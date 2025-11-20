به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرور گرانقدر

خانم دکتر فاطمه پهلوانی

درگذشت تأسف انگیز انسان شریف پدر بزرگوارتان را صمیمانه به سرکار عالی، خاندان شریف پهلوانی و همه بستگان عزادار تسلیت می‌گویم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای آن فقید سعید آمرزش و برای بازماندگان شکیبایی و تندرستی مسألت می‌کنم.

عمرتان دراز و عزت مستدام باد

سید محمد خاتمی

۱۴۰۴/۸/۲۹

