مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا:
قطع وابستگی صنایع استان اصفهان به حوضه آبریز زایندهرود با تأمین آب از دریا
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا و قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زایندهرود از قطع وابستگی صنایع استان اصفهان به حوضه آبریز زایندهرود با تأمین آب از دریا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا و قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زایندهرود اظهار کرد: وظیفه خود میدانم احترام و ارادت خود را به مردم خونگرم و شریف اصفهان و همه مردم ایران و نیز استاندار محترم، نمایندگان، مدیران و دستاندرکاران استان و مجموعه فولاد مبارکه که امروز در این جمع حضور دارند، ابراز کنم. وقتی صحبت از آب در فلات مرکزی ایران میشود، سخن از یکی از جدیترین چالشهای کشور است که نیازمند تصمیمی علمی، دقیق و آیندهنگرانه است. سالهاست آب در فلات مرکزی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده و فولاد مبارکه با درک این شرایط، پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان را با شعار «از شوری دریا تا شیرینی تولید» آغاز کرده است.
وی در ادامه از قطع وابستگی صنایع استان اصفهان به حوضه آبریز زایندهرود با تأمین آب از دریا خبر داد و افزود: فولاد مبارکه پیش از این کمتر از ۱.۵ درصد از آب زایندهرود را مصرف میکرد، اما با هدف مسئولیتپذیری و پایداری، تصمیم گرفت وابستگی خود به زایندهرود را کاهش دهد و صنایع دیگر را نیز به همین مسیر تشویق کند. به همین منظور، در پروژه عظیم ۳۵ هزار میلیارد تومانی انتقال آب مشارکت کرده است؛ پروژهای که مسیر آن از مناطق مختلف کشور عبور کرده و طراحی و اجرای آن نیازمند هماهنگی ملی و تخصصی بود.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در این پروژه بیش از ۸۰۰ کیلومتر لولهگذاری انجام شده و فولاد مبارکه ۶۱۰ هزار تن فولاد APIX65 ویژه خطوط فشار بالا طراحی و تولید کرده است. مهندسان شرکت ابتکار به خرج دادند و ۵۳۰ کیلومتر از مسیر به صورت ثقلی اجرا شد تا مصرف برق کاهش یابد و پنج ایستگاه پمپاژ حذف شوند. بیش از ۴۲ پیمانکار و ۳ هزار نفر در مسیر اجرای این پروژه مشارکت داشتند. نکته مهم آنکه کل مسیر ۸۰۰ کیلومتری تنها در ۲ سال تکمیل شد که رکوردی ملی و قابل توجه است.
وی ادامه داد: مطالعات این پروژه از سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ آغاز و اجرای آن از سال ۱۴۰۲ کلید خورد. امروز با دستور جنابعالی بهطور رسمی افتتاح میشود و نمونهای از همافزایی استانداران، فرمانداران و مدیران عامل پیشین و فعلی برای دستیابی به یک هدف مشترک است. فولاد مبارکه ادعا ندارد که با این پروژه مشکل زایندهرود بهطور کامل حل شده، زیرا حل این مسئله تصمیمات ملی بزرگتری میطلبد، اما سهم خود را انجام داده است. بار صنایع دیگر استان از دوش زایندهرود برداشته شده و صنایع دیگر تشویق شدهاند که مصرف خود را کاهش دهند. هدف اصلی ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تابآوری استان در برابر خشکسالی بوده است.
زرندی تأکید کرد: مصرف آب برای تولید هر تن فولاد در آغاز فعالیت شرکت در سال ۱۳۷۱، ۱۶ مترمکعب بود. امروز با ارتقای بهرهوری و اقدامات گسترده در دهه اخیر، این رقم به ۲.۵ مترمکعب کاهش یافته و فولاد مبارکه در میان موفقترین شرکتهای جهان در زمینه بهرهوری آب قرار گرفته است. میانگین مصرف جهانی برای تولید هر تن فولاد حدود ۴ مترمکعب است و فولاد مبارکه مصرف آب خود را تقریباً به نصف کاهش داده است.
وی عنوان داشت: نقش فولاد مبارکه در این پروژه فراتر از یک بنگاه اقتصادی بوده و همراه و یار دولت در حل مسائل ملی شده است. همکاری پالایشگاه اصفهان، ذوبآهن و سایر شرکا نیز در پیشبرد این پروژه نقش مؤثری داشته است. در حوزه انرژی، فاز اول نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه در تیرماه به مدار آمد و تا پایان سال، ۴۰۰ مگاوات دیگر نیز به ظرفیت آن افزوده خواهد شد. تأمین گاز نیز با همکاری وزارت نفت تضمین شده و میدان گازی در اختیار پروژه قرار گرفته است. پروژه نمکزدایی آب دریا نیز در مسیر خودکفایی انرژی و افزایش اعتماد عمومی نقش مهمی ایفا میکند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: در حوزه مسئولیت اجتماعی، فولاد مبارکه دو محور اصلی را دنبال میکند: سلامت و احیای قنوات. همچنین آبی که منتقل شده، میتواند زمینهساز ایجاد بازار آب برای صنایع استان و مناطق همجوار باشد. براساس سیاستهای برنامه هفتم و دولت، توسعههای آینده فولاد مبارکه به سمت سواحل جنوبی کشور هدایت خواهد شد. از آنجا که این آب ارزشمند با هزینه بالا تأمین میشود، سرمایهگذاری جدی در هوشمندسازی مصرف آب انجام شده است؛ از نصب سنسورها تا اجرای برنامههای پایش هوشمند و کاهش مصرف آب در فرآیندها. نرم مصرف فولاد مبارکه در مقایسه با شرکتهای برتر دنیا بین ۲ تا ۲.۵ مترمکعب به ازای هر تن است که نسبت به میانگین جهانی ۴ مترمکعب، دستاوردی چشمگیر محسوب میشود.
وی در پایان تصریح کرد: این پروژه بزرگ، هدیهای از گروه فولاد مبارکه به مردم ایران، بهویژه مردم خونگرم اصفهان است. این طرح با حمایت فرمانداران و استانداران پیشین و فعلی و همراهی همه مدیران، تبدیل به نمادی از اتحاد و همافزایی استان و کشور شده است.