به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه گفت: استاندارد مدیریت تداوم کسب‌وکار (BCM) ISO22301 برای فولاد مبارکه صرفاً یک چارچوب اجرایی نیست؛ بلکه یک سازه حکمرانی است که در کنار سایر نظام‌های مدیریتی، به شکل‌گیری الگویی جامع، منسجم و آینده‌نگر در اداره سازمان کمک می‌کند. این استاندارد جایگاه ویژه‌ای در صنایع مادر دارد؛ زیرا وظیفه آن تضمین این است که حتی در مواجهه با اختلالات شدید – از حملات سایبری و بحران‌های ژئوپلیتیک گرفته تا وقفه‌های عملیاتی و اختلالات زنجیره تأمین – سازمان قابلیت ادامه فعالیت، تصمیم‌گیری مؤثر و حفظ ارزش ملی خود را داشته باشد.

وی افزود: در فولاد مبارکه، استقرار و ممیزی این استاندارد نشان داد که نگاه ما به مدیریت ریسک، اقدامی مقطعی نیست؛ بلکه بخشی از یک معماری حکمرانی یکپارچه است. استاندارد مدیریت تداوم کسب‌وکار در تعامل با نظام‌های دیگری همچون مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک، مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت انرژی، HSE و سایر سیستم‌های مدیریتی، تصویری منسجم از نحوه هدایت سازمان به سمت اهداف کلان، کاهش احتمال عدم تحقق برنامه‌ها، و افزایش تاب‌آوری راهبردی ارائه می‌دهد.

وی گفت : این رویکرد برای فولاد مبارکه تنها یک عامل محافظتی نیست؛ بلکه یک توانمندساز استراتژیک است که امکان می‌دهد در شرایط بی‌ثبات محیطی، عملیات حیاتی سازمان نه‌تنها دچار وقفه نشود، بلکه با کمترین انحراف از اهداف ادامه یابد. بدین ترتیب، این استاندارد نقش مهمی در تضمین پایداری زنجیره ارزش، حفظ جایگاه رقابتی و استمرار مسئولیت‌های ملی فولاد مبارکه ایفاء می‌کند.

افزون بر این، تجربه موفق فولاد مبارکه در پیاده‌سازی این استاندارد می‌تواند الگوی ارزشمندی برای سایر صنایع بزرگ کشور باشد و می‌تواند به افزایش آمادگی و تداوم عملیات در بخش‌های حیاتی کمک ‌کند.

در پایان از همه واحدها، مدیران و کارشناسانی که با نگاه مسئولانه در طراحی و استقرار این نظام مدیریتی نقش داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. امیدوارم این مسیر، گامی در جهت تقویت حکمرانی حرفه‌ای، تصمیم‌سازی مبتنی بر ریسک و تاب‌آوری سازمانی باشد و فولاد مبارکه را بیش‌ازپیش برای آینده‌ای مطمئن، پایدار و رقابتی آماده سازد.

انتهای پیام/