آغاز شیوه جدید حکمرانی در شرکت ملی صنایع مس ایران
آیین آغاز فرآیند تغییر ساختار حکمرانی شرکت ملی صنایع مس ایران، روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور اعضای هیئتمدیره، مدیران ارشد ستادی و مدیران مجتمعهای تولیدی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع ملی مس ایران، در این نشست، ساختار جدید تصمیمگیری شرکت و تشکیل «هیئتهای اجرایی» در سطح مجتمعها به عنوان محور اصلی تغییرات معرفی شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی فعالیت شرکت ملی مس ایران، لزوم چابکسازی سیستم حکمرانی بیش از گذشته احساس میشود. پیچیدگی فرآیندها و حجم بالای تصمیمات در حوزههای مختلف در سالهای اخیر نشان داد که مدلهای پیشین نیاز به اصلاح داشته و باید اختیارات اجرایی در سطح مجتمعها تقویت شود.
پاسخ به دغدغههای حاکمیتی و تأکید در سطوح عالی اجرایی کشور و همچنین دغدغه سرعتبخشی در اجرای مصوبات، شرکت ملی مس ایران را بر آن داشت تا راهکارهایی برای بهبود فرآیند تصمیمگیری و اجرای سریعتر مأموریتهای خود ارائه نماید. بررسیهای انجامشده، ضرورت تمرکززدایی و تفویض اختیار در حوزههای مختلف عملیاتی را تأیید کرد.
بر اساس جمعبندی مطالعات انجام شده مدیریتی و جلسات تخصصی، مدل جدید حکمرانی شرکت بر تشکیل هیئتهای اجرایی در مجتمعهای سرچشمه، سونگون، شهربابک و درآلو استوار شده است.
این هیئتها، متشکل از مدیران ارشد و نمایندگان تخصصی، اختیار دارند درباره بخش مهمی از موضوعات عملیاتی اجرایی و مالی تصمیمگیری کنند.
هدف اصلی از این ساختار جدید، کاهش بروکراسی، بهبود انضباط مالی و افزایش اثربخشی تصمیمات است. با نزدیک شدن مرکز تصمیمگیری به محل اجرای عملیات، انتظار میرود مسیرهای فرآیندی کوتاهتر شده و گلوگاههای عملیاتی با سرعت بیشتری برطرف شود.
همچنین این رویکرد، زمینهساز تحقق اهداف راهبردی شرکت ملی مس در افزایش تولید، بهبود عملکرد و بهرهوری خواهد بود