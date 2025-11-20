به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پنجمین کنفرانس بین‌المللی راهبری شرکتی، با ارائه‌ای تحت عنوان "پایداری صنعتی و حکمرانیESG: تعهد فولاد مبارکه به توسعه پایدار و اقتصاد کربن پایین" در گفتگو با خبر نگار فولاد گفت:

پایداری صنعتی و حکمرانی ESG امروز به یکی از ارکان اصلی رقابت شرکت‌ها در سطح جهانی تبدیل شده است. معیارهای مربوط به انتشار کربن، سلامت حکمرانی، ریسک‌های زیست‌محیطی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی اکنون بخشی از فرآیند اعتبارسنجی شرکت‌ها، رتبه‌بندی آن‌ها و معیار تخصیص سرمایه هستند. در صنعت فولاد نیز قواعد رقابت تغییر کرده است؛ موضوعاتی همچون کیفیت محصول و قیمت تمام‌شده دیگر کافی نیستند و جای خود را به شاخص‌هایی مانند فولاد سبز، کارایی انرژی، اقتصاد چرخشی، شفافیت و انطباق با استانداردهای بین‌المللی داده‌اند.

وی افزود چشم‌انداز آینده گروه فولاد مبارکه بر پایه حرکت به سمت فولاد کم‌کربن استوار شده است. توسعه فناوری‌های احیای هیدروژنی، تقویت ظرفیت‌های روش‌های کم‌کربن موجود و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر رکن اصلی این گذار است. تولید با مصرف انرژی کمتر، کاهش شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای و طراحی فرآیندهایی که از ابتدا با معیارهای پایداری هم‌خوانی داشته باشند، مسیر رسیدن به استانداردهای جهانی را شکل می‌دهد. رقابت آینده صنعت فولاد در اختیار شرکت‌هایی خواهد بود که بتوانند محصولاتی با ردپای کربنی پایین عرضه کنند و فولاد مبارکه این مسیر را به‌عنوان اولویت راهبردی خود انتخاب کرده است.

وی گفت: بخش مهمی از این مسیر به مدیریت منابع داخلی و توسعه اقتصاد چرخشی مربوط است. بازچرخانی حاصل از تولید، استفاده مجدد از سرباره‌ها، قراضه‌ها و سایر پسماندها، ایجاد ارزش افزوده جدید و کاهش وابستگی به منابع اولیه را امکان‌پذیر کرده است. در کنار این‌ها، تحول دیجیتال در خطوط تولید و اتکا به داده‌محوری، بخش مهمی از بهره‌وری نوین را شکل می‌دهد. این مجموعه اقدامات نشان‌دهنده این واقعیت است که توسعه صنعتی پایدار بدون نوآوری، فناوری و بازنگری کامل در زنجیره ارزش ممکن نیست.

وی در ادامه اذعان داشت بحران آب در استان اصفهان، ضرورت توجه فولاد مبارکه به مدیریت هوشمند منابع آبی را دوچندان کرده است. توسعه طرح‌های عظیم استفاده از پساب شهری، بازچرخانی آب صنعتی، کاهش برداشت از رودخانه و پروژه انتقال آب‌های پایدار، مسیر رسیدن به خودکفایی آبی را فراهم کرده است. در حوزه انرژی نیز اجرای پروژه‌های بزرگ نیروگاه خورشیدی، توسعه نیروگاه بادی و بهبود راندمان نیروگاه‌های موجود، نشان‌دهنده رویکرد بلندمدت در زمینه کاهش انتشار و حرکت به سمت انرژی پاک است. حفظ محیط زیست در دل استراتژی جدید قرار دارد و نه به عنوان فعالیت جانبی.

ایشان مطرح کرد مسئولیت اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که اثر آن پایدار، گسترده و مبتنی بر شواهد باشد. الگوی جدید گروه فولاد مبارکه به‌جای اجرای پروژه‌های پراکنده، بر برنامه‌های اثرگذار و نظام‌مند متمرکز شده است؛ برنامه‌هایی که بتوانند زندگی مردم را در مقیاس وسیع ارتقاء دهند. طرح ملی غربالگری سرطان برای یک‌میلیلون و هفتصد هزار نفر از شهروندان استان اصفهان، نمونه‌ای از این نگاه جدید است که سلامت عمومی را به اولویت واقعی تبدیل کرده است. در کنار آن، توسعه کسب‌وکارهای محلی شرق اصفهان، حمایت از اکوسیستم نوآوری، و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی برای فولاد مبارکه بخشی از هویت سازمانی است، نه یک اقدام بخش‌نامه‌ای.

و در پایان افزود ترکیب پایداری، نوآوری، مسئولیت اجتماعی و حکمرانی شفاف، نقشه راه آینده فولاد مبارکه را شکل می‌دهد. این نگاه، فولاد مبارکه را در جایگاهی قرار داده که می‌تواند هم‌زمان نقش محرک توسعه صنعتی کشور، تقویت‌کننده رفاه اجتماعی و پیشگام فولاد سبز در منطقه باشد. مسیر آینده صنعت فولاد در جهان با معیارهای ESG تعریف می‌شود و فولاد مبارکه با انتخاب هوشمندانه این مسیر، نمونه‌ای از صنعتی است که توسعه اقتصادی را از مسیر توسعه مسئولانه و سازگار با محیط‌زیست دنبال می‌کند.

