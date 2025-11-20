پیام تسلیت سید محمد خاتمی در پی درگذشت پدر معاون برنامهریزی، مهندسی و توسعه شرکت صبا فولاد خلیج فارس
سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشورمان، در پیامی درگذشت پدر بزرگوار دکتر فاطمه پهلوانی معاون برنامهریزی، مهندسی و توسعه شرکت صبا فولاد خلیج فارس را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، متن این پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سرور گرانقدر
خانم دکتر فاطمه پهلوانی
درگذشت تأسف انگیز انسان شریف پدر بزرگوارتان را صمیمانه به سرکار عالی، خاندان شریف پهلوانی و همه بستگان عزادار تسلیت میگویم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای آن فقید سعید آمرزش و برای بازماندگان شکیبایی و تندرستی مسألت میکنم.
عمرتان دراز و عزت مستدام باد
سید محمد خاتمی
۱۴۰۴/۸/۲۹