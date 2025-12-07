به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در این نشست که با حضور معاونان خرید، بهره‌برداری و استراتژی و توسعه فناوری و همچنین اعضای کارگروه برگزار شد، آخرین رویکردها و برنامه‌های فولاد مبارکه برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پیاده‌سازی عملی اقتصاد چرخشی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در ادامه جلسه، نتایج سه کارگروه تخصصی آب، انرژی و آلاینده‌های جوی و گازهای گلخانه‌ای ارائه شد و اعضا درباره مسیرهای بهینه‌سازی مصرف منابع، توسعه فناوری‌های سبز و تقویت شاخص‌های پایداری در زنجیره ارزش شرکت تبادل‌نظر کردند.

این نشست مقدمه‌ای برای تدوین نقشه‌راه یکپارچه اقتصاد چرخشی در فولاد مبارکه و حرکت به‌سوی تولید سبز و پایدار عنوان شد.

اقتصاد چرخشی به یک کسب‌وکار ارزش‌ساز در فولاد مبارکه تبدیل می‌شود

محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه، در حاشیه این جلسه، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد، با اشاره به اهمیت روندهای جهانی در صنعت فولاد اظهار کرد: یکی از کلیدی‌ترین موضوعات مطرح در شرکت‌های بزرگ دنیا اقتصاد چرخشی است؛ موضوعی که امروز به یک کسب‌وکار جدید تبدیل شده است، خلق ارزش می‌کند و سهم بسزایی در ارتقای پایداری و توان رقابتی شرکت‌ها دارد.

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه در این مسیر اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است، افزود: پروژه‌ای که بیش از یک سال زمان برده، امروز به همت همکاران ما ارائه شد و محورهای مهمی همچون مدیریت انرژی، کاهش گازهای گلخانه‌ای، حرکت به سمت فولاد سبز، مدیریت آب و دیگر حوزه‌های مرتبط در قالب اقتصاد چرخشی مورد بررسی قرار گرفت.

شریفی گفت: برای هریک از این حوزه‌ها پروژه‌های مشخصی طراحی شده که می‌تواند علاوه بر بهبود بهره‌وری، منافع اقتصادی و درآمدزایی جدیدی برای فولاد مبارکه به همراه داشته باشد.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه ادامه داد: در سند استراتژی گروه فولاد مبارکه، مفاهیمی مانند اقتصاد چرخشی، هوشمندسازی و جهان‌تراز بودن جزو محورهای اصلی و راهبردی است. اجرای این پروژه‌ها به ما کمک می‌کند تا با گام‌های عملیاتی و واقعی، حرکت به سمت این اهداف را تسریع کنیم.

وی تأکید کرد: با آغاز اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های اقتصاد چرخشی، امروز می‌توانیم ادعا کنیم فولاد مبارکه هوشمندتر از گذشته، با بهره‌وری بیشتر و ایجاد کسب‌وکارهای نوین، مسیر توسعه خود را ادامه می‌دهد.

حرکت فولاد مبارکه در مسیر اقتصاد چرخشی و پایداری همگام با صنایع پیشرو جهان

غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه نیز با تأکید بر اهمیت رویکردهای پایداری در این گروه صنعتی گفت: فولاد مبارکه طی سال‌های اخیر به‌صورت ساختارمند وارد حووزه پایداری شده است. یکی از محورهای اصلی در این زمینه، توسعه اقتصاد چرخشی است که امروز در سطح جهانی نیز به‌عنوان یکی از روندهای کلیدی صنایع بزرگ دنبال می‌شود.

وی افزود: در حوزه اقتصاد چرخشی، موضوعاتی همچون کاهش ردپای کربن، بهره‌برداری بهینه از ضایعات، مدیریت مصرف آب و انرژی و ایجاد ارزش‌افزوده از جریان‌های جانبی تولید مطرح است. خوشبختانه فولاد مبارکه نیز در همین مسیر حرکت می‌کند و طی یک سال و نیم گذشته با همراهی مشاوران متخصص، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه با اشاره به استقبال مدیران و کارشناسان از این رویکرد توضیح داد: نکته قابل‌توجه، باور عمیق و مشارکت فعال همکاران ما در سطوح مختلف است. در جلسه امروز نیز شاهد حضور پررنگ مدیران بودیم که خود نشان‌دهنده نهادینه شدن اهمیت پایداری در فولاد مبارکه است.

سلیمی ادامه داد: مسیر توسعه در فولاد مبارکه تا امروز این شرکت را به جایگاهی فراتر از استانداردهای جهانی رسانده است. از این مرحله به بعد نیز موضوعاتی مانند اقتصاد چرخشی، فولاد سبز و محصول سبز که از مباحث روز دنیاست مطرح خواهد بود و فولاد مبارکه همگام با صنایع پیشرو جهان در این مسیر حرکت می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با استمرار این رویکرد، مسیر تعالی فولاد مبارکه تداوم یابد و بتوانیم به اهداف متعالی در حوزه پایداری و تولید فولاد سبز دست یابیم.

