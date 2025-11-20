بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از غرفه گهرزمین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت گهرزمین، جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران از غرفه این شرکت در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو بازدید کردند.

در این بازدید، ۲۵ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی مواد (متالورژی) به همراه استاد مربوطه در اولین روز نمایشگاه از غرفه شرکت گهرزمین دیدار داشتند.

محمدمهدی خالوان، سرپرست تکنولوژی بخش تولید شرکت گهرزمین، طی این بازدید زنجیره کامل فولادسازی از مرحله استخراج معدن تا تولید محصول نهایی را برای دانشجویان تشریح کرد. همچنین پس از ارائه توضیحات تخصصی، شماری از دانشجویان به‌صورت فردی پرسش‌های خود را با وی مطرح کردند.

در پایان این دیدار، دانشجویان وهمکاران شرکت عکس یادگاری مشترکی ثبت کردند.

انتهای پیام/