رادیوچاد ۱۹ منتشر شد؛ روایت جامع رکوردها و دستاوردهای چادرملو در آبان+فیلم

نوزدهمین شماره «رادیوچاد» با مروری تحلیلی بر مهم‌ترین دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد؛ شماره‌ای که از رکورد تاریخی فروش، حضور هم‌زمان در سه بازار کلیدی زنجیره فولاد و گام تازه شرکت در مسیر خودکفایی صنعتی گزارش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، نوزدهمین شماره «رادیوچاد»، بسته هفتگی مرور عملکرد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، منتشر شد. در این شماره، ثبت رکورد تاریخی فروش ۸.۵ هزار میلیارد تومانی در آبان و رشد نرخ‌ها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی شرکت بررسی شده است؛ رکوردی که جایگاه چادرملو را به‌مراتب فراتر از متوسط صنعت قرار می‌دهد.

در ادامه برنامه، «رادیوچاد» به نقش‌آفرینی هم‌زمان چادرملو و شرکت سرمد ابرکوه در سه بازار شمش، کنسانتره و میلگرد می‌پردازد؛ جایگاهی که این دو مجموعه را به بازیگران اثرگذار زنجیره فولاد کشور تبدیل کرده است.

بخش دیگری از این شماره به تولید داخلی الکترود گرافیتی اختصاص دارد؛ اقدامی مهم در مسیر خودکفایی که با هدف کاهش وابستگی، مدیریت هزینه‌ها و تقویت توسعه صادرات دنبال می‌شود.

در پایان نیز بازتاب گسترده رسانه‌ای رکورد فروش آبان و تحلیل کارشناسان درباره توان چادرملو برای حفظ روند رو‌به‌رشد شرکت مرور می‌شود.

شماره ۱۹ «رادیوچاد» با هدف ارائه تصویری روشن از وضعیت شرکت، چشم‌انداز آینده و مهم‌ترین دستاوردهای اخیر، این هفته در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

