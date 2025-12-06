خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ناصر فغفوری، مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت، در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه نماد واقعی صنعت سبز است/ استفاده فولاد مبارکه از پساب شهری یک اقدام ممتاز در مسئولیت اجتماعی است

فولاد مبارکه نماد واقعی صنعت سبز است/ استفاده فولاد مبارکه از پساب شهری یک اقدام ممتاز در مسئولیت اجتماعی است
کد خبر : 1723474
لینک کوتاه کپی شد.

گردهمایی به‌منظور هم‌اندیشی درباره مسائل حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد تا مدیران استانی و معاونین بتوانند از نزدیک در جریان آخرین وضعیت تولید، شرایط انرژی و موضوعاتی مانند مصرف آب در صنایع معدنی قرار بگیرند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، ناصر فغفوری، مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت، در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه گفت؛ تصمیم گرفتیم با همکاری مدیرعامل فولاد مبارکه، بازدیدی از خطوط تولید، تأسیسات و فضای سبز این شرکت داشته باشیم تا مدیران از نزدیک واقعیت‌ها را مشاهده کنند.

استفاده از آب چرخانی و بهره‌گیری از پساب تصفیه‌خانه‌های شهری  اقدامی مهم در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت است و فولاد مبارکه حتی در خط جمع‌آوری و انتقال پساب شهرهای اطراف نیز مشارکت کرده که رویکردی کاملاً آینده‌نگرانه است.

پس از افتتاح خط انتقال آب دریا به فولاد مبارکه، مصرف آب برداشت‌شده از رودخانه عملاً به صفر خواهد رسید. این خبر مهمی برای صنعت و محیط زیست است.

در وزارت صمت، حفاظت از محیط زیست خط قرمز فعالیت‌های تولیدی است. آنچه در فولاد مبارکه دیدم مصداق واقعی صنعت سبز است؛ چیزی که بسیاری مطرح می‌کنند اما این شرکت به‌معنای واقعی اجرا کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی