پیشرفت ۱۸ درصدی پروژه اسکله تمام مکانیزه هیمکو در بندر شهید رجایی
مدیرعامل شرکت بینالمللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)، در گفتگویی تصویری از پیشرفت ۱۸ درصدی پروژه ساخت اسکله تمام مکانیزه بار مواد فله در غرب بندر شهید رجایی خبر داد که ظرفیت این اسکله ۱۰ میلیون تن بار فله خواهد بود.
خلیلی ماموریت این شرکت را بهبود لجستیک در زنجیره ارزش معادن عنوان کرد و گفت: ماموریت ما این است که بتوانیم لجستیک شرکتها را با راندمان و شرایط بهتری مهیا کنیم.
وی با مقایسه روند پیشرفت پروژه اظهار داشت: پروژه تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳ درصد پیشرفت داشت که این رقم هماکنون به ۱۸ درصد رسیده است که این افزایش نشان میدهد ما امسال توانستیم مسیر پروژه را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
مدیرعامل هیمکو چالش بزرگ فعلی را تامین مالی دانست و افزود: در حال حاضر به دنبال ابزارهای مالی برای رفع این مشکل هستیم تا با تزریق به موقع سرمایه، بتوانیم پروژه را طبق برنامه پیش ببریم.
وی به پیشرفت مطالعات نیز اشاره کرد و گفت: مطالعات پروژه تا پایان سال گذشته حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشت که هماکنون به بیش از ۸۰ درصد رسیده و پیشبینی میشود تا آذرماه تکمیل شود. ایشان همچنین افزود ما باید از دانش روز دنیا استفاده کنیم تا یک اسکله اقتصادی و کارآمد ایجاد کنیم.
خلیلی در پایان بر اهمیت ریلی بودن پروژه تاکید کرد و گفت: پایه ریلی بودن پروژه این امکان را فراهم میکند تا مسائل زیستمحیطی و جادهای برای سهامدارانی که بار مواد فله دارند، به شرایط مطلوبی برسد که امیدواریم بتوانیم بخش ریلی پروژه را نیز با سرعت خوبی پیش ببریم.
یادآور میشود؛ شرکت مدیریت بینالمللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو) در سال ۱۳۹۶ با هدف توسعه و بهبود لجستیک در حملونقل مواد فله معدنی و محصولات فولادی تأسیس شد.
سهامداران اصلی این شرکت شامل گلگهر، چادرملو، گهرزمین، سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، تجلی توسعه معادن و فلزات و گروه مدیریت سرمایهگذاری امید هستند.