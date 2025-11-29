چگونه مدیریت هوشمند کربن میتواند الگویی ملی و جهانی باشد؟
فولاد مبارکه؛ الگویی سبز در حکمرانی صنعتی ایران
در روزگاری که جهان با بحران اقلیم دست و پنجه نرم میکند و هر روز هشدارهای تازهای از گرمایش زمین و آیندهای پرمخاطره به گوش میرسد، صنعت دیگر نمیتواند تنها به تولید بیاندیشد. امروز، هر کارخانهای که غبار از دودکشهایش برمیخیزد، مسئولیتی سنگین بر دوش دارد؛ مسئولیتی در برابر زمین، در برابر نسلهای آینده و در برابر جهانی که دیگر تاب مصرف بیمحابا ندارد.
در این میان، فولاد مبارکه، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد ایران، پرچمدار مسیری تازه شده است، مسیری به سوی فولاد سبز، به سوی صنعتی که نه تنها میسازد، بلکه میپاید.
اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی فولاد مبارکه، تنها یک اقدام فنی نیست؛ روایتی است از تغییر نگاه، از عبور از صنعتمحوری به ارزشمحوری. این پروژهها شامل بهینهسازی کورهها، بازیافت حرارت، ارتقای تجهیزات با راندمان بالا و استفاده از سامانههای هوشمند مدیریت انرژی است. هر یک از این اقدامات، گامی است در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای، گامی در جهت سبکتر شدن رد پای کربنی این صنعت عظیم.
اما فولاد مبارکه به این اقدامات بسنده نکرده است. نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F با ظرفیت ۹۱۴ مگاوات که تاکنون دو واحد گازی آن با مجموع ظرفیت ۶۱۴ مگاوات وارد مدار شدهاند و واحد بخار آن نیز در سال آینده بهرهبرداری خواهد شد، نمونهای از نگاه آیندهنگر این گروه پیشران صنعتی است.
در کنار آن، نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی، بزرگترین نیروگاه متمرکز خورشیدی کشور، تاکنون ۴۰ مگاوات برق تولیدی را وارد مدار کرده و با نصب پنلهای جدید، تا پایان سال به ۱۲۰ مگاوات خواهد رسید. پروژه نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی نیز در مرحله مطالعات قرار دارد و دادههای باد در حال اندازهگیری است تا این ظرفیت تازه به سبد انرژی پاک فولاد مبارکه افزوده شود.
از سوی دیگر، پروژه بازیافت حرارت فرایندهای تولید فولاد، با استفاده از حرارت هدررفته دودکشها برای تولید بخار و راهاندازی توربین بخار، نشان میدهد که حتی از دل گرمای کورهها میتوان انرژی تازهای برای آینده استخراج کرد. این ابتکار، هم به کاهش اتلاف انرژی کمک کرده و هم به کاهش آلایندهها.
این اقدامات، نه تنها مصرف برق و گاز را کاهش دادهاند، بلکه میزان انتشار دیاکسید کربن را نیز به طور چشمگیری پایین آوردهاند. در جهانی که هر تن فولاد با رد پای کربنی سنجیده میشود، این کاهشها به معنای افزایش اعتبار و مشروعیت اجتماعی و اقتصادی فولاد مبارکه است. دریافت گواهینامههای بینالمللی ISO14064-1 و ISO14067 برای مدیریت انتشار گازهای گلخانهای و رد پای کربن محصولات، نقطه عطفی در این مسیر بوده است؛ گواهینامههایی که فولاد مبارکه را همتراز با پیشتازان جهانی چون ArcelorMittal و POSCO قرار میدهد.
اما آنچه این مسیر را انسانیتر و الهامبخشتر میکند، حضور انسانهایی است که پشت این پروژهها ایستاده اند. نزدیک به 4 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در نیروگاههای تجدیدپذیر فولاد مبارکه فعالیت دارند، و صدها نفر در بخش طراحی و دانش فنی، هر روز با فکر و دست خود آیندهای پاکتر را میسازند. مهندسانی که شبها دادههای انرژی را تحلیل میکنند، کارگرانی که با تغییر کوچک در تنظیمات کوره، سهمی در کاهش مصرف دارند، مدیرانی که به جای سود کوتاهمدت، به آینده پایدار میاندیشند. این انسانها، قهرمانان خاموش فولاد سبزند؛ کسانی که نشان میدهند صنعت بدون انسان، تنها ماشین است و انسان بدون مسئولیت، تنها مصرفکننده.
گروه فولاد مبارکه امروز الگویی از حکمرانی سبز در صنعت ایران است. الگویی که میتواند به سایر صنایع کشور نیز تعمیم یابد؛ الگویی که نشان میدهد توسعه پایدار، یک شعار نیست، بلکه یک مسیر واقعی است. این گروه صنعتی با استقرار نظامهای نوین مدیریت کربن، پایبندی به استانداردهای جهانی ESG و شفافسازی رد پای کربن محصولات خود، عملاً به یک بنگاه الگوساز در سطح ملی و منطقهای ارتقا یافته است.
و در نهایت پایان این روایت باز است. زیرا مسیر فولاد سبز، مسیری بیانتهاست؛ مسیری که هر روز باید گامی تازه در آن برداشت. امروز فولاد مبارکه در آغاز این راه ایستاده است، با گواهینامهها، پروژهها و دستاوردهایش. فردا، شاید با فناوریهای نوینتر، با همکاریهای جهانی گستردهتر و با تعهدی عمیقتر به زمین و انسان. آینده هنوز نوشته نشده است، اما فولاد مبارکه نشان داده است که میتواند روایتگر بخشی از آن باشد؛ آیندهای که در آن، صنعت نه تنها میسازد، بلکه میپاید، و فولاد نه تنها سخت و سرد، بلکه سبز و زنده خواهد بود