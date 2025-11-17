درخشش فولاد هرمزگان در مسابقات تیراندازی کارگری استان هرمزگان با کسب مدال‌های رنگارنگ

مسابقات تیراندازی کارگری در سطح استان هرمزگان طی روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه سال جاری، در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته‌های تفنگ و تپانچه، در سالن تیراندازی شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس برگزار شد و با افتخارآفرینی ورزشکاران فولاد هرمزگان به پایان رسید.