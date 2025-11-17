درخشش فولاد هرمزگان در مسابقات تیراندازی کارگری استان هرمزگان با کسب مدالهای رنگارنگ
مسابقات تیراندازی کارگری در سطح استان هرمزگان طی روزهای ۲۱ و ۲۲ آبانماه سال جاری، در دو بخش آقایان و بانوان و در رشتههای تفنگ و تپانچه، در سالن تیراندازی شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس برگزار شد و با افتخارآفرینی ورزشکاران فولاد هرمزگان به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این دوره از رقابتها ۴۸ ورزشکار در بخش آقایان و ۳۰ ورزشکار در بخش بانوان حضور داشتند که در مجموع ۷۸ تیرانداز از مجموعههای صنعتی و سازمانی مختلف استان به مصاف یکدیگر رفتند.
در بخش بانوان، در رشته تفنگ بادی، مریم قاسمیزاده از فولاد هرمزگان با امتیاز ۲۵۹ مقام نخست را کسب کرد.
در رشته تپانچه نیز حدیثه حیدری و سحر کمالی هر دو از فولاد هرمزگان به ترتیب مقامهای اول و دوم را کسب و در بخش تیمی بانوان، ورزشکاران فولاد هرمزگان مقام سوم را از آن خود کردند.
در بخش آقایان در رده تیمی نیز فولاد هرمزگان موفق شد در جایگاه سوم این رقابتها قرار گیرد.