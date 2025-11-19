حضور هلدینگ احیاءسپاهان در متافو ۱۴۰۴؛ نمایش توان تولیدی بخش خصوصی زنجیره فولاد
هلدینگ احیاءسپاهان و شرکت معادن سنگآهن احیاءسپاهان با حضور در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی، فولاد و صنایع معدنی (متافو)، از ۲۹ آبان تا ۲ آذر ۱۴۰۴ در سالن ۳۸ غرفه A04، جدیدترین دستاوردها و ظرفیتهای خود را به فعالان این حوزه معرفی میکنند. این گروه صنعتی بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای خصوصی زنجیره معدن و فولاد کشور، اعلام کرد که پذیرای متخصصان، فعالان و علاقهمندان صنعت خواهد بود.
گفتنی است نمایشگاه بینالمللی متافو یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی کشور در حوزه معدن و فولاد است که هر ساله میزبان شرکتهای مطرح داخلی و خارجی، متخصصان و فعالان زنجیره ارزش این صنعت است. هلدینگ احیاءسپاهان شعار «احیاءسپاهان، احیاء صنعت فولاد» را در این دوره از نمایشگاه سرلوحه حضور خود قرار داده است.