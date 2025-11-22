خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) برگزار شد؛

پنل تخصصی جایگزینی سیستم تزریق گاز کلر با آب ژاول و بازیابی آب شاخص هیدروسیکلون‌های تصفیه خانه آب

پنل تخصصی جایگزینی سیستم تزریق گاز کلر با آب ژاول و بازیابی آب شاخص هیدروسیکلون‌های تصفیه خانه آب
کد خبر : 1717515
لینک کوتاه کپی شد.

پنل تخصصی جایگزینی سیستم تزریق گاز کلر با آب ژاول و بازیابی آب شاخص هیدروسیکلون‌های تصفیه خانه آب شرکت فولاد خوزستان، در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) برگزار شد.

 به گزارش ایلنا، پنل تخصصی جایگزینی سیستم تزریق گاز کلر با آب ژاول و بازیابی آب شاخص هیدروسیکلون‌های تصفیه خانه آب شرکت فولاد خوزستان، در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) برگزار شد.

 در این نشست، عماد مزینی، رئیس تحقیق و توسعه فولاد خوزستان و محمدحسن معینی، مدیر آب و پساب این شرکت حضور داشتند.

 عماد مزینی، رئیس تحقیق و توسعه فولاد خوزستان، در این پنل گفت: تنها منبع آب دریافتی شرکت فولاد خوزستان، رودخانه کارون است و بنابراین تصفیه آب برای شرکت یک الزام حیاتی محسوب می‌شود. این شرکت همواره در کنار تولید، به منابع و مسائل محیط زیستی توجه داشته و دارد.

وی افزود: شاهد این ادعا پروژه‌ای است که انجام شده است؛ به عنوان مثال، کل برداشت شرکت از رودخانه کارون تنها ۰.۲ درصد است و این مقدار از پایین‌دست رودخانه انجام می‌شود، جایی که کیفیت آب متفاوت است. این عدد نشان می‌دهد که شرکت از سهم خود فراتر نمی‌رود و همواره در راستای استفاده بهینه از منابع و مسئولیت‌های اجتماعی حرکت می‌کند.

 مزینی ادامه داد: در طراحی اولیه سیستم تصفیه در سال ۱۳۵۶، چنین نگاه جامعی مدنظر نبوده است، اما ما با همکاری تیم‌های مختلف، پروژه را متمرکز و سیستم را بازسازی کردیم. بخشی از آب برداشت‌شده از سیکلون‌ها برای نمونه‌گیری و کنترل کیفیت استفاده می‌شود و بخشی که قبلاً دورریز می‌شد، با این پروژه بازیابی شده است. این اقدام موجب کاهش مصرف، کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی منابع شده است. تلاش‌های انجام شده، علی‌رغم دشواری‌های اجرایی از جمله تغییر مسیر کانال‌ها، نصب تجهیزات و بخش‌های الکتریکال و ابزار دقیق، موفقیت‌آمیز بود.

در ادامه محمدحسن معینی، مدیر آب و پساب شرکت فولاد خوزستان نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه سهم برداشت شرکت بسیار محدود است، هدف ما مدیریت و کاهش مصرف آب است. متوسط ۲۰۰ متر مکعب در ساعت از آبی که قبلاً دورریز می‌شد، اکنون بازیابی می‌شود و عملاً به همان اندازه از سهم برداشت رودخانه کاسته شده است.این اقدامات در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت و حفاظت از منابع آبی صورت گرفته و نشان‌دهنده تمرکز فولاد خوزستان بر استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات زیست‌محیطی است.

وی در پایان از حمایت‌های مدیرعامل محترم و معاونت فناوری و نیز تلاش‌های تیم‌های عملیاتی در بخش‌های مختلف تشکر کرد و افزود:  این موفقیت نتیجه همکاری جمعی و برنامه‌ریزی دقیق بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب