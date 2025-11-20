اوراق سلف با تحویل گواهی سپرده؛ ترکیب دو ابزار مالی بورس کالا به نفع تولید
معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به تشریح مزایای بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین در بورس کالا اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق سلف استاندارد کوتاهمدت با تحویل گواهی سپرده کالایی در بورس کالا راهکاری مؤثر برای رفع مشکلات نقدینگی بنگاه های تولیدی و افزایش شفافیت در زنجیره تولید است.
وی افزود: این مکانیزم به آنها اجازه میدهد تا با استفاده از گواهی سپرده کالایی و اوراق سلف، بدهیها و مطالبات خود را به سرعت و به صورت شفاف و قابل رهگیری تهاتر کنند لذا این ابزار می تواند بسیاری از گره ها و مشکلاتی که بین حساب های فی مابین شرکت های هم گروه وجود دارد را حل کند.
معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اضافه کرد: در شرایطی که کمبود نقدینگی در اقتصاد وجود داشته باشد، اگر تولیدکننده نتواند کالای خود را به سرمایه قابل گردش تبدیل کند، سرعت چرخش اقتصادی کاهش می یابد اما این ابزار، موجب می شود که شرکتهایی که به منابع بانکی دسترسی ندارند یا با محدودیت مواجهاند، از موجودی فعلی یا محصولات آتی خود برای تأمین نقدینگی بهره ببرند و با مکانیزم تهاتری در بورس کالا مشکلات نقدینگی خود را مرتفع کنند.
به گفته مهرانی، ترکیب ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد نهتنها موجب تسریع در وصول مطالبات و تبدیل سریع کالا به نقدینگی میشود، بلکه افزایش شفافیت مالی، کاهش هزینه مبادلات و جلوگیری از بروز آثار تورمی در میانمدت را نیز بهدنبال دارد.
او تأکید کرد: با اجرای این مکانیزم، هم طلبکاران به سرعت میتوانند مطالبات خود را دریافت کنند و هم بدهکاران قادر خواهند بود از طریق فروش یا تبدیل کالای خود، حساب های مالی خود را تهاتر کنند و با این تهاتر هم سرعت گردش مالی افزایش می یابد و هم هزینه های مالی با کاهش مواجه می شود.
به گفته ی وی،این سازوکار، تحولی بزرگ برای شرکتهای معدنی، پتروشیمی و حتی صنایع دیگر محسوب میشود.