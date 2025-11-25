نقش اسکادا و مدیریت انرژی در تحول دیجیتال و پایداری تولید در فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، علی‌اصغر کاجی در ابتدای سخنان خود گفت: «سیستم‌های اسکادا، یا کنترل نظارت‌شده و جمع‌آوری داده (Supervisory Control and Data Acquisition)، ابزارهایی هستند که برای مدیریت شبکه‌های وسیع داده‌ها در حوزه‌های مختلف کاربرد دارند. این سیستم‌ها امکان کنترل و نظارت بر شبکه‌های تولید، انتقال و مصرف برق، شبکه‌های سیالات شامل انواع گازها از جمله گاز طبیعی و گازهای صنعتی، آب و فاضلاب و اخیراً شبکه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فراهم می‌کنند.»

وی افزود: «اسکادا در تمامی این شبکه‌ها به‌عنوان رکن اساسی مدیریت، جمع‌آوری داده، پایش مستمر و کنترل بهینه شبکه‌ها را ممکن می‌سازد و نقش کلیدی در بهره‌وری، ایمنی و پایداری شبکه‌های حیاتی کشور ایفا می‌کند.»



یکپارچه‌سازی داده‌های OT و IT

در ادامه، کاجی بخش تکمیلی مربوط به یکپارچه‌سازی داده‌ها را چنین تشریح کرد: «در حوزه تحول دیجیتال، تمرکز فعلی بر فناوری‌هایی است که کاربرد بیشتری در صنعت دارند. با این حال، بسیاری از این فناوری‌ها هنوز به‌صورت کامل در صنایع پیاده‌سازی نشده‌اند. ما در شرکت ایریسا اخیراً پروژه‌هایی را برای عملیاتی‌سازی این فناوری‌ها آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم از آن‌ها در سیستم‌های اسکادا و مدیریت انرژی استفاده کنیم.»

او توضیح داد: «در سیستم‌های اسکادا و مدیریت انرژی، داده‌ها با نرخ بالا از طریق تعداد زیادی سنسور جمع‌آوری می‌شوند و این حجم بزرگ داده نیازمند پردازش دقیق و استخراج خروجی‌هایی است که بتواند به مدیریت کارخانه کمک کند. نکته کلیدی این است که اگر داده‌ها به‌صورت یکپارچه میان حوزه OT و IT مدیریت شوند، ارزش و دقت آن‌ها چندین برابر خواهد شد.»

کاجی ادامه داد: «پارامترهایی مانند تناژ تولید واحدهای مختلف، رویدادهای تولید، و داده‌های انرژی زمانی که یکپارچه شوند، پایه‌ای برای پیاده‌سازی مدل‌های هوش مصنوعی خواهند بود. این مدل‌ها امکان تصمیم‌گیری بهینه، کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود کیفیت تولید را فراهم می‌کنند.»

وی تأکید کرد: «چالش فعلی صنایع، استفاده ناکامل از داده‌ها در چرخه تولید است. با یکپارچه‌سازی داده‌ها و بهره‌گیری از مدل‌های هوش مصنوعی می‌توان ورودی‌های مهمی برای برنامه‌ریزی تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی فراهم کرد و رویکردی هوشمندانه در مدیریت فرآیندهای صنعتی ایجاد کرد.»