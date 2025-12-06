از طریق ارتباط زنده تلویزیونی؛
ابرپروژه انتقال آب دریا به فولاد مبارکه و صنایع بزرگ اصفهان توسط رئیسجمهور افتتاح شد
ابرپروژه انتقال آب از دریا به فولاد مبارکه و صنایع بزرگ استان اصفهان، دقایقی پیش توسط دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم و مهندس سید محمد اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، بهصورت رسمی و از طریق ارتباط زنده تلویزیونی افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فواد مبارکه، با افتتاح این ابرپروژه ملّی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به شعار "سرمایهگذاری برای تولید" مزیّن شده، سرمایهگذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی و مشارکت عمده گروه فولاد مبارکه برای تأمین آب پایدار صنایع استان اصفهان، یکی از مهمترین چالشها را از پیش روی تولید برمیدارد و منجر به قطع وابستگی صنایع استان اصفهان به حوضه آبریز زایندهرود خواهد شد.