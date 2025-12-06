به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، گردهمایی معاونت امور معادن و صنایع معدنی با حضور مدیران کل مدیران کل وزارت صمت، مدیران کل و معاونان حوزه‌های معدن، صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور و همچنین معاونان بهره‌برداری، طرح و توسعه، فروش و بازاریابی، استراتژی و توسعه فناوری و خرید و جمعی دیگر از مدیران فولاد مبارکه پیش از ظهر امروز، پنجشنبه ۱۳ آذرماه به میزبانی این مجتمع صنعتی برگزار شد. محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در این گردهمایی با تشریح مهم‌ترین چالش‌های صنعت فولاد در ایران و جهان، به رویکردهای این گروه صنعتی برای عبور از موانع، ارتقای تاب‌آوری و حرکت به‌سوی تولید پایدار پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین راهبردهای آینده‌نگر در مواجهه با تحولات صنعت، شش جهت‌گیری استراتژیک فولاد مبارکه را تبیین کرد و آن‌ها را محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای و فناورانه این گروه صنعتی دانست.

فولاد مبارکه نماد واقعی صنعت سبز است/ استفاده فولاد مبارکه از پساب شهری یک اقدام ممتاز در مسئولیت اجتماعی است

ناصر فغفوری، مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه و در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد، از عملکرد این شرکت در حوزه مدیریت منابع، توسعه پایدار و اقدامات زیست‌محیطی قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست دو روزه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با حضور مدیران دفاتر تخصصی و مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاونان معدنی اظهار کرد: این گردهمایی به‌منظور هم‌اندیشی درباره مسائل حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد تا مدیران استانی و معاونین بتوانند از نزدیک در جریان آخرین وضعیت تولید، شرایط انرژی و موضوعاتی مانند مصرف آب در صنایع معدنی قرار بگیرند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت با بیان اینکه برخی تصورات درباره مصرف بالای آب در صنایع بر اثر ناآگاهی از آمارهای واقعی شکل گرفته است گفت: تصمیم گرفتیم با همکاری مدیرعامل فولاد مبارکه، بازدیدی از خطوط تولید، تأسیسات و فضای سبز این شرکت داشته باشیم تا مدیران از نزدیک واقعیت‌ها را مشاهده کنند.

فغفوری با ابراز شگفتی از وسعت و کیفیت فضای سبز فولاد مبارکه افزود: با وجود چالش کم‌آبی در استان اصفهان، انتظار نداشتم چنین فضای سبز گسترده و مدیریت‌شده‌ای وجود داشته باشد. همچنین اقدامات انجام‌شده در مسیر استفاده بهینه از منابع آب بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر مصرف آب در فولاد مبارکه گفت: این شرکت پیش‌تر مجوز برداشت ۴۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه را برای تولید ۲.۵ میلیون تن فولاد داشت، اما اکنون با تولید حدود ۷.۵ میلیون تن، مصرف آب را به حدود ۱۴ میلیون مترمکعب رسانده است. یعنی در حالی که تولید حدود سه و نیم برابر شده، مصرف آب به یک‌سوم کاهش یافته است.

وی استفاده از آب چرخانی و بهره‌گیری از پساب تصفیه‌خانه‌های شهری را اقدامی مهم در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت دانست و ادامه داد: فولاد مبارکه حتی در خط جمع‌آوری و انتقال پساب شهرهای اطراف نیز مشارکت کرده که رویکردی کاملاً آینده‌نگرانه است.

فغفوری همچنین پس از افتتاح خط انتقال آب دریا به فولاد مبارکه، مصرف آب برداشت‌شده از رودخانه عملاً به صفر خواهد رسید. این خبر مهمی برای صنعت و محیط زیست است.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات زیست‌محیطی گفت: در وزارت صمت، حفاظت از محیط زیست خط قرمز فعالیت‌های تولیدی است. آنچه در فولاد مبارکه دیدم مصداق واقعی صنعت سبز است؛ چیزی که بسیاری مطرح می‌کنند اما این شرکت به‌معنای واقعی اجرا کرده است.

