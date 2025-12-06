عضو کمیسیون صنایع مجلس در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا مطرح کرد؛
پروژه انتقال آب دریا نمادی است از گذر از چالش به فرصت و از نگرانی به امید
نماینده مردم شهرستان مبارکه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب دریا و قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زایندهرود گفت: پروژه انتقال آب دریا نمادی از گذر از چالش به فرصت و از نگرانی به امید است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، زهرا سعیدی، نماینده مردم شهرستان مبارکه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب دریا و قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زایندهرود اظهار کرد: آنچه همه ما را دور هم جمع کرده، مسئلهای حیاتی است؛ سوء مدیریتهای گذشته در منابع آبی که امروز به بار سنگین برای استان اصفهان و صنایع آن تبدیل شده است.
سوء مدیریت یعنی تخصیص آب به مناطقی که نیاز فوری نداشتند و سپس تلاش برای جبران فاصلهها با پروژههای سنگین و پرهزینه. این پروژه ملی، علاوه بر چالشهای فنی، نمادی از عزم ملی و همت انسانی برای حل مسائل پیچیده است.
وی در ادامه افزود: اصفهان در گذشته آب، هوا و کشاورزی داشت و امروز ما مسئول هستیم تا مدیریت منابع و مراقبت از مردم را در اولویت قرار دهیم. از استاندار محترم و اعضای شورای تأمین میخواهم با مدیریت شایسته، هوای کارگران، پیمانکاران و ساکنان استان را داشته باشند. صنایع استان، با همراهی مسئولان اجرایی، همچنان فعال و پویا باقی ماندهاند.
همراه با پروژههای ملی، باید مراقبت از محیطزیست و زندگی مردم را نیز در دستور کار قرار دهیم تا سلامت و آرامش آنها تضمین شود.
نماینده مردم شهرستان مبارکه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی، بر اساس عدالت، یعنی کاهش رنج و مشکلاتی که ناشی از تصمیمات گذشته ایجاد شده است. این پروژه، فرصتی است تا با همدلی و تدبیر، علاوه بر تأمین منابع آب صنایع، به احیای محیطزیست، حفاظت از نیروی انسانی و ارتقای کیفیت زندگی مردم بپردازیم.
وی در پایان اذعان داشت: این پروژه، نمادی است از گذر از چالش به فرصت، از مصرف به مدیریت و از نگرانی به امید. امیدوار هستیم با تلاش و همت جمعی، آیندهای پایدار، عادلانه و انسانمحور برای اصفهان و نسلهای آینده رقم بخورد.