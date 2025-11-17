خبرگزاری کار ایران
در یازدهمین همایش جایزه ملی بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران؛

گروه فولاد مبارکه موفق به کسب عنوان پروژه برتر بهبود بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران شد

یازدهمین همایش جایزه ملی بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران، امروز (۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴)، با حضور رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو، تعدادی از مدیران حوزه معدن و صنایع معدنی و فعالان حوزه فناوری کشور برگزار شد و طی آن از دستاوردهای شاخص صنایع معدنی در حوزه ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری تجلیل به عمل آمد..

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این آیین، گروه فولاد مبارکه به‌دلیل اجرای موفق پروژه بومی‌سازی طراحی و ساخت ماشین‌های برش تختال مورد تقدیر قرار گرفت و محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه به نمایندگی از این گروه بزرگ صنعتی تقدیرنامه پروژه برتر بهبود بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران را دریافت کرد.

پروژه بومی‌سازی طراحی و ساخت ماشین برش تختال در فولاد مبارکه، حاصل برنامه‌ریزی و طراحی دقیق همکاران این شرکت، به‌ویژه در واحدهای فولادسازی و ریخته‌گری است. اجرای این پروژه از سال ۱۳۹۸ در چند فاز آغاز شد و به‌تدریج پیش رفت.

این پروژه دارای تمامی ویژگی‌های بهره‌وری است که مهم‌ترین شاخص‌های آن، به‌روزرسانی و نوسازی سیستم‌ها، استفاده کامل از ظرفیت کارشناسان داخلی بدون اتکا به متخصصان خارجی و تمرکز بر ارتقای کیفیت و کارایی از  است.

در حوزه کیفیت برش تختال، این پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه فولاد مبارکه یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان تختال کشور است و ارتقای کیفیت برش، کاهش ضایعات و کاهش مصرف انرژی برق و گاز نقش قابل توجهی در افزایش ارزش افزوده و ارزآوری ایفا می‌کند.

با اجرای موفق این پروژه توسط گروه فولاد مبارکه و تکیه به توانمندی‌های داخلی، ایران در جمع معدود کشورهای طراح و سازنده ماشین‌های برش تختال قرار گرفته است.

انتهای پیام/
