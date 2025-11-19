خبرگزاری کار ایران
حضور هلدینگ احیاءسپاهان در متافو ۱۴۰۴؛ نمایش توان تولیدی بخش خصوصی زنجیره فولاد

حضور هلدینگ احیاءسپاهان در متافو ۱۴۰۴؛ نمایش توان تولیدی بخش خصوصی زنجیره فولاد
هلدینگ احیاءسپاهان و شرکت معادن سنگ‌آهن احیاءسپاهان با حضور در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد و صنایع معدنی (متافو)، از ۲۹ آبان تا ۲ آذر ۱۴۰۴ در سالن ۳۸ غرفه A04، جدیدترین دستاوردها و ظرفیت‌های خود را به فعالان این حوزه معرفی می‌کنند. این گروه صنعتی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای خصوصی زنجیره معدن و فولاد کشور، اعلام کرد که پذیرای متخصصان، فعالان و علاقه‌مندان صنعت خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سنگ آهن احیا سپاهان،  به گزارش روابط‌عمومی شرکت معادن سنگ‌آهن احیاءسپاهان، هلدینگ احیاءسپاهان و مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه آن در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد و صنایع معدنی (متافو) حضور می‌یابند. این رویداد از ۲۹ آبان تا ۲ آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و شرکت احیاءسپاهان در سالن ۳۸، غرفه A04 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی متافو یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی کشور در حوزه معدن و فولاد است که هر ساله میزبان شرکت‌های مطرح داخلی و خارجی، متخصصان و فعالان زنجیره ارزش این صنعت است. هلدینگ احیاءسپاهان شعار «احیاءسپاهان، احیاء صنعت فولاد» را در این دوره از نمایشگاه سرلوحه حضور خود قرار داده است.

درب ضد حریق امیردرب