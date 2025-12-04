به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع ملی مس ایران، فیض در این آیین، با بیان اینکه این تغییر ساختار، اتفاق بزرگ و تاثیرگذاری در حوزه اجرایی شرکت ملی صنایع مس ایران رقم خواهد زد، گفت: البته هم در حوزه کلان مدیریتی و هم در سطح کارشناسی، ملاحظات خاصی بر روند اجرای این ساختار جدید صورت گرفته است تا انشاالله بتوانیم این موضوع را به درستی و بسیار هوشمندانه در شرکت ملی مس عملیاتی کنیم.

تصمیم‌گیری‌ها باید در زمان درست باشد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: ما در یک زیست‌بوم بسیار خاص کسب و کار خود را اداره می‌کنیم و لازم است باتوجه به فضای کلان اقتصادی و سیاسی که بر کسب و کارها حاکم است، خودمان در برخی جاها از خودتحریمی بپرهیزیم و اجازه دهیم تصمیم‌گیری‌ها در زمان درست باشد. فلذا با توجه به حجم وسیع عملیاتی که ملی مس در درون خودش دارد و در آینده هم این حجم بسیار گسترده‌تر خواهد شد، از هم‌اکنون باید بسترهای لازم را برای آینده فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه مجموعه ملی مس از مسیر طرح‌های توسعه‌ای، خود را برای افزایش تولید مس محتوی تا ۸۰۰ هزار تن و تولید کنسانتره تا ۴ میلیون تن آماده می‌کند، افزود: طبیعی است که این این حجم از عملیات و زنجیره تامین آن باید بسیار چابک و دقیق باشد و ما از آغاز فرایند تغییر ساختار حکمرانی شرکت ملی صنایع مس ایران، همین اهداف را دنبال می‌کنیم.

لزوم اتخاذ تصمیمات جسورانه در ملی مس

فیض درباره مدل جدید حکمرانی در شرکت ملی مس نیز اظهار داشت: در ملی مس سال‌های طولانی است تغییر این مدل حکمرانی در حال مطالعه است و گفتگوهای بسیاری نیز در این باره در سطح کارشناسان و مشاورین خبره صورت گرفته است. علاوه بر این، در دوره مدیریتی فعلی نیز بالغ بر ۸۰ ساعت روی این موضوع مباحث کارشناسی در حوزه‌های حقوقی، مالی، نیروی انسانی و ... صورت گرفته است و حتی چندین جلسه هم در سطح هیات مدیره تشکیل شده و نظرات اعضای محترم را هم در این موضوع شریک کرده‌ایم.

تاثیر حکمرانی جدید در کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری

وی با بیان اینکه بنده اعتقاد دارم ملی مس باید به مسائل استراتژیک و کلان بپردازد و بتواند امر توسعه خودش را محقق کند، خاطرنشان کرد: اولین موضوعی که از مدل جدید حکمرانی دنبال می‌کنیم، کاهش هزینه‌ها در مجتمع‌های تولیدی است و یکی از وظایف اصلی هیات‌های اجرایی همین موضوع کاهش هزینه‌ها خواهد بود. البته این کاهش هزینه‌ها به معنای خست در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل نیست، گرچه که اعتقاد داریم این موضوع هم باید انضباطی داشته باشد و بر حسب عملکرد افراد، پرداخت‌ها انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: مساله دیگری که در مدل جدید حکمرانی دنبال می‌کنیم، افزایش بهره‌وری در حوزه های معدن و کارخانجات مجتمع‌هاست که بسیار اهمیت دارد. برای مثال امروز اگر ضریب ریکاوری واحدهای تغلیظ ۴ مجتمع را با هم مقایسه کنیم، حتما تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد که می‌توان روی آن تمرکز کرد و اصلاحاتی صورت پذیرد.

وی همچنین گفت: در حوزه تامین نیازهای مجتمع‌ها نیز در ساختار جدید می‌توان هم مدت زمان تامین را کوتاه کرد و هم هزینه‌هایی که برای انجام این امور انجام می‌شود را کاهش داد. در این بخش شرکت خدمات بازرگانی نقش اثرگذاری در تحقق این موضوع دارد.

چابک‌سازی تصمیم‌گیری‌ها ستون فقرات حکمرانی جدید

فیض کلیدی‌ترین هدف حکمرانی جدید را چابک‌سازی در تصمیم‌گیری‌ها عنوان کرد و افزود: به نظرم ستون فقرات این نظام حکمرانی جدید، بحث نظام تصمیم‌گیری است. ما در شرکت ملی مس تمایل‌مان بر این است و مطالعات معنادار و علمی هم این را نشان می‌دهد که باید برخی از تصمیم‌گیری‌ها از این پس در هیات های اجرایی مجتمع‌ها گرفته شود.

وی تصریح کرد: این رویکرد می‌تواند فرایندهای تصمیم‌گیری را در مجتمع‌های تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران چابک کرده و حتما به بهره‌وری هرچه بیشتر مجتمع‌ها کمک کند.

