خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از غرفه گهرزمین

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از غرفه گهرزمین
کد خبر : 1716913
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران از غرفه این شرکت در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت گهرزمین، جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران از غرفه این شرکت در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو بازدید کردند.

در این بازدید، ۲۵ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی مواد (متالورژی) به همراه استاد مربوطه در اولین روز نمایشگاه از غرفه شرکت گهرزمین دیدار داشتند.

 محمدمهدی خالوان، سرپرست تکنولوژی بخش تولید شرکت گهرزمین، طی این بازدید زنجیره کامل فولادسازی از مرحله استخراج معدن تا تولید محصول نهایی را برای دانشجویان تشریح کرد. همچنین پس از ارائه توضیحات تخصصی، شماری از دانشجویان به‌صورت فردی پرسش‌های خود را با وی مطرح کردند.

در پایان این دیدار، دانشجویان وهمکاران شرکت عکس یادگاری مشترکی ثبت کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب