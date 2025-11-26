خبرگزاری کار ایران
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد هرمزگان:

پویش «سبزخوانی» با هدف تبدیل مطالعه به سبک زندگی در فولاد هرمزگان آغاز شد

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد هرمزگان گفت: پویش «سبزخوانی» با هدف تبدیل مطالعه به بخشی از سبک زندگی کارکنان و گسترش یادگیری مستمر، از آبان‌ماه سال جاری در شرکت فولاد هرمزگان آغاز شده و تا روز درختکاری ادامه خواهد داشت. این پویش با تمرکز بر کتاب‌خوانی الکترونیکی، همزمان ترویج فرهنگ مطالعه و توجه به حفظ محیط‌زیست را دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، امین رنجبرفرد، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد هرمزگان با اعلام این خبر، «سبزخوانی» را نمادی از توسعه پایدار و همسویی یادگیری با حفظ محیط‌زیست دانست و گفت: یادگیری و توسعه شایستگی‌های کارکنان همواره جزو محورهای اصلی سرمایه انسانی در فولاد هرمزگان بوده و تاب‌آوری در فضای پرچالش امروز و آینده، بدون رشد و توانمندسازی کارکنان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به نقش محوری کتابخوانی در یادگیری، افزود: یکی از رویکردهای بنیادین ما در تقویت شایستگی‌های فردی و سازمانی، ترویج فرهنگ مطالعه است. در سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم کتابخوانی را به یک رفتار پایدار در سازمان تبدیل کنیم و فراهم‌سازی دسترسی به پلتفرم فیدیبو طی سه سال اخیر در همین راستا بوده است.

رنجبرفرد در توضیح پویش «سبزخوانی» بیان کرد: این پویش از آبان‌ماه و هم‌زمان با هفته کتاب آغاز شده و تا روز درختکاری در اسفندماه ادامه خواهد داشت. این برنامه با هدف ایجاد استمرار در مطالعه طراحی شده تا کتاب به بخشی از جریان طبیعی زندگی همکاران تبدیل شود. علاوه بر این، تأکید بر مطالعه الکترونیکی نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از محیط‌زیست در فولاد هرمزگان است.

وی افزود: مشارکت کارکنان در این پویش، علاوه بر دسترسی به ده‌ها هزار کتاب صوتی و الکترونیکی، فرصتی برای شکل‌گیری یادگیری مشارکتی و داوطلبانه فراهم کرده است. استقبال چشمگیر همکاران در مدت کوتاه آغاز این برنامه، بیانگر اشتیاق سازمانی به یادگیری است؛ اشتیاقی که یادگیری را از یک نیاز کوتاه‌مدت فراتر برده و به یک باور جمعی در فرهنگ سازمانی تبدیل می‌کند.

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد هرمزگان تأکید کرد: نهادینه شدن این فرهنگ با همراهی کارکنان و اجرای ابتکارات متنوع یادگیری، موجب بلوغ مستمر سرمایه انسانی و ارتقای شایستگی‌های فردی و سازمانی می‌شود و آینده فولاد هرمزگان را روشن‌تر و مسیر تحقق اهداف را هموارتر می‌سازد.

رنجبرفرد ضمن قدردانی از کارکنانی که تاکنون در پویش مشارکت داشته‌اند، گفت: از سایر همکاران دعوت می‌کنم با حضور در این حرکت فرهنگی، علاوه بر افزایش دانش فردی، در حفاظت از فضای سبز و محیط‌زیست نیز نقش‌آفرین باشند. امیدواریم با تکیه بر ارزش یادگیری و بهبود مستمر، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه شایستگی‌ها و ارتقای تاب‌آوری سازمانی برداریم.

