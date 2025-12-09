رشد تولید و بهرهوری گهرزمین در هشتماه نخست سال
مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، از عبور استخراج بیش از ۱۱ میلیون و۹۰۰ هزار تن سنگآهن ، تولید کنسانتره از پنج و سیصد و پنجاه هزارتن، تولید گندله از چهار میلیون و یکصد هزارتن و اجرای طرحهای سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات ،پیاده سازی سیستم های هوشمند محیطزیستی در اینشرکت خبر داد و تاکید کرد که پایداری تولید ، بهرهوری، تکمیل پروژه های نیمه تمام و به بهره برداری رساندن پروژه مگامدول احیا بردسیر ، حفظ محیط زیست و عمل به مسئولیت اجتماعی از اولویت های اصلی مدیریت مجموعه است.
حسین بهمنزاده، مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت استخراج معدن گفت: ظرفیت عملیاتی ایجاد شده در بخش استخراج معدن در ۸ ماهه سالجاری به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است و همکاران ما توانستند مطابق برنامه پیشبینی شده این میزان سنگآهن را استخراج کنند. علاوه بر تأمین سنگآهن مورد نیازخطوط فراوری شرکت، بخشی از نیاز شرکت گلگهر نیز از این طریق تأمین میشود.
وی در ادامه افزود: واحد فرآوری ما توانسته است با ظرفیت فراتر از ظرفیت اسمی تولید داشته باشد و امروز شاهد عبور از پنج و نیم میلیون تن تولید کنسانتره در هشتماهه سال جاری هستیم که علاوه بر تامین نیاز گندله سازی شرکت ، از طریق بورس کالا به سایر شرکتهای صنعت فولاد کشور نیز عرضه داشته است.
۴ میلیون تن گندله تولید شد
بهمنزاده در خصوص تولید گندله اظهار کرد: مطابق برنامه پیشبینی شده، حدود ۴ میلیون و یکصد هزارتن گندله تولید شد که تمام آن در هشتماهه سال جاری به فروش رفته و در زنجیره فولاد کشور مصرف شده است. بخشی از تولید نیز برای تأمین نیاز ارزی شرکت صادر شده است و همچنین با مدیریت بازار فروش داخلی بخشی از برنامه ی تولید آذرماه نیز در آبان ماه پیش فروش گردیده است.
وی درباره نوسازی ناوگان معدنی و افزایش بهرهوری در بخش استخراج سنگ آهن عنوان کرد: برای بالا بردن ارتقاء ماشین آلات ، مدیریت عملکرد ، افزایش بهرهوری و مدیریت سوخت لازم است از ابزار مدیریت داده و هوشمند بهره بگیریم که در این راستا شرکت با پیادهسازی سیستم کنترل مرکزی (دیسپچینگ ) ،عملکرد ماشین آلات معدنی با هدف افزایش کارایی و بهبود عملکرد (مدیریت نگهداری و تعمیرات) بصورت ۲۴ ساعته رصد می گردد.
به گفته دستیار ویژه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، با تکمیل این فرآیند، کنترل مصرف سوخت و کاهش ساعت خواب ماشینآلات صورت میپذیرد و بهرهوری معدن نسبت به سالهای گذشته افزایش خواهد یافت.
توسعه دانش و توجه به سرمایه انسانی
بهمنزاده درباره اقدامات شرکت در حوزه نیروی انسانی گفت: رویکرد ما حفظ سرمایه انسانی و توسعه دانش کارکنان اعم از امانی و پیمانی است تا نیروی انسانی برای توسعههای آینده آماده باشند.
وی افزود: آموزش، توسعه دانش و توجه به معیشت کارکنان همواره در اولویت مجموعه قرار دارد.
دستیار ویژه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در پایان در خصوص مسئولیت اجتماعی نیز بیان کرد: سعی کردهایم اقداماتمان هدفمند باشد و نیازهای آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و سلامت مردم منطقه را تامین کنیم. هدف این است که مردم منطقه از حضور این صنعت بهرهمند شوند.