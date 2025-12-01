به گزارش اکوبان به نقل از روابط عمومی چادرملو؛ چادرملو تأمین مواد اولیه در زنجیره فولاد را در مرکز توجهات خود قرار داد. بر اساس آمار موجود استخراج از پیت اصلی که سال گذشته حدود ۸میلیون تن بود؛ در سالجاری به ۲میلیون تن کاهش یافته است. کاهشی که نشان می‌دهد یکی از مهمترین ذخایر سنگ‌آهن کشور به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. با وجود این شرایط، اما چادرملو با اتکاء به مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توانسته نیاز خطوط تولید خود را بدون اختلال تأمین کند. استخراج از جبهه‌های D19 و A10، آغاز عملیات معدن چاه‌گز، خرید سنگ‌آهن از ۲۵تأمین‌کننده، حضور فعال در مزایده‌های معدنی و توسعه اکتشافات در محدوده معدنی چادرملو؛ بخشی از اقداماتی است که موجب شده ورودی خوراک کارخانه افزایش یابد و تولید کنسانتره ۲۰درصد رشد داشته باشد.

جعفری: تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد اولویت وزارت صمت است

وجیه الله جعفری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با “اقتصاد ملت” با اشاره به اهمیت موضوع تأمین سنگ‌آهن برای زنجیره فولاد کشور اظهار کرد: قطعا تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت فولاد از جمله موضوعات مهمی است که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از آن حمایت ویژه‌ای دارد.

معاونت معدنی وزارت صمت با تاکید بر اینکه خوشبختانه زنجیره کامل سنگ تا فولاد در شرکت چادرملو فعال است، گفت: بنابراین تأمین پایدار مواد اولیه برای چنین مجموعه‌ای از اهمیت ویژه‌ و منحصربه‌فردی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا معاونت معدنی وزارت صمت از این فرآیند حمایت ویژه‌ای دارد و برنامه‌های کلانی در حوزه سنگ‌آهن در دستور کار خود داریم که قطعا شامل شرکت چادرملو نیز می‌شود.

جعفری ادامه می‌دهد: اکتشافات جدید، توسعه معادن نوین، ورود به معادن خارج از کشور و همچنین هماهنگی برای واردات سنگ‌آهن؛ بخشی از اقدامات در دستور کار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن تجارت در راستای تامین سنگ‌آهن؛ ماده اولیه موردنیاز صنعت فولاد است. این در حالی است که با وجود محدودیت‌های ارزی؛ تلاش شده است تا مسیر واردات مواد اولیه برای بهره‌برداران سهل‌تر و هموارتر از قبل باشد.

معاونت معدنی وزارت صمت همچنین به ضرورت نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز بخش معدن اشاره کرد و گفت: بخش معدن برای حفظ ظرفیت تولید نیازمند نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات است. در نتیجه هماهنگی‌های لازم میان بهره‌برداران و استفاده‌کنندگان از این تجهیزات می‌تواند به توسعه و نوسازی این بخش سرعت بیشتری دهد.

استراتژیک هوشمند و اکتشافات دقیق راه نجات چادرملو

این در حالی است که مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن به “اقتصاد ملت” گفت: شرکت معدنی‌وصنعتی چادرملو در طی این سال‌ها در معادن جدید سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی کرده، اکتشافات دقیق‌تری انجام داده و البته به‌ موقع برای خرید و توسعه امور پیش رفته است. نکته مهمتر اینکه مدیریت خوب مجموعه باعث شد که هیچگاه کمبود مواد اولیه باعث کاهش تولید و به تبع آن کاهش سودآوری مجموعه نشود.

اکبریان با اشاره به آینده زنجیره فولاد افزود: البته اتمام ذخایر سنگ‌آهن تنها شرکت چادرملو را تهدید نمی‌کند؛ بلکه تمامی شرکت‌های بزرگ معدنی کشور نیز در سال‌های آینده با این چالش روبه‌رو خواهند شد. در نتیجه کشور به یک رویکرد ملی در این خصوص نیاز دارد؛ از تقویت اکتشافات گرفته تا حضور دولت و فعال شدن بخش خصوصی و حتی حرکت به سمت معدنکاری فراسرزمینی.

لازم به ذکر است، چادرملو امروز بخش قابل‌توجهی از خوراک موردنیاز خود را از طریق خرید ماده اولیه تأمین می‌کند، اما عملکرد تولیدی و فروش این مجموعه نشان می‌دهد که این چالش با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق و بهینه قابل‌ مهار و کنترل بوده؛ این در حالی است که همزمان اظهارنظر کارشناسان و تأکید وزارت صمت بر حمایت از تأمین مواد اولیه؛ تصویر روشنی از مسیر آینده این شرکت و سایر بخش‌های زنجیره فولاد را ترسیم می‌کند.

