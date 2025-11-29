معاون منابع انسانی شرکت فولاد هرمزگان خبر داد:
ستاره سیمین با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است
معاون منابع انسانی شرکت "فولاد هرمزگان" اعلام کرد: برنامههای توسعهای شامل؛ تکمیل پلنت اکسیژن، پلنت احیاء مگامودیل با ظرفیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن و پروژههای انبار و ستاره سیمین است که با پیشرفت حدود ۶۰ درصد در حال تکمیل هستند.
کیکاووس ندایی، معاون منابع انسانی شرکت فولاد هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: این شرکت با بیش از ۱۵۰۰ پرسنل قراردادی و نزدیک به ۲۴۰۰ پرسنل پیمانی، در قالب ۲۸ پیمانکاری و ۲۱ شرکت مشغول فعالیت است و در حوزه ورزش کارگری، رفاه و درمان پرسنل، آموزش خانوادهها، توسعه صنعتی و مسئولیتهای اجتماعی گامهای موثری برداشته است.
ندایی عنوان کرد: فولاد هرمزگان دارای ۱۷ تیم فعال در ورزش کارگری است که در مسابقات کشوری و جهانی موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند. تیم فوتبال ساحلی این شرکت به مقام قهرمانی جهانی دست یافته و تیم فوتبال هفت نفره چندین قهرمانی پیاپی به دست آورده است.
وی افزود: در حوزه درمان، با شکلگیری صندوق درمان فراتر از بیمه تکمیلی، دغدغههای پرسنل و خانوادههای آنان درباره بیماریهای خاص کاهش یافته و امکان حمایت مالی و خدمات درمانی ویژه برای پرسنل فراهم شده است.
آموزش، توسعه نیرو و مسئولیتهای اجتماعی
معاون منابع انسانی فولاد هرمزگان در ادامه گفت: طی سه تا چهار سال اخیر اقدامات گستردهای در حوزه آموزش پرسنل و فرزندانشان انجام شده و برگزاری دورههای تابستانه و حضور در مدارس باعث رشد و پیشرفت آموزشی فرزندان پرسنل شده است.
وی در خصوص توسعه و جذب نیروی انسانی عنوان کرد: برنامهریزی برای تامین و آموزش نیروهای متخصص، هم از داخل شرکت و هم از طریق شرکتهای پیمانی، انجام شده و تا پایان سال این برنامهها پیادهسازی خواهد شد.
ندایی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و محیط زیست نیز بیان کرد: اقدامات کاهش آلودگی هوا و مدیریت ضایعات توسط شرکت موناکولاد بندرعباس انجام شده و هدف بازگرداندن ضایعات به چرخه صنعت و کاهش آسیبهای زیست محیطی فراتر از استانداردهای اجباری است.
توسعه صنعتی و برنامههای آینده
وی اضافه کرد: برنامههای توسعهای شامل تکمیل پلنت اکسیژن، پلنت احیاء مگامودیل با ظرفیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن و پروژههای انبار و ستاره سیمین است که با پیشرفت حدود ۶۰ درصد در حال تکمیل هستند. برای همه این طرحها برنامهریزیهای لازم برای جذب و آموزش نیرو صورت گرفته است.
معاون منابع انسانی فولاد هرمزگان در پایان گفت: این شرکت با رویکردی جامع، همزمان به توسعه صنعتی، آموزش و رفاه پرسنل، ورزش کارگری و مسئولیتهای اجتماعی توجه دارد و تلاش میکند استانداردهای زیست محیطی را نیز رعایت کند.