خبر های خوش از فولاد سنگان:
از پروژه عظیم ۲۰۰ مگاواتی برق بادی تا انتقال پساب تایباد در آینده نزدیک
دکتر رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان، در حاشیه نمایشگاه ایرانمتافو در گفتوگو با خبرنگاران از مجموعه اقدامات این شرکت در حوزه انرژی، زیرساخت و توسعه ظرفیت تولید خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، رسولیان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب در فولاد سنگان گفت: در حوزه تولید کنسانتره، با استفاده از فیلترهای جدید توانستیم مصرف آب را حدود ۵۰ درصد کاهش دهیم. همچنین برای تأمین پایدار آب، در پروژه انتقال آب از عمان ۲۰ درصد مشارکت داریم و علاوه بر آن، با سرمایه گذاری در پروژه پساب شهر تایباد، جمعآوری، تصفیه و انتقال آن با جدیت در حال انجام است و بخش نخست انتقال آب تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.
وی درباره اقدامات تامین برق در فولاد سنگان اظهار داشت: طرح جامع کاهش مصرف برق در شرکت، آماده شده و امیدواریم بهزودی نهایی شود.
مدیرعامل فولاد سنگان در ادامه خبر داد: پروژه تولید ۲۰۰ مگاوات انرژی بادی در منطقه سنگان که بزرگترین تونل بادی کشور در آن قرار دارد به تصویب هیئتمدیره رسیده و تأمین مالی آن نیز در مراحل پایانی است.
رسولیان تأکید کرد: زمین پروژه، تعیین و مطالعات آن تکمیل شده و بهزودی عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.این پروژه تحولی جدی در تأمین انرژی پایدار منطقه ایجاد میکند.
مدیرعامل فولاد سنگان با اشاره به محدودیتهای گاز در فصول سرد گفت: اگرچه بخش عمده موضوع گاز، در اختیار دولت است، اما ما نیز همراه با سایر واحدهای فولادی استان خراسان، در طرح جایگزینی بخاریهای کممصرف مشارکت کردهایم. در مجموع حدود ۴ هزار میلیارد تومان در این طرح سرمایهگذاری شده و بخشی از این بخاریها نیز تحویل شده است. وی افزود: سال گذشته گاز شرکت قطع نشد و امیدواریم امسال نیز با توجه به اقدامات انجام شده، تولید را پایدار نگه داریم.
رسولیان ادامه داد: در حال حاضر با بیشترین ظرفیت در بخش گندله و کنسانتره کار میکنیم و بخش عمده نیاز واحدهای فولادی، بهویژه فولاد مبارکه، توسط ما تأمین میشود. تولید گندله ما اکنون بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است و انتظار داریم روند افزایشی تا پایان سال برای تحقق ظرفیت اسمی تولید، ادامه یابد.
پیشرفت ۲۵ درصدی بزرگترین کارخانه کنسانتره هماتیتی کشور
وی درباره طرحهای توسعهای فولاد سنگان گفت: منطقه سنگان علاوه بر سنگهای مگنتیتی، دارای ذخایر هماتیتی ارزشمندی است که پیش از این، کمتر استخراج میشد. اکنون بزرگترین کارخانه کنسانتره هماتیتی کشور را در دست احداث داریم که با افزایش سرعت عملیات، به بیش از ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. تجهیزات حساس این پروژه سفارشگذاری شده و بخشهایی از آن در داخل و خارج در حال ساخت است.
افزایش ظرفیت کنسانتره و گندلهسازی
رسولیان درباره دیگر طرحهای توسعه گفت: افزایش ظرفیت کنسانتره تا ۶ میلیون تن در دست اجراست و بخشی از خرید تجهیزات انجام شده است. همچنین برای افزایش ۲.۵ میلیون تنی ظرفیت گندلهسازی طرح آماده است، و اجرای آن در آینده نزدیک شروع خواهد شد.
اجرای طرح پایلوت تولید گندله با فناوری دانشبنیان
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نمود: یکی از پروژههای مهم آینده، اجرای پایلوت تولید گندله با فناوری دانشبنیان است که توسط یک شرکت ایرانی طراحی شده و بهزودی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد. این طرح میتواند کیفیت تولید را به طور چشمگیری افزایش دهد.
تأمین خوراک پایدار و آمادگی برای مشارکت در استخراج
رسولیان با اشاره به وضعیت خوراک واحدهای تولیدی گفت: با اکتشافات جدید در سنگان، ذخایر قابلتوجهی شناسایی شده و از نظر تأمین خوراک مشکلی نداریم. البته در بخش استخراج چالشهایی وجود دارد، اما ما ماشینآلات موردنیاز را تأمین کرده و برای مشارکت بیشتر در استخراج با شرکتهای منطقه شرکت فولاد سنگان و سایر واحدها مذاکراتی انجام دادهایم تا بخشی از خوراک با کیفیت بالاتر از معادن منطقه تأمین شود.