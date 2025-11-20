بازدید قائم مقام مدیرعامل از معاونت فن آوری

در این دیدار ابتدا معاون فن آوری شرکت گزارشی اقدامات در دست اجرای این معاونت از جمله بازنگری جامع فرآیندها، چشم انداز و استراتژی های سازمانی و هوشمندسازی و...ارائه کرد؛ و در ادامه ،مدیران این معاونت گزارش کار و دغدغه ها و چالش های حوزه فعالیت خود را بیان کردند.

در پایان این دیدار قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسؤلیتهای اجتماعی با قدردانی از زحمات معاون سابق فن آوری شرکت و مدیران بازنشسته شده این معاونت، یادگیری را مهم ترین رکن توسعه و رشد فردی و سازمانی دانست و گفت: احساس«عقل کلی» آفت مدیریت و مقدمه ورشکستگی سازمان است!

مخبردزفولی با اشاره به اینکه شرکت فولاد خوزستان یک دانشگاه بزرگ است گفت: اعتقاد قلبی به «خرد جمعی» مهم ترین عامل پیشرفت سازمان هاست.

وی تشکیل کمیته های عالی تصمیم ساز توسط مدیرعامل شرکت را نمادی از باور قلبی به خرد جمعی دانست و گفت: به یاد ندارم تصمیمات این کمیته ها توسط مدیرعامل حتی در یک مورد، تایید نشده باشد.

قائم مقام مدیرعامل چرخش در مدیریت ها را طبیعی و نشان درک تغییرات محیطی دانست و در پایان گفت:

انتظار این است که فنآوری های نوین در خدمت تولید،بهره وری و HSE قرار بگیرد و همچنین این معاونت بر یکپارچه سازی سیستم ها تمرکز بیشتری داشته باشد.