فولاد مبارکه با اجرای طرح‌های راهبردی، مسیر تداوم تولید را هموار کرده است/ طرح انتقال آب فولاد مبارکه اقدامی ارزشمند برای آینده صنعت



محمدرضا کریمی، مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت در حاشیه بازدید از مجتمع فولاد مبارکه و در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد، با ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه صنعتی گفت: بسیار خوشحالم که امروز در مجتمع فولاد مبارکه حضور دارم. امیدوارم این گردهمایی، زمینه ارتقای سطح اطلاعات و شناخت مدیران کل از ظرفیت‌های صنعت فولاد کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به برگزاری نخستین گردهمایی مدیران کل به دعوت معاون وزیر افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی میان مدیران کل بود و خوشبختانه در پایان برنامه، بازدید از خطوط تولید و طرح‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه نیز تدارک دیده شد.

کریمی در ادامه به پروژه انتقال آب دریا به کارخانه فولاد مبارکه اشاره کرد و آن را اقدامی مهم برای پایداری تولید دانست: طرح جدید انتقال آب از دریا به مجتمع فولاد مبارکه، امیدی بزرگ برای تداوم و استمرار تولید در سال‌های آینده است و بی‌شک از پروژه‌های بسیار ارزشمند و راهبردی این مجموعه به شمار می‌رود و از برنامه‌ریزی و میزبانی فولاد مبارکه قدردانی می‌کنم.

زنجیره کامل تولید در فولاد مبارکه الگویی برای کشور است

کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت، در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد گفت: امروز از مجموعه همکاران فولاد مبارکه و این مجتمع عظیم و توانمند بازدید کردیم. در اینجا صحنه واقعی تولید و تلاش متخصصان کشور را به‌خوبی مشاهده کردیم و از این بابت قدردان هستیم.

وی با اشاره به اهمیت زنجیره تولید در فولاد مبارکه افزود: در این مجموعه، فرایند تولید از مرحله استخراج سنگ‌آهن تا تولید نهایی ورق به‌صورت کامل و منسجم شکل گرفته است. این الگوی موفق می‌تواند در سراسر کشور نیز توسعه یابد تا چالش‌های موجود در بخش معدن کاهش یابد.

قاسمی در پایان ضمن تقدیر از تلاش کارکنان این مجتمع، تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت فولاد نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و رفع مشکلات حوزه معدن خواهد داشت.

فولاد مبارکه مایه افتخار هر ایرانی است/تلاش کارکنان فولاد مبارکه در شرایط دشوار صنعتی ستودنی است

امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت، در حاشیه بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: لازم می‌دانم به پرسنل خدوم و زحمتکش فولاد مبارکه تبریک بگویم. واقعاً هر ایرانی به خود می‌بالد وقتی چنین صنعت و تکنولوژی پیشرفته‌ای را می‌بیند.

وی افزود: افتخار ما هستند مهندسان، متخصصان و کارگران سخت‌کوشی که در شرایط دشوار با جان‌فشانی برای اعتلای صنعت کشور تلاش می‌کنند.

مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت تصریح کرد: امیدوارم چرخ این صنعت بزرگ همواره با قدرت بچرخد و همه کارکنان شریف این مجموعه در سایه عزت، سلامت و سربلندی فعالیت کنند.

فولاد مبارکه الگویی موفق در مدیریت آب، انرژی و تولید یکپارچه است/ اقدامات محیط‌زیستی این گروه صنعتی قابل تقدیر و الهام‌بخش صنایع کشور

رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد، این بازدید را فرصت ارزشمندی برای مدیران حوزه معدن و صنایع معدنی کشور دانست و گفت: امروز به همراه مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، معاونان ستادی وزارتخانه و نمایندگان سازمان زمین‌شناسی از خطوط تولیدی و تصفیه‌خانه صنعتی و انسانی فولاد مبارکه بازدید کردیم. آنچه مشاهده شد، واقعاً رضایت‌بخش و نشان‌دهنده یک ساختار منسجم، علمی و توسعه‌یافته در این مجموعه بزرگ صنعتی بود.

