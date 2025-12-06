خبرگزاری کار ایران
خلیج‌فارس؛ قطب جهانی شیرین‌سازی آب

منطقه خلیج‌فارس که سال‌هاست با تنش آبی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند، امروز به بزرگ‌ترین مرکز شیرین‌سازی آب در جهان تبدیل شده است. خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از نیمی از ظرفیت جهانی شیرین‌سازی را در اختیار دارند و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌تنهایی نقشی تعیین‌کننده در این تحول ایفا می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، بر اساس برآوردهای بین‌المللی، شش کشور از هشت کشور این منطقه بیش از یک‌چهارم کل آب شیرین‌سازی‌شده جهان را تولید می‌کنند؛ رقمی که تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۸ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. این حجم تولید، تقریباً معادل ۲.۵ درصد آب شیرینی است که سالانه بر اثر تبخیر از خلیج‌فارس از دست می‌رود.

گسترش این ظرفیت عظیم نشان می‌دهد که کشورهای خلیج‌فارس چگونه با اتکا به فناوری و سرمایه‌گذاری سنگین، بحران آب را به محرکی برای پیشرفت تبدیل کرده‌اند و اکنون نقشی محوری در آینده امنیت آبی منطقه بازی می‌کنند.

