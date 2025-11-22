در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی (ایران متافو) برگزار شد؛
پنل تخصصی جایگزینی سیستم تزریق گاز کلر با آب ژاول و بازیابی آب شاخص هیدروسیکلونهای تصفیه خانه آب
پنل تخصصی جایگزینی سیستم تزریق گاز کلر با آب ژاول و بازیابی آب شاخص هیدروسیکلونهای تصفیه خانه آب شرکت فولاد خوزستان، در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی (ایران متافو) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، پنل تخصصی جایگزینی سیستم تزریق گاز کلر با آب ژاول و بازیابی آب شاخص هیدروسیکلونهای تصفیه خانه آب شرکت فولاد خوزستان، در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی (ایران متافو) برگزار شد.
در این نشست، عماد مزینی، رئیس تحقیق و توسعه فولاد خوزستان و محمدحسن معینی، مدیر آب و پساب این شرکت حضور داشتند.
عماد مزینی، رئیس تحقیق و توسعه فولاد خوزستان، در این پنل گفت: تنها منبع آب دریافتی شرکت فولاد خوزستان، رودخانه کارون است و بنابراین تصفیه آب برای شرکت یک الزام حیاتی محسوب میشود. این شرکت همواره در کنار تولید، به منابع و مسائل محیط زیستی توجه داشته و دارد.
وی افزود: شاهد این ادعا پروژهای است که انجام شده است؛ به عنوان مثال، کل برداشت شرکت از رودخانه کارون تنها ۰.۲ درصد است و این مقدار از پاییندست رودخانه انجام میشود، جایی که کیفیت آب متفاوت است. این عدد نشان میدهد که شرکت از سهم خود فراتر نمیرود و همواره در راستای استفاده بهینه از منابع و مسئولیتهای اجتماعی حرکت میکند.
مزینی ادامه داد: در طراحی اولیه سیستم تصفیه در سال ۱۳۵۶، چنین نگاه جامعی مدنظر نبوده است، اما ما با همکاری تیمهای مختلف، پروژه را متمرکز و سیستم را بازسازی کردیم. بخشی از آب برداشتشده از سیکلونها برای نمونهگیری و کنترل کیفیت استفاده میشود و بخشی که قبلاً دورریز میشد، با این پروژه بازیابی شده است. این اقدام موجب کاهش مصرف، کاهش هزینهها و بهینهسازی منابع شده است. تلاشهای انجام شده، علیرغم دشواریهای اجرایی از جمله تغییر مسیر کانالها، نصب تجهیزات و بخشهای الکتریکال و ابزار دقیق، موفقیتآمیز بود.
در ادامه محمدحسن معینی، مدیر آب و پساب شرکت فولاد خوزستان نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه سهم برداشت شرکت بسیار محدود است، هدف ما مدیریت و کاهش مصرف آب است. متوسط ۲۰۰ متر مکعب در ساعت از آبی که قبلاً دورریز میشد، اکنون بازیابی میشود و عملاً به همان اندازه از سهم برداشت رودخانه کاسته شده است.این اقدامات در راستای مسئولیتهای اجتماعی شرکت و حفاظت از منابع آبی صورت گرفته و نشاندهنده تمرکز فولاد خوزستان بر استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات زیستمحیطی است.
وی در پایان از حمایتهای مدیرعامل محترم و معاونت فناوری و نیز تلاشهای تیمهای عملیاتی در بخشهای مختلف تشکر کرد و افزود: این موفقیت نتیجه همکاری جمعی و برنامهریزی دقیق بوده است.