وی با اشاره به زنجیره کامل تأمین و تولید در گروه فولاد مبارکه افزود: این گروه با ایجاد شبکه‌ای کارآمد، بخش عمده نیازهای خود را از واحدهای زیرمجموعه تأمین می‌کند و سایر مواد اولیه را نیز از معادن دیگر تهیه می‌کند. از تولید کنسانتره و تبدیل آن به گندله و آهن اسفنجی تا خطوط نورد گرم و سرد، همه این مراحل با استانداردهای بالا انجام می‌شود و محصولات ورق با ضخامت‌های متنوع تولید می‌گردد.

بستامی یکی از مهم‌ترین بخش‌های قابل توجه در این بازدید را عملکرد محیط ‌زیستی فولاد مبارکه دانست و گفت: در حوزه محیط زیست، اقدامات بسیار مؤثری انجام شده است. بازیافت آب و بازگرداندن آن به چرخه تولید، تصفیه در واحد ۲۱ و استفاده گسترده از پساب ۹ شهر، نمونه‌هایی از این تلاش‌هاست. همچنین پروژه انتقال آب از دریا اقدامی عظیم در جهت تأمین پایدار آب صنایع است و می‌تواند نویدبخش تحول در مدیریت منابع آب کشور باشد.

وی به اقدامات این مجموعه در حوزه انرژی نیز اشاره کرد و بیان داشت: فولاد مبارکه در بخش انرژی نیز پیشرو است. بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F و استفاده از نیروگاه خورشیدی موجب شده بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز کارخانه از محل تولیدات داخلی تأمین شود. امیدواریم سایر واحدهای بزرگ صنعتی نیز این الگو را دنبال کنند و در مسیر خودکفایی انرژی گام بردارند.

فولاد مبارکه نماد افتخار ملی است؛ باید از آن حمایت شود/ رفتار با صنایع بزرگ باید تسهیل‌گرانه باشد، نه بازدارنده

صادق کرمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در نشست مدیران کل و معاونان وزارت صمت که به میزبانی فولاد مبارکه برگزار شد، با بیان نکاتی درباره ضرورت حمایت از صنایع بزرگ کشور اظهار کرد: مردم و فعالان صنعتی اصفهان همواره مطالبه‌گر بوده‌اند و تلاش کرده‌اند در حوزه فناوری و دانش‌های نوین پیشتاز باشند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان نشست و مسئولان فولاد مبارکه گفت: مهندسان و متخصصان کشور هزاران ساعت برای توسعه فناوری در صنعت تلاش کرده‌اند و نقش اصفهان در این مسیر برجسته است. با این حال، یک پرسش مهم سال‌هاست ذهن فعالان صنعتی را درگیر کرده است؛ اینکه چرا در کشور ما هرچه صنایع بزرگ‌تر و پیشتازتر می‌شوند، با محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری روبه‌رو می‌گردند؟

کرمی با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه انرژی افزود: چگونه ممکن است مجتمع‌هایی که به‌طور طبیعی نیازمند حجم بالایی از سوخت و انرژی هستند، با افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌ها مواجه شوند؟ فولاد مبارکه که نماد افتخار کشور است، در حوزه گاز، سوخت و برق با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که در بسیاری از کشورها به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ تسهیلات ویژه داده می‌شود تا مسیر توسعه برای آن‌ها هموارتر شود.

مدیرکل صمت اصفهان ادامه داد: متأسفانه برخی از بخشنامه‌ها و قوانین موجود، صنایع بزرگ را به‌جای حمایت، با فشارهای بیشتر مواجه می‌کند. نمونه آن زمانی است که برخی سازمان‌ها صنایع توانمند را صرفاً به‌دلیل بزرگی، هدف تکالیف سنگین اجتماعی یا محدودیت‌های اداری قرار می‌دهند. آیا به همان اندازه که از صنایع بزرگ کمک گرفته می‌شود، برای آن‌ها تسهیل‌گری نیز انجام می‌شود؟ در ۳۵ سال خدمتم کمتر شاهد این بوده‌ام.

