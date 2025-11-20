خبرگزاری کار ایران
بازدید قائم مقام مدیرعامل از معاونت فن آوری

صبح امروز علیرضا مخبردزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسؤلیتهای اجتماعی با استقبال سید رضا هاشمی زاده معاون فن آوری با مدیران این حوزه دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا معاون فن آوری شرکت گزارشی اقدامات در دست اجرای این معاونت از جمله بازنگری جامع فرآیندها، چشم انداز و استراتژی های سازمانی و هوشمندسازی و...ارائه کرد؛ و در ادامه ،مدیران این معاونت گزارش کار و دغدغه ها و چالش های حوزه فعالیت خود را بیان کردند. 

 

در پایان این دیدار قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسؤلیتهای اجتماعی با قدردانی از زحمات معاون سابق فن آوری شرکت و مدیران بازنشسته شده این معاونت، یادگیری را مهم ترین رکن توسعه و رشد فردی و سازمانی دانست و گفت: احساس«عقل کلی» آفت مدیریت و مقدمه ورشکستگی سازمان است! 

 

مخبردزفولی با اشاره به اینکه شرکت فولاد خوزستان یک دانشگاه بزرگ است گفت:  اعتقاد قلبی به «خرد جمعی» مهم ترین عامل پیشرفت سازمان هاست. 

 

وی تشکیل کمیته های عالی تصمیم ساز توسط مدیرعامل شرکت را نمادی از باور قلبی به خرد جمعی دانست و گفت: به یاد ندارم تصمیمات این کمیته ها توسط مدیرعامل حتی در یک مورد، تایید نشده باشد. 

 

قائم مقام مدیرعامل چرخش در مدیریت ها را طبیعی و نشان درک تغییرات محیطی دانست و در پایان گفت:

انتظار این است که فنآوری های نوین در خدمت تولید،بهره وری و HSE قرار بگیرد و همچنین این معاونت بر یکپارچه سازی سیستم ها تمرکز بیشتری داشته باشد.

 

