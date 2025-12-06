حضور استاندار هرمزگان در هیمکو
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن، آشوری، استاندار هرمزگان، در بازدید از پروژه بینالمللی هیمکو بر جایگاه راهبردی این طرح در توسعه زیرساختهای لجستیکی، حملونقل مواد معدنی و افزایش صادرات کشور تأکید کرد.
وی اعلام کرد: ترمینال صنعتی–معدنی هیمکو در بندر شهید رجایی، علاوه بر افزایش ظرفیت جابهجایی مواد معدنی، میتواند نقطه عطفی در توسعه صادرات، ایجاد ارزش افزوده پایدار و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای منطقهای باشد؛
در این بازدید، محمدجواد خلیلی، مدیرعامل هیمکو، ضمن ارائه آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و اجرایی پروژه، موانع و چالشهای پیشرو را نیز به استاندار گزارش داد تا با حمایت و تسهیلگری استان، روند اجرا با سرعت و کارآمدی بیشتری پیش برود.پروژهای که با سهامداری شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی از جمله «ومعادن»، «وامید»، تجلی، گلگهر، گهرزمین و چادرملو در حال اجراست.
این بازدید نمونهای از همافزایی مؤثر میان مسئولان دولتی و بخش خصوصی برای تقویت شبکه حملونقل، توسعه تجارت منطقهای و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است.