وی با اشاره به لزوم بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌ها تصریح کرد: از نمایندگان استان درخواست کرده‌ایم قوانینی را در جهت تسهیل‌گری و رشد صنایع اصلاح کنند تا مسیر توسعه و پرواز صنایع کشور هموارتر شود.

کرمی با بیان اینکه فولاد مبارکه یکی از مجموعه‌های تأثیرگذار کشور و جهان است، افزود: در ماه‌های اخیر مکاتبات بسیاری با رایزنان بازرگانی سایر کشورها داشته‌ایم. جالب اینجاست که بیش از ۹۰ درصد رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور در اولین گفت‌وگو خواستار ایجاد ارتباط و همکاری برای توسعه صادرات فولاد مبارکه بوده‌اند، که نشان‌دهنده جایگاه بین‌المللی این مجموعه است.

مدیرکل صمت اصفهان تأکید کرد: امیدواریم این مسیر توسعه ادامه یابد و تصمیمات نادرست سبب تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در صنعت فولاد کشور نشود. فولاد مبارکه سرمایه‌ای ملی است و باید برای ادامه مسیر خود مورد حمایت قرار گیرد.

فولاد مبارکه ستون فقرات صنایع کشور و الگویی ملی در هم‌سویی تولید و محیط ‌زیست است

علی جودکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در حاشیه بازدید از مجتمع فولاد مبارکه و در گفتگو با خبرنگار فولاد، بر نقش کلیدی این مجموعه در زنجیره تولید کشور تأکید کرد و گفت: امروز توفیق داشتیم به همراه جمعی از همکاران از مجتمع عظیم فولاد مبارکه که بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق‌های فولادی کشور است، بازدید کنیم. ورق فولادی به‌عنوان نخستین و اصلی‌ترین ماده اولیه در انواع صنایع کشور، جایگاهی حیاتی دارد؛ چه در فرایند تولید، چه در کیفیت و چه در قیمت تمام‌شده محصولات. فولاد مبارکه نیز توانسته است به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده این محصولات نقش برجسته‌ای در اقتصاد ملی ایفا کند.

وی افزود: واقعیت این است که امروز هیچ صنعتی در کشور، از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها گرفته تا صنایع دریایی و غیر‌دریایی، اسکله‌سازی، سیمان و دیگر حوزه‌ها، بدون محصولات فولاد مبارکه قادر به ادامه فعالیت نیست. به همین دلیل، اهمیت این صنعت و تداوم تولید آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. به مدیران و کارکنان این مجموعه خداقوت می‌گویم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه با اشاره به توجه فولاد مبارکه به موضوعات محیط‌ زیستی اظهار کرد: در بازدید از واحدهای مختلف، از جمله تصفیه‌خانه‌ها، مشخص بود که باوجود بزرگی مجموعه، کارهای بسیار عمیق و دغدغه‌مندانه‌ای انجام شده است. این مجموعه توانسته است میان نگاه تولید و نگاه محیط ‌زیست توازن ایجاد کند؛ اقدامی بزرگ که شایسته تقدیر است. امیدوارم سایر صنایع کشور نیز از این الگو در راستای هم‌زیستی تولید و محیط ‌زیست استفاده کنند.

جودکی با اشاره به نیاز بسیاری از صنایع کشور به محصولات این مجتمع گفت: امیدواریم ظرفیت تولید فولاد مبارکه به‌گونه‌ای افزایش یابد که دیگر شاهد صف واحدهای تولیدی پشت درِ بورس برای تأمین ورق نباشیم و روند تولید در صنایع پایین‌دستی با قدرت ادامه پیدا کند.

وی در پایان، فولاد مبارکه را نماد غیرت ایرانی توصیف کرد و افزود: این مجموعه، مولود انقلاب و تکیه‌کرده بر توانمندی و دانش بومی است. امیدوارم با همت و غیرت مردم و متخصصان اصفهان، شاهد ارتقای هرچه بیشتر این مجتمع عظیم باشیم.

