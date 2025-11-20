به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان : شرکت فولاد خوزستان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده شمش صادراتی، در این دوره از نمایشگاه حضوری فعال و هدفمند دارد. نمایشگاه متافو با مشارکت بیش از ۵۹۴ شرکت داخلی و ۲۷۹ برند خارجی از ۲۳ کشور، به‌عنوان مهم‌ترین رویداد زنجیره متالورژی و صنایع معدنی کشور است.

نمایشگاه بین‌المللی متافو حوزه‌های گسترده‌ای از جمله آهن و فولاد، ریخته‌گری و قالب‌سازی، فلزات غیرآهنی، معدن و صنایع معدنی، تجهیزات صنعتی، کوره‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای را پوشش می‌دهد و با هدف تبادل فناوری‌های نوین و ایجاد شبکه ارتباطی میان فعالان این صنعت برگزار می‌شود.

شرکت فولاد خوزستان از تمامی فعالان صنعت، متخصصان و علاقه‌مندان دعوت کرده است طی چهار روز برگزاری نمایشگاه، با حضور در غرفه 38B از نزدیک با توانمندی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت آشنا شوند.

