به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حدود ۵۴۱ میلیون سال پیش، در یک چشم بر هم زدن زمین‌شناسی، «انفجار کامبرین» رخ داد؛ دوره‌ای کوتاه که در آن تقریباً تمام نقشه‌های بدن حیوانات مدرن به‌طور ناگهانی ظاهر شدند. این انفجار، ناشی از یک تغییر اساسی در محیط بود: افزایش اکسیژن. سال ۲۰۲۵، در تاریخ کسب‌وکار، به‌عنوان «انفجار کامبرین» مدل‌های تجاری جدید ثبت خواهد شد و اکسیژنی که این انفجار را ممکن ساخته، «هوش مصنوعی» است. نقشه استارت‌آپ‌های باارزش امسال، دیگر یک باغ وحش متنوع نیست؛ بلکه یک اکوسیستم واحد است که توسط یک گونه غالب، تسخیر شده است.

شکل شماره ۱، این نقشه جدید را به شکلی خیره‌کننده به تصویر می‌کشد. این تصویر، باارزش‌ترین استارت‌آپ‌هایی را نشان می‌دهد که همگی در سال ۲۰۲۵ به وضعیت «یونیکورن» (ارزش بیش از یک میلیارد دلار) دست یافته‌اند. این‌ها غول‌های قدیمی‌تر مانند OpenAI یا SpaceX نیستند؛ این‌ها نسل جدید هستند که در همین سال ظهور کرده‌اند. نگاهی گذرا به این نقشه، یک واقعیت انکارناشدنی را آشکار می‌سازد: هوش مصنوعی، نیروی غالب و تقریباً انحصاری در خلق ارزش در بازار خصوصی است.

در رأس این نقشه، حباب عظیم «Thinking Machines» با ارزش ۱۲ میلیارد دلار در دسته «AI» قرار دارد. بلافاصله پس از آن، «Abridge» با ارزش ۵.۳ میلیارد دلار و «OpenEvidence» با ۳.۵ میلیارد دلار، هر دو در حوزه هوش مصنوعی، دیده می‌شوند. «Decart» نیز با ۳.۲ میلیارد دلار در همین دسته قرار گرفته است. این شرکت‌ها صرفاً در لیست حضور ندارند؛ آن‌ها با اختلاف زیاد بر صدر فهرست تکیه زده‌اند. اما چرا؟ تحلیل‌های معتبر بازار در سال ۲۰۲5 نشان می‌دهد که محرک اصلی ارزش‌گذاری‌ها، دیگر خطوط تولید سنتی نیست، بلکه «اکوسیستم‌های پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی» هستند.

یونیکورن‌های پیشرو امروزی با شبکه‌های چندوجهی، ایجاد «خندق‌های داده» (Data Moats) و توانایی کسب درآمد از هوش مصنوعی در مقیاس وسیع تعریف می‌شوند. این روند توضیح می‌دهد که چرا تمرکز جغرافیایی این شرکت‌ها نیز به‌شدت در آمریکای شمالی است (همان‌طور که پرچم‌های ایالات‌متحده در شکل نشان می‌دهد)، زیرا اکوسیستم‌های سرمایه‌گذاری و محیط‌های نظارتی در آن مناطق، سریع‌تر با پذیرش گسترده هوش مصنوعی سازگار شده‌اند.

حتی زمانی که به دسته‌های دیگر نگاه می‌کنیم، سایه هوش مصنوعی به‌وضوح دیده می‌شود. اگرچه دسته‌هایی مانند رباتیک (Barca)، فین‌تک (Kalshi)، خرده‌فروشی (Quince) یا حتی نوشیدنی (Olipop) حضور دارند، اما الگوی اساسی در پشت ارزش‌گذاری بسیاری از این‌ها، اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی، تجزیه‌وتحلیل داده‌های پیشرفته و پلتفرم‌های ابری بومی است. در واقع، الگوی غالب، «مقیاس‌پذیری مبتنی بر هوش مصنوعی» است که جذب کاربر و کسب درآمد را در هر صنعتی تسریع می‌بخشد.

ناظران صنعت، رتبه‌بندی‌های سال ۲۰۲۵ را یک «فشارسنج» دقیق برای سنجش اشتهای سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) و مقیاس‌پذیری مؤثرتر مدل‌های کسب‌وکار می‌بینند. رهبران این فهرست، تناسب قوی محصول با بازار، دارایی‌های داده‌ای قابل دفاع و توانایی کسب درآمد از قابلیت‌های هوش مصنوعی را در کانال‌های مختلف به نمایش می‌گذارند.

البته این مسیر بدون ریسک نیست. درحالی‌که ارزش‌گذاری‌ها سر به فلک می‌کشند، سرمایه‌گذاران به‌دقت مسائل مربوط به نظارت‌های ضدانحصار، رژیم‌های حریم خصوصی داده‌ها و چالش‌های نظارتی فرامرزی را که می‌توانند مسیر رشد را تغییر دهند، زیر نظر دارند. شرکت‌های برتر دریافته‌اند که «تاب‌آوری نظارتی» و تأکید بر حاکمیت، ایمنی و انطباق، به بخشی جدایی‌ناپذیر از مزیت رقابتی آن‌ها تبدیل شده است.

در نهایت، بازگشت به استعاره اولیه ضروری است: در انفجار کامبرین کسب‌وکار، نمی‌توان «اکسیژن» را نادیده گرفت. برای رهبران و استراتژیست‌های شرکتی، این نقشه یک پیام روشن، فوری و حیاتی دارد: آینده بر محور پلتفرم‌های هوش مصنوعی، اکوسیستم‌های توسعه‌دهنده و حلقه‌های بهبود مستمر مبتنی بر داده ساخته می‌شود. این دیگر یک گزینه برای بررسی در جلسات آتی نیست؛ یک ضرورت بقا برای امروز است. در اکوسیستم ۲۰۲۵، شرکتی که به‌طور جدی در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، نه‌تنها از رقابت عقب مانده است، بلکه به‌طور فعال در حال انتخاب مسیر انقراض است.

