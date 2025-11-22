به گزارش ایلنا، پنل تخصصی جایگزینی سیستم تزریق گاز کلر با آب ژاول و بازیابی آب شاخص هیدروسیکلون‌های تصفیه خانه آب شرکت فولاد خوزستان، در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) برگزار شد.

در این نشست، عماد مزینی، رئیس تحقیق و توسعه فولاد خوزستان و محمدحسن معینی، مدیر آب و پساب این شرکت حضور داشتند.

عماد مزینی، رئیس تحقیق و توسعه فولاد خوزستان، در این پنل گفت: تنها منبع آب دریافتی شرکت فولاد خوزستان، رودخانه کارون است و بنابراین تصفیه آب برای شرکت یک الزام حیاتی محسوب می‌شود. این شرکت همواره در کنار تولید، به منابع و مسائل محیط زیستی توجه داشته و دارد.

وی افزود: شاهد این ادعا پروژه‌ای است که انجام شده است؛ به عنوان مثال، کل برداشت شرکت از رودخانه کارون تنها ۰.۲ درصد است و این مقدار از پایین‌دست رودخانه انجام می‌شود، جایی که کیفیت آب متفاوت است. این عدد نشان می‌دهد که شرکت از سهم خود فراتر نمی‌رود و همواره در راستای استفاده بهینه از منابع و مسئولیت‌های اجتماعی حرکت می‌کند.

مزینی ادامه داد: در طراحی اولیه سیستم تصفیه در سال ۱۳۵۶، چنین نگاه جامعی مدنظر نبوده است، اما ما با همکاری تیم‌های مختلف، پروژه را متمرکز و سیستم را بازسازی کردیم. بخشی از آب برداشت‌شده از سیکلون‌ها برای نمونه‌گیری و کنترل کیفیت استفاده می‌شود و بخشی که قبلاً دورریز می‌شد، با این پروژه بازیابی شده است. این اقدام موجب کاهش مصرف، کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی منابع شده است. تلاش‌های انجام شده، علی‌رغم دشواری‌های اجرایی از جمله تغییر مسیر کانال‌ها، نصب تجهیزات و بخش‌های الکتریکال و ابزار دقیق، موفقیت‌آمیز بود.

در ادامه محمدحسن معینی، مدیر آب و پساب شرکت فولاد خوزستان نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه سهم برداشت شرکت بسیار محدود است، هدف ما مدیریت و کاهش مصرف آب است. متوسط ۲۰۰ متر مکعب در ساعت از آبی که قبلاً دورریز می‌شد، اکنون بازیابی می‌شود و عملاً به همان اندازه از سهم برداشت رودخانه کاسته شده است.این اقدامات در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت و حفاظت از منابع آبی صورت گرفته و نشان‌دهنده تمرکز فولاد خوزستان بر استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات زیست‌محیطی است.

وی در پایان از حمایت‌های مدیرعامل محترم و معاونت فناوری و نیز تلاش‌های تیم‌های عملیاتی در بخش‌های مختلف تشکر کرد و افزود: این موفقیت نتیجه همکاری جمعی و برنامه‌ریزی دقیق بوده است.

