خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش فولاد هرمزگان در مسابقات تیراندازی کارگری استان هرمزگان با کسب مدال‌های رنگارنگ

درخشش فولاد هرمزگان در مسابقات تیراندازی کارگری استان هرمزگان با کسب مدال‌های رنگارنگ
کد خبر : 1715397
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات تیراندازی کارگری در سطح استان هرمزگان طی روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه سال جاری، در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته‌های تفنگ و تپانچه، در سالن تیراندازی شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس برگزار شد و با افتخارآفرینی ورزشکاران فولاد هرمزگان به پایان رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این دوره از رقابت‌ها ۴۸ ورزشکار در بخش آقایان و ۳۰ ورزشکار در بخش بانوان حضور داشتند که در مجموع ۷۸ تیرانداز از مجموعه‌های صنعتی و سازمانی مختلف استان به مصاف یکدیگر رفتند.

در بخش بانوان، در رشته تفنگ بادی، مریم قاسمی‌زاده از فولاد هرمزگان با امتیاز ۲۵۹ مقام نخست را کسب کرد.

در رشته تپانچه نیز حدیثه حیدری و سحر کمالی هر دو از فولاد هرمزگان به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب و در بخش تیمی بانوان، ورزشکاران فولاد هرمزگان مقام سوم را از آن خود کردند.

در بخش آقایان در رده تیمی نیز فولاد هرمزگان موفق شد در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