ناصر فغفوری، مدیرکل امور استانهای وزارت صمت، در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه نماد واقعی صنعت سبز است/ استفاده فولاد مبارکه از پساب شهری یک اقدام ممتاز در مسئولیت اجتماعی است
گردهمایی بهمنظور هماندیشی درباره مسائل حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد تا مدیران استانی و معاونین بتوانند از نزدیک در جریان آخرین وضعیت تولید، شرایط انرژی و موضوعاتی مانند مصرف آب در صنایع معدنی قرار بگیرند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، ناصر فغفوری، مدیرکل امور استانهای وزارت صمت، در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه گفت؛ تصمیم گرفتیم با همکاری مدیرعامل فولاد مبارکه، بازدیدی از خطوط تولید، تأسیسات و فضای سبز این شرکت داشته باشیم تا مدیران از نزدیک واقعیتها را مشاهده کنند.
استفاده از آب چرخانی و بهرهگیری از پساب تصفیهخانههای شهری اقدامی مهم در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت است و فولاد مبارکه حتی در خط جمعآوری و انتقال پساب شهرهای اطراف نیز مشارکت کرده که رویکردی کاملاً آیندهنگرانه است.
پس از افتتاح خط انتقال آب دریا به فولاد مبارکه، مصرف آب برداشتشده از رودخانه عملاً به صفر خواهد رسید. این خبر مهمی برای صنعت و محیط زیست است.
در وزارت صمت، حفاظت از محیط زیست خط قرمز فعالیتهای تولیدی است. آنچه در فولاد مبارکه دیدم مصداق واقعی صنعت سبز است؛ چیزی که بسیاری مطرح میکنند اما این شرکت بهمعنای واقعی اجرا کرده است.