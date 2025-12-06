به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، بر اساس برآوردهای بین‌المللی، شش کشور از هشت کشور این منطقه بیش از یک‌چهارم کل آب شیرین‌سازی‌شده جهان را تولید می‌کنند؛ رقمی که تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۸ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. این حجم تولید، تقریباً معادل ۲.۵ درصد آب شیرینی است که سالانه بر اثر تبخیر از خلیج‌فارس از دست می‌رود.

گسترش این ظرفیت عظیم نشان می‌دهد که کشورهای خلیج‌فارس چگونه با اتکا به فناوری و سرمایه‌گذاری سنگین، بحران آب را به محرکی برای پیشرفت تبدیل کرده‌اند و اکنون نقشی محوری در آینده امنیت آبی منطقه بازی می‌کنند.

