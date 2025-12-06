فولاد مبارکه با اجرای طرحهای راهبردی، مسیر تداوم تولید را هموار کرده است/ طرح انتقال آب فولاد مبارکه اقدامی ارزشمند برای آینده صنعت
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت در جریان بازدید از فولاد مبارکه، طرح انتقال آب دریا به این مجتمع را اقدامی مهم و امیدبخش برای پایداری تولید و توسعه آینده صنعت فولاد کشور دانست و از برنامهریزی و میزبانی این مجموعه قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا کریمی، مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جریان بازدید از مجتمع فولاد مبارکه ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه، گفت: «امیدوارم این گردهمایی موجب ارتقای سطح آگاهی و شناخت مدیران کل از ظرفیتهای صنعت فولاد کشور شود.»
وی با اشاره به نخستین گردهمایی مدیران کل وزارت صمت که به دعوت معاون وزیر طی دو روز در اصفهان برگزار شد، افزود: «این رویداد فرصتی ارزشمند برای همافزایی و تبادل تجربه میان مدیران کل بود و برنامه بازدید از خطوط تولید و طرحهای توسعهای فولاد مبارکه نیز در پایان این گردهمایی، بسیار مفید و اثرگذار بود.»
کریمی پروژه انتقال آب دریا به فولاد مبارکه را یکی از مهمترین اقدامات راهبردی این شرکت دانست و تصریح کرد: «این طرح یک سرمایهگذاری بزرگ برای آینده صنعت فولاد است و نقشی حیاتی در پایداری و تداوم تولید در سالهای پیشرو خواهد داشت. بیشک این پروژه از ارزشمندترین طرحهای توسعهای فولاد مبارکه محسوب میشود.»
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت در پایان از برنامهریزی دقیق، میزبانی مناسب و نگاه آیندهمحور فولاد مبارکه قدردانی کرد