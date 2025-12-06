خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور استاندار هرمزگان در هیمکو

حضور استاندار هرمزگان در هیمکو
کد خبر : 1723696
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار هرمزگان، در بازدید از پروژه بین‌المللی هیمکو بر جایگاه راهبردی این طرح در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل مواد معدنی و افزایش صادرات کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن، آشوری، استاندار هرمزگان، در بازدید از پروژه بین‌المللی هیمکو بر جایگاه راهبردی این طرح در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل مواد معدنی و افزایش صادرات کشور تأکید کرد.

 وی اعلام کرد: ترمینال صنعتی–معدنی هیمکو در بندر شهید رجایی، علاوه بر افزایش ظرفیت جابه‌جایی مواد معدنی، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صادرات، ایجاد ارزش افزوده پایدار و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای باشد؛

در این بازدید، محمدجواد خلیلی، مدیرعامل هیمکو، ضمن ارائه آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و اجرایی پروژه، موانع و چالش‌های پیش‌رو را نیز به استاندار گزارش داد تا با حمایت و تسهیل‌گری استان، روند اجرا با سرعت و کارآمدی بیشتری پیش برود.پروژه‌ای که با سهام‌داری شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی از جمله «ومعادن»، «وامید»، تجلی، گل‌گهر، گهرزمین و چادرملو در حال اجراست.

 این بازدید نمونه‌ای از هم‌افزایی مؤثر میان مسئولان دولتی و بخش خصوصی برای تقویت شبکه حمل‌ونقل، توسعه تجارت منطقه‌ای و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی