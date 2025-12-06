از طریق ارتباط زنده تلویزیونی؛

ابرپروژه انتقال آب دریا به فولاد مبارکه و صنایع بزرگ اصفهان توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد

ابرپروژه انتقال آب از دریا به فولاد مبارکه و صنایع بزرگ استان اصفهان، دقایقی پیش توسط دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم و مهندس سید محمد اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت رسمی و از طریق ارتباط زنده تلویزیونی افتتاح شد.