حرکت فولاد مبارکه به‌سوی تولید سبز با اصلاح معماری سازمانی

یاسر حاجی‌حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه نیز بر ضرورت تحول همه‌جانبه در ارکان سازمان برای اجرای مؤثر برنامه‌های اقتصاد چرخشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اجرای کامل اقتصاد چرخشی بدون تغییرات بنیادی در فرهنگ و ساختار سازمانی امکان‌پذیر نیست، گفت: بازطراحی معماری سازمانی گامی اساسی برای هم‌راستا کردن فناوری، منابع انسانی، زنجیره تأمین و اهداف استراتژیک شرکت است و نقشی کلیدی در حرکت فولاد مبارکه به سمت تولید سبز خواهد داشت.

حاجی‌حیدری همچنین بر لزوم تهیه پیوست پایداری برای تمامی استراتژی‌های رشد و پروژه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه تأکید کرد و افزود: این پیوست با ارزیابی اثرات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی پروژه‌ها، تصمیم‌گیری‌ها را با اصول توسعه پایدار و اهداف اقتصاد چرخشی هم‌سو می‌کند.

مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه تهیه این پیوست را ابزاری کارآمد برای سنجش کاهش کربن، افزایش بهره‌وری انرژی، مدیریت منابع و ارتقای ارزش در زنجیره تأمین دانست و گفت: این اقدام می‌تواند مسیر تحول سبز در فولاد مبارکه را تسریع کند.

حرکتی تازه در فولاد مبارکه با تمرکز بر اقتصاد چرخشی و فناوری‌های آینده

مسعود هراتیان، مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه نیز اقتصاد چرخشی را یکی از ارکان اصلی استراتژی نوآوری این شرکت دانست و گفت: اقتصاد چرخشی در کنار تحول دیجیتال و توسعه محصولات با ارزش‌افزوده بالا و ویژه، سه پیشران کلیدی نوآوری در فولاد مبارکه را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های تعریف‌شده در نقشه راه اقتصاد چرخشی، افزود: پروژه‌های تحقیقاتی و نوآورانه استخراج‌شده از این نقشه راه در اولویت مدیریت پژوهش و نوآوری قرار دارند. برنامه‌ریزی شده است که با بهره‌گیری از ظرفیت بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری گروه فولاد مبارکه، این پروژه‌ها تا سطح آمادگی فناورانه لازم برای تجاری‌سازی و بهره‌برداری ارتقا یابند.

هراتیان با تأکید بر نقش آینده‌پژوهی انجام‌شده در تدوین این نقشه راه، اظهار کرد: نسل آینده فناوری‌های تحول‌ساز فولاد مبارکه بر پایه تحلیل‌های آینده‌نگرانه و چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده در این پروژه تعیین شده است. انتظار می‌رود فولاد مبارکه با دست‌یابی به این فناوری‌ها، در آینده نزدیک از تاب‌آوری، توان ارزش‌آفرینی و رقابت‌پذیری بیشتر در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار شود.

تکمیل حلقه‌های اقتصاد چرخشی؛ راهبرد اصلی تاب‌آوری و خلق ثروت

علی ساجدی‌خواه، راهبر اقتصاد چرخشی گروه فولاد مبارکه نیز با اشاره به پروژه‌های اجراشده و نتایج عملیاتی و اقتصادی آن‌ها گفت: درآمدها و صرفه‌جویی‌های حاصل از نقشه راه اقتصاد چرخشی، مبنایی محکم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌محور و پایدار در گروه فولاد مبارکه فراهم کرده و می‌تواند سوددهی شرکت را در آینده تضمین کند.

ساجدی‌خواه با اشاره به محدودیت‌ها و چالش‌های فعلی تأمین سرمایه در صنعت فولاد ایران، یکی از رویکردهای ابتکاری فولاد مبارکه را اهرم‌سازی منافع و درآمدهای حاصل از اجرای پروژه‌های اقتصاد چرخشی برای پیشبرد سایر پروژه‌های توسعه‌ای معرفی کرد و گفت: این راهبرد که بر اصول اقتصاد چرخشی استوار است، علاوه بر کمک به عبور از محدودیت‌های مالی، نقشی مؤثر در کاهش انتشار کربن، افزایش بهره‌وری منابع و چابک‌سازی توسعه دارد.

راهبر اقتصاد چرخشی گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: گذار از مدل اقتصاد خطی به مدل کسب‌وکار چرخشی، یک انتخاب راهبردی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تاب‌آوری و رقابت‌پذیری در زنجیره معادن و صنایع فلزی کشور است.

وی افزود: تکمیل پیوستگی حلقه‌های اقتصاد چرخشی می‌تواند فولاد مبارکه را در مسیر تحقق اهداف پایداری، مدیریت بهینه منابع و خلق ثروت پایدار قرار دهد.

