فولاد مبارکه میزبان گردهمایی سراسری معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صمت
در گردهمایی سراسری معاونت امور معادن و صنایع معدنی که با حضور مدیران کل و معاونان حوزه معدن وزارت صمت در فولاد مبارکه برگزار شد، مسئولان ضمن بررسی برنامهها و سیاستهای حوزه معدن، از خطوط تولید این مجتمع نیز بازدید کرده و از نزدیک با ظرفیتها و توانمندیهای آن آشنا شدند
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گردهمایی معاونت امور معادن و صنایع معدنی با حضور ناصر فغفوری، مدیرکل امور استانهای وزارت صمت،مهدی حمیدی، مدیر کل دفتر بهرهبرداری معادن، محمدرضا کریمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی، کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن، امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشاف، مدیران کل و معاونان حوزهی معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور و همچنین معاونان بهرهبرداری، طرح و توسعه، فروش و بازاریابی، استراتژی و توسعه فناوری و خرید و جمعی دیگر از مدیران فولاد مبارکه پیش از ظهر امروز، پنجشنبه ۱۳ آذرماه به میزبانی این مجتمع صنعتی برگزار شد.
همچنین، در ادامه برنامه، حاضران از خطوط تولید فولاد مبارکه بازدید کرده و از نزدیک در جریان ظرفیت و توانمندیها این مجتمع صنعتی قرار گرفتند.