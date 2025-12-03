ساتبا: ظرفیت ۸ هزار مگاواتی زنجیره تجهیزات خورشیدی ابلاغ شد*فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، شعبانی‌کیا با اشاره به برنامه کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: ساتبا همزمان با تسهیل حضور بخش خصوصی، به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی برای تولید تجهیزات خورشیدی است.

وی افزود: بر اساس برنامه مصوب دولت، ایجاد زنجیره تأمین تجهیزات خورشیدی با ظرفیت ۸ هزار مگاوات ابلاغ شده و یکی از نیازهای اساسی در این مسیر، تولید ورق‌های تخصصی برای سازه‌های خورشیدی است.

مدیرکل پژوهش و فناوری ساتبا تأکید کرد: با توجه به توان سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مهندسی مجموعه ورق‌خودرو، این مجموعه می‌تواند تأمین‌کننده‌ای مطمئن برای ورق‌های مورد نیاز نیروگاه‌های خورشیدی باشد.

وی ادامه داد: در روند تجاری‌سازی فناوری خورشیدی ، استفاده از آلیاژهای نوین اهمیت دارد. یکی از این آلیاژها «ZAM» است و با توجه به توانمندی مجموعه ورق‌خودرو، تولید این آلیاژ در دستور کار قرار گرفته است.

شعبانی‌کیا ابراز امیدواری کرد: با تولید داخلی آلیاژ ZAM و سایر ورق‌های مورد نیاز، گامی مهم در تأمین تجهیزات خورشیدی و استقلال صنعتی کشور برداشته شود.

