اکبر شعبانی‌کیا مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا)

ساتبا: ظرفیت ۸ هزار مگاواتی زنجیره تجهیزات خورشیدی ابلاغ شد*فیلم

مدیرکل پژوهش و فناوری ساتبا با بیان اینکه برنامه مصوب دولت ایجاد زنجیره تأمین تجهیزات خورشیدی با ظرفیت ۸ هزار مگاوات است، گفت: برای تحقق این هدف، توسعه تولید ورق‌های تخصصی سازه‌های خورشیدی و استفاده از آلیاژهای نوین در حال پیگیری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، شعبانی‌کیا با اشاره به برنامه کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: ساتبا همزمان با تسهیل حضور بخش خصوصی، به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی برای تولید تجهیزات خورشیدی است.

وی افزود: بر اساس برنامه مصوب دولت، ایجاد زنجیره تأمین تجهیزات خورشیدی با ظرفیت ۸ هزار مگاوات ابلاغ شده و یکی از نیازهای اساسی در این مسیر، تولید ورق‌های تخصصی برای سازه‌های خورشیدی است.

مدیرکل پژوهش و فناوری ساتبا تأکید کرد: با توجه به توان سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مهندسی مجموعه ورق‌خودرو، این مجموعه می‌تواند تأمین‌کننده‌ای مطمئن برای ورق‌های مورد نیاز نیروگاه‌های خورشیدی باشد.

وی ادامه داد: در روند تجاری‌سازی فناوری خورشیدی ، استفاده از آلیاژهای نوین اهمیت دارد. یکی از این آلیاژها «ZAM» است و با توجه به توانمندی مجموعه ورق‌خودرو، تولید این آلیاژ در دستور کار قرار گرفته است.

شعبانی‌کیا ابراز امیدواری کرد: با تولید داخلی آلیاژ ZAM و سایر ورق‌های مورد نیاز، گامی مهم در تأمین تجهیزات خورشیدی و استقلال صنعتی کشور برداشته شود.

حجم ویدیو: ۱۷.۸۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۲۲ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
