت‌های فضا باعث شد سیستم شارژ RH1 تغییر کند. همکاری پیمانکار، بهره‌بردار و تیم نظارت موجب شد عملیات در کمترین زمان ممکن و بدون مشکل انجام شود.

 معاون طرح و توسعه در پایان، ضمن قدردانی از تلاش تمامی دست‌اندرکاران، از همراهی کارشناسان و مدیران پیمانکاران اجرایی و همچنین واحدهای بهره‌بردار، نظارت و ایمنی تشکر کرد.

خرید طلا