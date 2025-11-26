پویش «سبزخوانی» با هدف تبدیل مطالعه به سبک زندگی در فولاد هرمزگان آغاز شد

وی با اشاره به نقش محوری کتابخوانی در یادگیری، افزود: یکی از رویکردهای بنیادین ما در تقویت شایستگی‌های فردی و سازمانی، ترویج فرهنگ مطالعه است. در سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم کتابخوانی را به یک رفتار پایدار در سازمان تبدیل کنیم و فراهم‌سازی دسترسی به پلتفرم فیدیبو طی سه سال اخیر در همین راستا بوده است.

رنجبرفرد در توضیح پویش «سبزخوانی» بیان کرد: این پویش از آبان‌ماه و هم‌زمان با هفته کتاب آغاز شده و تا روز درختکاری در اسفندماه ادامه خواهد داشت. این برنامه با هدف ایجاد استمرار در مطالعه طراحی شده تا کتاب به بخشی از جریان طبیعی زندگی همکاران تبدیل شود. علاوه بر این، تأکید بر مطالعه الکترونیکی نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از محیط‌زیست در فولاد هرمزگان است.

وی افزود: مشارکت کارکنان در این پویش، علاوه بر دسترسی به ده‌ها هزار کتاب صوتی و الکترونیکی، فرصتی برای شکل‌گیری یادگیری مشارکتی و داوطلبانه فراهم کرده است. استقبال چشمگیر همکاران در مدت کوتاه آغاز این برنامه، بیانگر اشتیاق سازمانی به یادگیری است؛ اشتیاقی که یادگیری را از یک نیاز کوتاه‌مدت فراتر برده و به یک باور جمعی در فرهنگ سازمانی تبدیل می‌کند.

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد هرمزگان تأکید کرد: نهادینه شدن این فرهنگ با همراهی کارکنان و اجرای ابتکارات متنوع یادگیری، موجب بلوغ مستمر سرمایه انسانی و ارتقای شایستگی‌های فردی و سازمانی می‌شود و آینده فولاد هرمزگان را روشن‌تر و مسیر تحقق اهداف را هموارتر می‌سازد.

رنجبرفرد ضمن قدردانی از کارکنانی که تاکنون در پویش مشارکت داشته‌اند، گفت: از سایر همکاران دعوت می‌کنم با حضور در این حرکت فرهنگی، علاوه بر افزایش دانش فردی، در حفاظت از فضای سبز و محیط‌زیست نیز نقش‌آفرین باشند. امیدواریم با تکیه بر ارزش یادگیری و بهبود مستمر، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه شایستگی‌ها و ارتقای تاب‌آوری سازمانی برداریم.